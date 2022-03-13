https://arabic.sputniknews.com/20220313/إعلام-تعليق-مؤقت-للمحادثات-بين-إيران-والسعودية-1059827858.html
إعلام: تعليق مؤقت للمحادثات بين إيران والسعودية
إعلام: تعليق مؤقت للمحادثات بين إيران والسعودية
أعلنت مصادر مقربة من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني تعليق المحادثات بين إيران والسعودية مؤقتًا. 13.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-13T06:55+0000
2022-03-13T06:55+0000
2022-03-13T06:55+0000
إيران
السعودية
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وبحسب وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء، تشير التقارير إلى أن إيران علقت من جانب واحد المحادثات مع السعودية.وعلى هامش مؤتمر أنطاليا، أعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أن الجولة الخامسة من المحادثات بين إيران والسعودية ستعقد في بغداد يوم الأربعاء. قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، إن بغداد ستستضيف الجولة الخامسة من المفاوضات بين إيران والسعودية يوم الأربعاء المقبل.جاء ذلك في تصريح له، يوم السبت، خلال مشاركته في منتدى انطاليا الدبلوماسي الذي ينعقد حاليا في تركيا، بحسب شبكة "رووداو" العراقية.وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، أكد أن بلاده على استعداد دائم لمواصلة المحادثات مع السعودية في إطار جولات المحادثات السابقة في بغداد، معتبرا أن موعد الجولة القادمة متعلق بقرار الرياض، وفقا لوكالة "فارس".كما أعلن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، استعداد بلاده لمواصلة المحادثات مع السعودية، لحين الوصول لنتيجة، مشددا على ضرورة أن يكون السعوديون مستعدين لمواصلة المحادثات مع طهران في غضون فترة زمنية قصيرة، في ظل جو من التفاهم والاحترام المتبادلين.
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إيران, السعودية
إعلام: تعليق مؤقت للمحادثات بين إيران والسعودية
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أعلنت مصادر مقربة من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني تعليق المحادثات بين إيران والسعودية مؤقتًا.
وبحسب وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء، تشير التقارير
إلى أن إيران علقت من جانب واحد المحادثات مع السعودية.
وعلى هامش مؤتمر أنطاليا، أعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أن الجولة الخامسة من المحادثات بين إيران والسعودية ستعقد في بغداد يوم الأربعاء.
قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، إن بغداد ستستضيف الجولة الخامسة من المفاوضات بين إيران والسعودية يوم الأربعاء المقبل.
جاء ذلك في تصريح له، يوم السبت، خلال مشاركته في منتدى انطاليا الدبلوماسي الذي ينعقد حاليا في تركيا، بحسب شبكة "رووداو
" العراقية.
وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده
، أكد أن بلاده على استعداد دائم لمواصلة المحادثات مع السعودية في إطار جولات المحادثات السابقة في بغداد، معتبرا أن موعد الجولة القادمة متعلق بقرار الرياض، وفقا لوكالة "فارس".
كما أعلن الرئيس الإيراني
إبراهيم رئيسي، استعداد بلاده لمواصلة المحادثات مع السعودية، لحين الوصول لنتيجة، مشددا على ضرورة أن يكون السعوديون مستعدين لمواصلة المحادثات مع طهران في غضون فترة زمنية قصيرة، في ظل جو من التفاهم والاحترام المتبادلين.