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إيرانية تهاجم رجلا أمريكيا بالسكين انتقاما لسليماني
إيرانية تهاجم رجلا أمريكيا بالسكين انتقاما لسليماني
في الولايات المتحدة، هاجمت امرأة إيرانية تبلغ من العمر 21 عامًا، أمريكيًا، بهدف الانتقام لمقتل الجنرال في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني. 13.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-13T09:15+0000
2022-03-13T09:15+0000
العالم
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بحسب قناة "كلاس"، التقت الفتاة نيكا نيكوبين بالضحية في هندرسون، وأوضحت أثناء الاستجواب أنها هاجمته "انتقاما من القوات الأمريكية لمقتل قاسم سليماني عام 2020".قُتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، سليماني، ليل 3 كانون الثاني 2020، نتيجة عملية أميركية في بغداد. صرح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مرارًا وتكرارًا أنه اتخذ شخصيًا قرار التصفية.
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العالم

إيرانية تهاجم رجلا أمريكيا بالسكين انتقاما لسليماني

09:15 GMT 13.03.2022
© REUTERS / Wana News Agencyصورة قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني، 2020
صورة قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني، 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2022
© REUTERS / Wana News Agency
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في الولايات المتحدة، هاجمت امرأة إيرانية تبلغ من العمر 21 عامًا، أمريكيًا، بهدف الانتقام لمقتل الجنرال في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.
بحسب قناة "كلاس"، التقت الفتاة نيكا نيكوبين بالضحية في هندرسون، وأوضحت أثناء الاستجواب أنها هاجمته "انتقاما من القوات الأمريكية لمقتل قاسم سليماني عام 2020".
قُتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، سليماني، ليل 3 كانون الثاني 2020، نتيجة عملية أميركية في بغداد. صرح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مرارًا وتكرارًا أنه اتخذ شخصيًا قرار التصفية.
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