https://arabic.sputniknews.com/20220313/إيرانية-تهاجم-رجلا-أمريكيا-بالسكين-انتقاما-لسليماني-1059831642.html
إيرانية تهاجم رجلا أمريكيا بالسكين انتقاما لسليماني
إيرانية تهاجم رجلا أمريكيا بالسكين انتقاما لسليماني
في الولايات المتحدة، هاجمت امرأة إيرانية تبلغ من العمر 21 عامًا، أمريكيًا، بهدف الانتقام لمقتل الجنرال في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني. 13.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-13T09:15+0000
2022-03-13T09:15+0000
2022-03-13T09:15+0000
العالم
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بحسب قناة "كلاس"، التقت الفتاة نيكا نيكوبين بالضحية في هندرسون، وأوضحت أثناء الاستجواب أنها هاجمته "انتقاما من القوات الأمريكية لمقتل قاسم سليماني عام 2020".قُتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، سليماني، ليل 3 كانون الثاني 2020، نتيجة عملية أميركية في بغداد. صرح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مرارًا وتكرارًا أنه اتخذ شخصيًا قرار التصفية.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
إيرانية تهاجم رجلا أمريكيا بالسكين انتقاما لسليماني
تابعنا عبر
في الولايات المتحدة، هاجمت امرأة إيرانية تبلغ من العمر 21 عامًا، أمريكيًا، بهدف الانتقام لمقتل الجنرال في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.
بحسب قناة
"كلاس"، التقت الفتاة نيكا نيكوبين بالضحية في هندرسون، وأوضحت أثناء الاستجواب أنها هاجمته "انتقاما من القوات الأمريكية لمقتل قاسم سليماني عام 2020".
قُتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، سليماني، ليل 3 كانون الثاني 2020، نتيجة عملية أميركية في بغداد. صرح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مرارًا وتكرارًا أنه اتخذ شخصيًا قرار التصفية.