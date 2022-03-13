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https://arabic.sputniknews.com/20220313/إيران-تعلن-عن-توجيه-ضربة-جديدة-للموساد-قبل-الهجوم-الصاروخي-الذي-استهدف-أربيل-1059846923.html
إيران تعلن عن توجيه ضربة جديدة للموساد قبل الهجوم الصاروخي الذي استهدف أربيل
إيران تعلن عن توجيه ضربة جديدة للموساد قبل الهجوم الصاروخي الذي استهدف أربيل
أعلنت إيران، عن توجيه ضربة جديدة للموساد، قبل ساعات من هجوم صاروخي استهدف مدينة أربيل في إقليم كردستان، والذي أعلن الحرس الثوري الإيراني، مسؤوليته عنه وقال إنه... 13.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-13T14:27+0000
2022-03-13T14:27+0000
أخبار إيران
أخبار إسرائيل اليوم
الحرس الثوري الإيراني
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وقال رئيس دائرة الأمن بمحافظة أذربايجان الغربية الإيرانية، إن "قوات الأمن وجهت خلال الشهر الماضي ضربات مؤلمة لأكبر شبكة تجسس تابعة للكيان الصهيوني في المحافظة وفككت هذه العصابة واعتقلت عناصرها العميلة"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.وأضاف أان "هذه شبكة التجسس كانت تحاول القيام بأعمال تخريبية داخل إيران بتوظيف بلطجية، لكن مع يقظة القوى الأمنية تم تحييد هذه التهديدات وتوجيه الضربة اللازمة للشبكة"، متابعا: أن "البلطجة والعناصر العميلة لجهاز الاستخبارات الصهيوني الذين وظفهم الكيان الصهيوني في هذه الشبكة كانوا منجذبين فقط للمال ولهم نوايا تخريبية".جاء ذلك قبل ساعات من إعلان الحرس الثوري الإيراني، مسؤوليته عن الهجوم الصاروخي الذي استهدف أربيل عاصمة إقليم كردستان بشمال العراق.وحسب قناة "فيلق القدس" التابعة للحرس الثوري على "تلغرام"، قال الحرس الثوري في بيان، إنه استهدف مواقع إسرائيلية في أربيل بصواريخ قوية ودقيقة، مضيفا أن "أي تكرار لاعتداءات إسرائيل سيقابل برد قاس وحاسم ومدمر".وفي وقت سابق اليوم، أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، أن الهجمات الصاروخية على أربيل عاصمة إقليم كردستان بشمال العراق استهدفت "مواقع إسرائيلية سرية".وكان جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، قال، اليوم الأحد، إن محافظة أربيل استهدفت بـ 12 صاروخا باليستيا تم إطلاقها من خارج العراق.ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن الجهاز قوله إنه "في الساعة الواحدة بعد منتصف الليل استهدفت مدينة أربيل بـ 12 صاروخا باليستيا". مشيرا إلى أن "الصواريخ كانت متجهة إلى القنصلية الأمريكية في أربيل".وأضاف، أنه "لا توجد خسائر بالأرواح، فقط خسائر مادية"، مؤكدا أن "الصواريخ أطلقت من خارج حدود العراق وإقليم كردستان وتحديدا من جهة الشرق".وفي وقت سابق من ليل السبت/ الأحد، قالت وسائل إعلام عراقية إن قصفا صاروخيا استهدف محيط القنصلية الأمريكية في أربيل.وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق الهجوم الصاروخي. كما تضرر مكتب قناة "كردستان 24" التلفزيونية جراء الهجوم، فيما أشارت تقارير إلى اشتعال النيران في مقر القنصلية الأمريكية بأربيل.في غضون ذلك، قال مسؤول أمريكي، طالبا عدم نشر اسمه، إنه لم يسقط أي قتيل أو مصاب في صفوف الجنود الأمريكيين في أعقاب هجوم أربيل.
https://arabic.sputniknews.com/20220313/الحرس-الثوري-الإيراني-يعلن-مسؤوليته-عن-الهجوم-الصاروخي-على-أربيل-1059836059.html
https://arabic.sputniknews.com/20220313/مقتدى-الصدر-يطالب-بالتحقيق-في-ادعاءات-وجود-مواقع-إسرائيلية-بالعراق-1059841193.html
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أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, الحرس الثوري الإيراني

إيران تعلن عن توجيه ضربة جديدة للموساد قبل الهجوم الصاروخي الذي استهدف أربيل

14:27 GMT 13.03.2022
© AFP 2022 / HO / Iranian Army office مناورات عسكرية مشتركة بين قوات الجيش الإيراني وفيلق الحرس الثوري الإسلامي، 12 أكتوبر2021
 مناورات عسكرية مشتركة بين قوات الجيش الإيراني وفيلق الحرس الثوري الإسلامي، 12 أكتوبر2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2022
© AFP 2022 / HO / Iranian Army office
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أعلنت إيران، عن توجيه ضربة جديدة للموساد، قبل ساعات من هجوم صاروخي استهدف مدينة أربيل في إقليم كردستان، والذي أعلن الحرس الثوري الإيراني، مسؤوليته عنه وقال إنه استهدف مواقع إسرائيلية في العراق بصواريخ قوية ودقيقة.
وقال رئيس دائرة الأمن بمحافظة أذربايجان الغربية الإيرانية، إن "قوات الأمن وجهت خلال الشهر الماضي ضربات مؤلمة لأكبر شبكة تجسس تابعة للكيان الصهيوني في المحافظة وفككت هذه العصابة واعتقلت عناصرها العميلة"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.
مناورات عسكرية مشتركة بين قوات الجيش الإيراني وفيلق الحرس الثوري الإسلامي، 12 أكتوبر2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2022
الحرس الثوري الإيراني يعلن مسؤوليته عن الهجوم الصاروخي على أربيل
10:50 GMT
وأضاف أان "هذه شبكة التجسس كانت تحاول القيام بأعمال تخريبية داخل إيران بتوظيف بلطجية، لكن مع يقظة القوى الأمنية تم تحييد هذه التهديدات وتوجيه الضربة اللازمة للشبكة"، متابعا: أن "البلطجة والعناصر العميلة لجهاز الاستخبارات الصهيوني الذين وظفهم الكيان الصهيوني في هذه الشبكة كانوا منجذبين فقط للمال ولهم نوايا تخريبية".
جاء ذلك قبل ساعات من إعلان الحرس الثوري الإيراني، مسؤوليته عن الهجوم الصاروخي الذي استهدف أربيل عاصمة إقليم كردستان بشمال العراق.
وحسب قناة "فيلق القدس" التابعة للحرس الثوري على "تلغرام"، قال الحرس الثوري في بيان، إنه استهدف مواقع إسرائيلية في أربيل بصواريخ قوية ودقيقة، مضيفا أن "أي تكرار لاعتداءات إسرائيل سيقابل برد قاس وحاسم ومدمر".
وفي وقت سابق اليوم، أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، أن الهجمات الصاروخية على أربيل عاصمة إقليم كردستان بشمال العراق استهدفت "مواقع إسرائيلية سرية".
وكان جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، قال، اليوم الأحد، إن محافظة أربيل استهدفت بـ 12 صاروخا باليستيا تم إطلاقها من خارج العراق.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن الجهاز قوله إنه "في الساعة الواحدة بعد منتصف الليل استهدفت مدينة أربيل بـ 12 صاروخا باليستيا". مشيرا إلى أن "الصواريخ كانت متجهة إلى القنصلية الأمريكية في أربيل".
عيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2022
مقتدى الصدر يطالب بالتحقيق في ادعاءات وجود مواقع إسرائيلية بالعراق
12:38 GMT
وأضاف، أنه "لا توجد خسائر بالأرواح، فقط خسائر مادية"، مؤكدا أن "الصواريخ أطلقت من خارج حدود العراق وإقليم كردستان وتحديدا من جهة الشرق".
وفي وقت سابق من ليل السبت/ الأحد، قالت وسائل إعلام عراقية إن قصفا صاروخيا استهدف محيط القنصلية الأمريكية في أربيل.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق الهجوم الصاروخي. كما تضرر مكتب قناة "كردستان 24" التلفزيونية جراء الهجوم، فيما أشارت تقارير إلى اشتعال النيران في مقر القنصلية الأمريكية بأربيل.
في غضون ذلك، قال مسؤول أمريكي، طالبا عدم نشر اسمه، إنه لم يسقط أي قتيل أو مصاب في صفوف الجنود الأمريكيين في أعقاب هجوم أربيل.
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