https://arabic.sputniknews.com/20220313/إيران-تعلن-عن-توجيه-ضربة-جديدة-للموساد-قبل-الهجوم-الصاروخي-الذي-استهدف-أربيل-1059846923.html

إيران تعلن عن توجيه ضربة جديدة للموساد قبل الهجوم الصاروخي الذي استهدف أربيل

إيران تعلن عن توجيه ضربة جديدة للموساد قبل الهجوم الصاروخي الذي استهدف أربيل

أعلنت إيران، عن توجيه ضربة جديدة للموساد، قبل ساعات من هجوم صاروخي استهدف مدينة أربيل في إقليم كردستان، والذي أعلن الحرس الثوري الإيراني، مسؤوليته عنه وقال إنه... 13.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-13T14:27+0000

2022-03-13T14:27+0000

2022-03-13T14:27+0000

أخبار إيران

أخبار إسرائيل اليوم

الحرس الثوري الإيراني

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وقال رئيس دائرة الأمن بمحافظة أذربايجان الغربية الإيرانية، إن "قوات الأمن وجهت خلال الشهر الماضي ضربات مؤلمة لأكبر شبكة تجسس تابعة للكيان الصهيوني في المحافظة وفككت هذه العصابة واعتقلت عناصرها العميلة"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.وأضاف أان "هذه شبكة التجسس كانت تحاول القيام بأعمال تخريبية داخل إيران بتوظيف بلطجية، لكن مع يقظة القوى الأمنية تم تحييد هذه التهديدات وتوجيه الضربة اللازمة للشبكة"، متابعا: أن "البلطجة والعناصر العميلة لجهاز الاستخبارات الصهيوني الذين وظفهم الكيان الصهيوني في هذه الشبكة كانوا منجذبين فقط للمال ولهم نوايا تخريبية".جاء ذلك قبل ساعات من إعلان الحرس الثوري الإيراني، مسؤوليته عن الهجوم الصاروخي الذي استهدف أربيل عاصمة إقليم كردستان بشمال العراق.وحسب قناة "فيلق القدس" التابعة للحرس الثوري على "تلغرام"، قال الحرس الثوري في بيان، إنه استهدف مواقع إسرائيلية في أربيل بصواريخ قوية ودقيقة، مضيفا أن "أي تكرار لاعتداءات إسرائيل سيقابل برد قاس وحاسم ومدمر".وفي وقت سابق اليوم، أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، أن الهجمات الصاروخية على أربيل عاصمة إقليم كردستان بشمال العراق استهدفت "مواقع إسرائيلية سرية".وكان جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، قال، اليوم الأحد، إن محافظة أربيل استهدفت بـ 12 صاروخا باليستيا تم إطلاقها من خارج العراق.ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن الجهاز قوله إنه "في الساعة الواحدة بعد منتصف الليل استهدفت مدينة أربيل بـ 12 صاروخا باليستيا". مشيرا إلى أن "الصواريخ كانت متجهة إلى القنصلية الأمريكية في أربيل".وأضاف، أنه "لا توجد خسائر بالأرواح، فقط خسائر مادية"، مؤكدا أن "الصواريخ أطلقت من خارج حدود العراق وإقليم كردستان وتحديدا من جهة الشرق".وفي وقت سابق من ليل السبت/ الأحد، قالت وسائل إعلام عراقية إن قصفا صاروخيا استهدف محيط القنصلية الأمريكية في أربيل.وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق الهجوم الصاروخي. كما تضرر مكتب قناة "كردستان 24" التلفزيونية جراء الهجوم، فيما أشارت تقارير إلى اشتعال النيران في مقر القنصلية الأمريكية بأربيل.في غضون ذلك، قال مسؤول أمريكي، طالبا عدم نشر اسمه، إنه لم يسقط أي قتيل أو مصاب في صفوف الجنود الأمريكيين في أعقاب هجوم أربيل.

https://arabic.sputniknews.com/20220313/الحرس-الثوري-الإيراني-يعلن-مسؤوليته-عن-الهجوم-الصاروخي-على-أربيل-1059836059.html

https://arabic.sputniknews.com/20220313/مقتدى-الصدر-يطالب-بالتحقيق-في-ادعاءات-وجود-مواقع-إسرائيلية-بالعراق-1059841193.html

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أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, الحرس الثوري الإيراني