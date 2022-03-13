https://arabic.sputniknews.com/20220313/إيران-تعلن-عن-رقم-جديد-في-صناعة-السيارات-العام-المقبل-1059834615.html
إيران تعلن عن رقم جديد في صناعة السيارات العام المقبل
إيران تعلن عن رقم جديد في صناعة السيارات العام المقبل
أعلنت إيران عن رقم جديد تريد تحقيقه في صناعة السيارات خلال العام المقبل والذي ينتهي في مارس 2023. 13.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-13T10:54+0000
2022-03-13T10:54+0000
2022-03-13T10:54+0000
أخبار إيران
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وحسب تصريحات نقلتها وكالة فارس الإيرانية أكد وزير التجارة والصناعة والمعادن الايراني رضا فاطمي أمين تحقيق بلاده إنتاج 1.5 مليون سيارة خلال العام المقبل.وكشف أمين أن بلاده أنتجت خلال العام الجاري والذي ينتهي في الـ20 من مارس/ آذار، مليون سيارة فقط، مشددا على ان السنة المقبلة ستشهد زيادة بنسبة 50%.وعن صادرات بلاده غير النفطية أوضح وزير التجارة والصناعة الإيراني أنها "تجاوزت 47 مليار دولار في السنة المالية الجارية التي تنتهي 20 مارس/آذار 2022 صعودا عن مستوى 35 مليار دولار المحقق في السنة السابقة".وكان بيان رسمي قد صدر في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، عن المتحدث باسم مصلحة الجمارك الإيرانية، أكد فيه أن بلاده تقوم بتصدير سيارات محلیة الصنع إلى 12 بلدا، منها ثلاث دولة عربية، هي العراق والإمارات والكويت.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إيران
إيران تعلن عن رقم جديد في صناعة السيارات العام المقبل
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أعلنت إيران عن رقم جديد تريد تحقيقه في صناعة السيارات خلال العام المقبل والذي ينتهي في مارس 2023.
وحسب تصريحات نقلتها وكالة فارس
الإيرانية أكد وزير التجارة والصناعة والمعادن الايراني رضا فاطمي أمين تحقيق بلاده إنتاج 1.5 مليون سيارة خلال العام المقبل.
وكشف أمين
أن بلاده أنتجت خلال العام الجاري والذي ينتهي في الـ20 من مارس/ آذار، مليون سيارة فقط، مشددا على ان السنة المقبلة ستشهد زيادة بنسبة 50%.
وقال: "شركة إيران خودرو ستوقف خط إنتاج طراز "بيجو 405" و"سمند"، وشركة سايبا ستوقف "تيبا"، لافتا إلى أنهم بصدد تقديم 3 موديلات جديدة.
وعن صادرات بلاده غير النفطية أوضح وزير التجارة والصناعة الإيراني أنها "تجاوزت 47 مليار دولار في السنة المالية الجارية التي تنتهي 20 مارس/آذار 2022 صعودا عن مستوى 35 مليار دولار المحقق في السنة السابقة".
وكان بيان رسمي
قد صدر في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، عن المتحدث باسم مصلحة الجمارك الإيرانية، أكد فيه أن بلاده تقوم بتصدير سيارات محلیة الصنع إلى 12 بلدا، منها ثلاث دولة عربية، هي العراق والإمارات والكويت.