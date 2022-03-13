https://arabic.sputniknews.com/20220313/إيران-لا-علاقة-لنا-بقصف-أربيل-العراقية-1059834035.html

إيران: لا علاقة لنا بقصف أربيل العراقية

إيران: لا علاقة لنا بقصف أربيل العراقية

نفت إيران أن يكون لها علاقة بالقصف الصاروخي الذي استهدف مدينة أربيل العراقية. 13.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-13T10:06+0000

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أخبار إيران

أخبار العراق اليوم

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وحسب تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية للمتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، محمود عباس زاده مشكيني، اليوم الأحد، فقد نفى ان يكون القصف الصاروخي الذي استهدف مدينة أربيل قد انطلق من إيران.وقال مشكيني: "الكيان الصهيوني يرتكب جرائم مستمرة في المنطقة ولا سيما في سوريا، والجريمة الأخيرة أيضا تأتي استمراراً لهذا النهج الإجرامي، لكن انتقام الجمهورية الإسلامية من إسرائيل سيكون جديَّاً وصعباً للغاية، كما لن يكون خفيَّاً ويجعلهم نادمين".واوضح المتحدث باسم لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان الإيراني، أنَّ "شعوب المنطقة تكنَّ العداء للكيان الصهيوني ولا ترضى إلا باقتلاع جذوره"، على حد تعبيره.يشار إلى أن مسؤولا أمريكيا، صرح لرويترز طالبا عدم نشر اسمه، بأن الهجوم الصاروخي الذي استهدف مقر القنصلية الأمريكية في محافظة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق انطلق من إيران، لكنه لفت إلى أنه لم يسقط أي قتيل أو مصاب في صفوف الجنود الأمريكيين في أعقاب هذا الهجوم.وكان جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، قال اليوم الأحد، إن محافظة أربيل استهدفت بـ 12 صاروخا باليستيا تم من خارج العراق.ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن الجهاز قوله إنه "في الساعة الواحدة بعد منتصف الليل استهدفت مدينة أربيل بـ 12 صاروخا باليستيا". مشيرا إلى أن "الصواريخ كانت متجهة إلى القنصلية الأمريكية في أربيل".وأضاف، أنه "لا توجد خسائر بالأرواح، فقط خسائر مادية"، مؤكدا أن "الصواريخ أطلقت من خارج حدود العراق وإقليم كردستان وتحديدا من جهة الشرق".وفي وقت سابق من ليل السبت/الأحد، قالت وسائل إعلام عراقية إن قصفا صاروخيا استهدف محيط القنصلية الأمريكية في أربيل.وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق الهجوم الصاروخي. كما تضرر مكتب قناة "كردستان 24" التلفزيونية جراء الهجوم.وأشارت تقارير إلى اشتعال النيران في مقر القنصلية الأمريكية بأربيل.

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