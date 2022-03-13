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https://arabic.sputniknews.com/20220313/اكتشاف-مخلوق-قديم-يشبه-التمساح-كان-يعيش-في-الصين-قبل-3000-عام-طوله-19-قدما-1059839396.html
اكتشاف مخلوق قديم يشبه التمساح كان يعيش في الصين قبل 3000 عام... طوله 19 قدما
اكتشاف مخلوق قديم يشبه التمساح كان يعيش في الصين قبل 3000 عام... طوله 19 قدما
يعتقد باحثون من جامعة طوكيو في اليابان أن مخلوقا قديما يشبه التمساح، ويبلغ طوله 19 قدما، كان ‏يجوب الصين قبل 3000 عام.‏ 13.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-13T12:03+0000
2022-03-13T12:03+0000
الصين
مجتمع
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كما يعتقدون في دراستهم المنشورة في مجلة "Proceedings of the Royal Society B Biological Sciences" أن المخلوق تعرض للانقراض قبل بضع مئات من السنين فقط، بقطع رأسه بواسطة البشر، بعد أن تم اصطياده بلا رحمة.وجاءت استنتاجات الخبراء بعد تحليلهم البقايا المتحجرة جزئيا لمخلوقين يعتقد أنهما قتلا منذ ما بين 3000 و3400 عام، والتي تبيّن جروح قاتلة بأسلحة تابعة للفترة المعنية.ومنح العلماء اليابانيون اسم "هانيوسوكس سينينسيس" للمخلوق، تكريما لشاعر القرن التاسع، الذي حاول تحذير التماسيح لكي يكون قادرا على مغادرة دلتا نهر هان في مقاطعة غوانغدونغ جنوب الصين.ويمتاز "هانيويوكس سينينسيس" عن باقي أنواع التماسيح الأخرى بأنه من النوع "الغاريال"، الذي له جمجمة أطول وأرق.وأشار العلماء إلى أن "هانيوسوكس سينينسيس" كان من أهم الحيوانات المفترسة التي ازدهرت في الصين القديمة.ويأمل العلماء أن يساعد اكتشاف البقايا المتحجرة جزئيا للمخلوقين اللذين عاشا قبل آلاف الأعوام على معرفة الحضارة الصينية القديمة، فضلا عن شرح كيفية تطور أنواع التمساح الحديثة على الأرجح.
الصين
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الصين, مجتمع

اكتشاف مخلوق قديم يشبه التمساح كان يعيش في الصين قبل 3000 عام... طوله 19 قدما

12:03 GMT 13.03.2022
© Photo / pixabay/1987599حين تمساح مع جزء جانبي من رأسه
حين تمساح مع جزء جانبي من رأسه - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2022
حين تمساح مع جزء جانبي من رأسه
© Photo / pixabay/1987599
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يعتقد باحثون من جامعة طوكيو في اليابان أن مخلوقا قديما يشبه التمساح، ويبلغ طوله 19 قدما، كان ‏يجوب الصين قبل 3000 عام.‏
كما يعتقدون في دراستهم المنشورة في مجلة "Proceedings of the Royal Society B Biological Sciences" أن المخلوق تعرض للانقراض قبل بضع مئات من السنين فقط، بقطع رأسه بواسطة البشر، بعد أن تم اصطياده بلا رحمة.
وجاءت استنتاجات الخبراء بعد تحليلهم البقايا المتحجرة جزئيا لمخلوقين يعتقد أنهما قتلا منذ ما بين 3000 و3400 عام، والتي تبيّن جروح قاتلة بأسلحة تابعة للفترة المعنية.
ومنح العلماء اليابانيون اسم "هانيوسوكس سينينسيس" للمخلوق، تكريما لشاعر القرن التاسع، الذي حاول تحذير التماسيح لكي يكون قادرا على مغادرة دلتا نهر هان في مقاطعة غوانغدونغ جنوب الصين.
ويمتاز "هانيويوكس سينينسيس" عن باقي أنواع التماسيح الأخرى بأنه من النوع "الغاريال"، الذي له جمجمة أطول وأرق.
وأشار العلماء إلى أن "هانيوسوكس سينينسيس" كان من أهم الحيوانات المفترسة التي ازدهرت في الصين القديمة.
ويأمل العلماء أن يساعد اكتشاف البقايا المتحجرة جزئيا للمخلوقين اللذين عاشا قبل آلاف الأعوام على معرفة الحضارة الصينية القديمة، فضلا عن شرح كيفية تطور أنواع التمساح الحديثة على الأرجح.
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