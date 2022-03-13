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https://arabic.sputniknews.com/20220313/الأردن-يعلن-تثبيت-أسعار-المشتقات-النفطية-خلال-شهر-رمضان-1059829823.html
الأردن يعلن تثبيت أسعار المشتقات النفطية خلال شهر رمضان
الأردن يعلن تثبيت أسعار المشتقات النفطية خلال شهر رمضان
أعلن رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة أن الحكومة تعتزم تثبيت أسعار المشتقات النفطية خلال شهر أبريل/ نسيان. 13.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-13T08:11+0000
2022-03-13T08:11+0000
أخبار الأردن
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ونقل موقع "عمون"، اليوم الأحد، عن رئيس الوزراء أنه سيتم تثبيت أسعار المشتقات النفطية للشهر الثالث على التوالي، وذلك بالتزامن مع شهر رمضان المبارك.وذكر الخصاونة أن تكلفة تثبيت أسعار المشتقات النفطية على خزينة الدولة خلال الشهرين الحالي والمقبل تقدر بنحو 80 مليون دينار.تأتي تصريحات الخصاونة بعد أيام من نشر تقارير أردنية، تتحدث عن عودة تصدير النفط العراقي للأردن خلال الأسبوع ‏الحالي، بعد توقفه منذ شهر.‏وكانت وزارة الطاقة الأردنية كشف الشهر الماضي أن واردات البلاد من النفط العراقي بلغت 1.5 مليون برميل منذ بدء عملية الاستيراد في سبتمبر/ أيلول الماضي وحتى يناير/ كانون الثاني 2022.
https://arabic.sputniknews.com/20220313/المتحدث-باسم-الخارجية-الأردنية-معظم-الأردنيين-المسجلين-على-منصتنا-غادروا-أوكرانيا-1059827494.html
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أخبار الأردن

الأردن يعلن تثبيت أسعار المشتقات النفطية خلال شهر رمضان

08:11 GMT 13.03.2022
© AFP 2022 / -رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة
رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2022
© AFP 2022 / -
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أعلن رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة أن الحكومة تعتزم تثبيت أسعار المشتقات النفطية خلال شهر أبريل/ نسيان.
ونقل موقع "عمون"، اليوم الأحد، عن رئيس الوزراء أنه سيتم تثبيت أسعار المشتقات النفطية للشهر الثالث على التوالي، وذلك بالتزامن مع شهر رمضان المبارك.
الخطوط الملكية الأردنية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2022
المتحدث باسم الخارجية الأردنية: معظم الأردنيين المسجلين على منصتنا غادروا أوكرانيا
06:45 GMT
وذكر الخصاونة أن تكلفة تثبيت أسعار المشتقات النفطية على خزينة الدولة خلال الشهرين الحالي والمقبل تقدر بنحو 80 مليون دينار.
تأتي تصريحات الخصاونة بعد أيام من نشر تقارير أردنية، تتحدث عن عودة تصدير النفط العراقي للأردن خلال الأسبوع ‏الحالي، بعد توقفه منذ شهر.‏
وكانت وزارة الطاقة الأردنية كشف الشهر الماضي أن واردات البلاد من النفط العراقي بلغت 1.5 مليون برميل منذ بدء عملية الاستيراد في سبتمبر/ أيلول الماضي وحتى يناير/ كانون الثاني 2022.
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