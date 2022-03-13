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الأمن التونسي يوقف امرأة بتهمة الاتجار بالبشر
الأمن التونسي يوقف امرأة بتهمة الاتجار بالبشر
أوقفت السلطات الأمنية في تونس اليوم الأحد امرأة، بعد الاشتباه في نشاطها بتجارة البشر وتشغيل القاصرات عاملات في المنازل. 13.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-13T17:13+0000
2022-03-13T17:54+0000
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وأفاد موقع إذاعة "موزاييك أف أم"، بأن قوات الأمن بفرنانة (شمال غربي تونس) اشتبهت في "مواطن غريب عن الجهة كان بصدد السؤال عن مواطن ثان من أبناء الجهة وردت في شأنه معلومات مفادها نشاطه في مجال الإتجار بالبشر وخاصة تشغيل القاصرات كمعينات منزليات".وأضاف البيان أنه "بعد استشارة النيابة العمومية للمحكمة الابتدائية بجندوبة تم نصب كمين حيث تم إلقاء القبض على سيدة في العقد الخامس من العمر وبرفقتها فتاتين لتسليمهما للشخص الغريب مستغلين حالة الفقر والخصاصة التي يعاني منها أهالي البنتين خاصة وأن إحداهما لا تزال تلميذة بالسنة الثالثة ثانوي بأحد معاهد الجهة، وتم حجز مبلغ مالي لدى المرأة".ولفت البيان إلى أن النيابة العمومية أذنت "بفتح تحقيق في الحادثة موضوعه تكوين وفاق من أجل الإتجار بالبشر، وتم الاحتفاظ بالمرأة التي دلت على شريكيها الذين تحصنا بالفرار وتم إدراجهما بالتفتيش، كما قام أعوان الأمن الوطني بفرنانة بتسليم البنتين بعد الاستماع لهما إلى أهليهما".
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أخبار تونس اليوم, العالم العربي, اخبار العالم العربي

الأمن التونسي يوقف امرأة بتهمة الاتجار بالبشر

17:13 GMT 13.03.2022 (تم التحديث: 17:54 GMT 13.03.2022)
© AFP 2022 / Fethi Belaidالشرطة التونسية
الشرطة التونسية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2022
© AFP 2022 / Fethi Belaid
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أوقفت السلطات الأمنية في تونس اليوم الأحد امرأة، بعد الاشتباه في نشاطها بتجارة البشر وتشغيل القاصرات عاملات في المنازل.
وأفاد موقع إذاعة "موزاييك أف أم"، بأن قوات الأمن بفرنانة (شمال غربي تونس) اشتبهت في "مواطن غريب عن الجهة كان بصدد السؤال عن مواطن ثان من أبناء الجهة وردت في شأنه معلومات مفادها نشاطه في مجال الإتجار بالبشر وخاصة تشغيل القاصرات كمعينات منزليات".
وأضاف البيان أنه "بعد استشارة النيابة العمومية للمحكمة الابتدائية بجندوبة تم نصب كمين حيث تم إلقاء القبض على سيدة في العقد الخامس من العمر وبرفقتها فتاتين لتسليمهما للشخص الغريب مستغلين حالة الفقر والخصاصة التي يعاني منها أهالي البنتين خاصة وأن إحداهما لا تزال تلميذة بالسنة الثالثة ثانوي بأحد معاهد الجهة، وتم حجز مبلغ مالي لدى المرأة".
ولفت البيان إلى أن النيابة العمومية أذنت "بفتح تحقيق في الحادثة موضوعه تكوين وفاق من أجل الإتجار بالبشر، وتم الاحتفاظ بالمرأة التي دلت على شريكيها الذين تحصنا بالفرار وتم إدراجهما بالتفتيش، كما قام أعوان الأمن الوطني بفرنانة بتسليم البنتين بعد الاستماع لهما إلى أهليهما".
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