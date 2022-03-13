https://arabic.sputniknews.com/20220313/الجزائر-تحظر-تصدير-القمح-والزيت-والسكر-1059859648.html
الجزائر تحظر تصدير القمح والزيت والسكر
الجزائر تحظر تصدير القمح والزيت والسكر
أعلنت الجزائر اليوم الأحد، عن وقف تصدير كثير من المنتجات الاستهلاكية. 13.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-13T18:48+0000
2022-03-13T18:48+0000
2022-03-13T18:48+0000
الجزائر
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وقالت وكالة الأنباء الجزائرية، إن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أمر بمنع تصدير كل ما تستورده الجزائر من المنتجات الاستهلاكية كالقمح والسكر والزيت. وكلف الرئيس وزير العدل بإعداد مشروع قانون يجرم تصدير هذه المواد باعتباره عملا تخريبيا، للاقتصاد الوطني.وترأس تبون مجلسا وزاريا اليوم الأحد، لعرض الموقف الحالي من السلع الاستراتيجية في البلاد.
الجزائر
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
الجزائر
الجزائر تحظر تصدير القمح والزيت والسكر
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أعلنت الجزائر اليوم الأحد، عن وقف تصدير كثير من المنتجات الاستهلاكية.
وقالت وكالة الأنباء الجزائرية
، إن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أمر بمنع تصدير كل ما تستورده الجزائر من المنتجات الاستهلاكية كالقمح والسكر والزيت.
وكلف الرئيس وزير العدل بإعداد مشروع قانون يجرم تصدير هذه المواد باعتباره عملا تخريبيا، للاقتصاد الوطني.
وترأس تبون مجلسا وزاريا اليوم الأحد، لعرض الموقف الحالي من السلع الاستراتيجية في البلاد.