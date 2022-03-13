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الجزائر تحظر تصدير القمح والزيت والسكر
الجزائر تحظر تصدير القمح والزيت والسكر
أعلنت الجزائر اليوم الأحد، عن وقف تصدير كثير من المنتجات الاستهلاكية. 13.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-13T18:48+0000
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الجزائر
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وقالت وكالة الأنباء الجزائرية، إن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أمر بمنع تصدير كل ما تستورده الجزائر من المنتجات الاستهلاكية كالقمح والسكر والزيت. وكلف الرئيس وزير العدل بإعداد مشروع قانون يجرم تصدير هذه المواد باعتباره عملا تخريبيا، للاقتصاد الوطني.وترأس تبون مجلسا وزاريا اليوم الأحد، لعرض الموقف الحالي من السلع الاستراتيجية في البلاد.
الجزائر
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الجزائر

الجزائر تحظر تصدير القمح والزيت والسكر

18:48 GMT 13.03.2022
© AP Photo / Toufik Doudouرئيس الجمهورية الجزائري عبد المجيد تبون، الجزائر 13 ديسمبر 2019
رئيس الجمهورية الجزائري عبد المجيد تبون، الجزائر 13 ديسمبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2022
© AP Photo / Toufik Doudou
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أعلنت الجزائر اليوم الأحد، عن وقف تصدير كثير من المنتجات الاستهلاكية.
وقالت وكالة الأنباء الجزائرية، إن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أمر بمنع تصدير كل ما تستورده الجزائر من المنتجات الاستهلاكية كالقمح والسكر والزيت.
وكلف الرئيس وزير العدل بإعداد مشروع قانون يجرم تصدير هذه المواد باعتباره عملا تخريبيا، للاقتصاد الوطني.
وترأس تبون مجلسا وزاريا اليوم الأحد، لعرض الموقف الحالي من السلع الاستراتيجية في البلاد.
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