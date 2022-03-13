https://arabic.sputniknews.com/20220313/الجيش-اللبناني-يصدر-توضيحا-بشأن-إطلاق-نار-حصل-أمام-مركزه-في-البقاع-1059836311.html
الجيش اللبناني يصدر توضيحا بشأن إطلاق نار حصل أمام مركزه في البقاع
الجيش اللبناني يصدر توضيحا بشأن إطلاق نار حصل أمام مركزه في البقاع
أصدر الجيش اللبناني، اليوم الأحد، توضيحا بشأن إطلاق نار حصل أمام مركزه في محافظة البقاع. 13.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-13T10:58+0000
2022-03-13T10:58+0000
2022-03-13T10:58+0000
لبنان
العالم العربي
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وذكر في بيان رسمي أنه بتاريخ اليوم الموافق 13 مارس/ آذار الجاري، أطلق عدد من المشيعين لجنازة الشاب، غابي رباح، في بلدة شعث بالبقاع النار في الهواء، أثناء الاحتجاج أمام مركز الجيش في المنطقة.وتابع الجيش في بيانه أنه أمام إطلاق النار في الهواء، اضطر العسكريون إلى إطلاق نار مماثل لتفريق المحتجين ومنعهم من دخول مركز الجيش.ويشهد لبنان أزمة اقتصادية أثرت بصورة مباشرة على السلع الأساسية التي تقوم عليها حياة المواطن اللبناني مثل الطاقة والغذاء والدواء، وذلك بعد انهيار الليرة اللبنانية بطريقة غير مسبوقة وما تبعها من خلافات سياسية بين الفرقاء في لبنان.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
لبنان, العالم العربي
الجيش اللبناني يصدر توضيحا بشأن إطلاق نار حصل أمام مركزه في البقاع
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أصدر الجيش اللبناني، اليوم الأحد، توضيحا بشأن إطلاق نار حصل أمام مركزه في محافظة البقاع.
وذكر في بيان رسمي أنه بتاريخ اليوم الموافق 13 مارس/ آذار الجاري، أطلق عدد من المشيعين لجنازة الشاب، غابي رباح، في بلدة شعث بالبقاع النار في الهواء، أثناء الاحتجاج أمام مركز الجيش في المنطقة.
وتابع الجيش في بيانه أنه أمام إطلاق النار في الهواء، اضطر العسكريون إلى إطلاق نار مماثل لتفريق المحتجين ومنعهم من دخول مركز الجيش.
ويشهد لبنان أزمة اقتصادية أثرت بصورة مباشرة على السلع الأساسية التي تقوم عليها حياة المواطن اللبناني مثل الطاقة والغذاء والدواء، وذلك بعد انهيار الليرة اللبنانية بطريقة غير مسبوقة وما تبعها من خلافات سياسية
بين الفرقاء في لبنان.