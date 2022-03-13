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https://arabic.sputniknews.com/20220313/الحكومة-الأردنية-مخزون-القمح-يكفي-لنحو-15-شهرا--1059831167.html
الحكومة الأردنية: مخزون القمح يكفي لنحو 15 شهرا
الحكومة الأردنية: مخزون القمح يكفي لنحو 15 شهرا
أكد رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة أن مخزون بلاده من القمح يكفي قرابة 15 شهرا. 13.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-13T08:58+0000
2022-03-13T08:58+0000
أخبار الأردن
القمح
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وكتب الخصاونة في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الأحد: "مخزون القمح يكفي حاجتنا لقرابة 15 شهرا".وقبل أيام أفادت وسائل إعلام أردنية بأن 23 سفينة محملة بالقمح والشعير ستصل إلى المملكة تباعا حتى أغسطس/آب المقبل.وأشارت إلى أن الكميات المتوقع وصولها إلى الأردن خلال هذه الفترة تبلغ نحو 111 ألف طن من المادتين.وذكرت مديرة صناعة وتجارة العقبة المهندسة سهيلة البدور، أن الكميات المتعاقد عليها من مادة القمح من منشأ روماني، فيما منشأ مادة الشعير هو أستراليا.ومنذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا تسود حالة من القلق العالمي من نقص المعروض العالمي في القمح، حيث تحصل العديد من دول منطقة الشرق الأوسط على احتياجاتها من المحصول من روسيا وأوكرانيا.
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أخبار الأردن, القمح

الحكومة الأردنية: مخزون القمح يكفي لنحو 15 شهرا

08:58 GMT 13.03.2022
© Sputnik . Attia Al Attiaالحكومة السورية تصحو متأخرة لإنقاذ موسم القمح شرقي سوريا
الحكومة السورية تصحو متأخرة لإنقاذ موسم القمح شرقي سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2022
© Sputnik . Attia Al Attia
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أكد رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة أن مخزون بلاده من القمح يكفي قرابة 15 شهرا.
وكتب الخصاونة في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الأحد: "مخزون القمح يكفي حاجتنا لقرابة 15 شهرا".
وقبل أيام أفادت وسائل إعلام أردنية بأن 23 سفينة محملة بالقمح والشعير ستصل إلى المملكة تباعا حتى أغسطس/آب المقبل.
وأشارت إلى أن الكميات المتوقع وصولها إلى الأردن خلال هذه الفترة تبلغ نحو 111 ألف طن من المادتين.
وذكرت مديرة صناعة وتجارة العقبة المهندسة سهيلة البدور، أن الكميات المتعاقد عليها من مادة القمح من منشأ روماني، فيما منشأ مادة الشعير هو أستراليا.
ومنذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا تسود حالة من القلق العالمي من نقص المعروض العالمي في القمح، حيث تحصل العديد من دول منطقة الشرق الأوسط على احتياجاتها من المحصول من روسيا وأوكرانيا.
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