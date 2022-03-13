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https://arabic.sputniknews.com/20220313/الحكومة-البريطانية-توافق-على-بيع-نادي-تشيلسي-1059836438.html
الحكومة البريطانية توافق على بيع نادي تشيلسي
الحكومة البريطانية توافق على بيع نادي تشيلسي
أشارت تقارير إعلامية إلى أن الحكومة البريطانية وافقت على بيع نادي تشيلسي، بعد العقوبات التي فرضتها الهيئات الرياضية والسياسية في بريطانيا على مالك النادي... 13.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-13T11:01+0000
2022-03-13T11:01+0000
رياضة
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وبحسب ما نشرت صحيفة "ذا أتلتيك" البريطانية، فإن قرار البيع سيتم تفعيله في غضون 4 إلى 6 أسابيع، وذلك في حال وجود أي شخص مستعد لشراء النادي خلال الفترة المقبلة.وبحسب ما صرح به كريس فيلب، وزير التكنولوجيا البريطاني، لـ"سكاي نيوز": "طبقا لبنود الترخيص الحالية، لن يتم السماح ببيع النادي، لكن إذا ظهر طرف يرغب في الشراء، فسيتعيّن على هذا المشتري أو على النادي اللجوء للحكومة وطلب تعديل البنود بما يسمح بعقد عملية البيع".وقالت وكالة "أسوشيتد برس" إن قرار إقصاء أبراموفيتش جاء في أعقاب قرار الحكومة البريطانية بعقاب مالك النادي بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.وأعلنت الرابطة أن قرار إقصاء أبراموفيتش لا يؤثر على قدرة النادي على مواصلة التدريبات والاستعدادات، على النحو المنصوص عليه في شروط الترخيص الصادر من الحكومة والذي ينتهي في 31 مايو 2022.
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رياضة

الحكومة البريطانية توافق على بيع نادي تشيلسي

11:01 GMT 13.03.2022
© REUTERS / JASON CAIRNDUFFتشيلسي الإنجليزي بطلا للسوبر الأوروبي الأربعاء 11 أغسطس 2021
تشيلسي الإنجليزي بطلا للسوبر الأوروبي الأربعاء 11 أغسطس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2022
© REUTERS / JASON CAIRNDUFF
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أشارت تقارير إعلامية إلى أن الحكومة البريطانية وافقت على بيع نادي تشيلسي، بعد العقوبات التي فرضتها الهيئات الرياضية والسياسية في بريطانيا على مالك النادي اللندني، الروسي رومان أبراموفيتش.
وبحسب ما نشرت صحيفة "ذا أتلتيك" البريطانية، فإن قرار البيع سيتم تفعيله في غضون 4 إلى 6 أسابيع، وذلك في حال وجود أي شخص مستعد لشراء النادي خلال الفترة المقبلة.
وبحسب ما صرح به كريس فيلب، وزير التكنولوجيا البريطاني، لـ"سكاي نيوز": "طبقا لبنود الترخيص الحالية، لن يتم السماح ببيع النادي، لكن إذا ظهر طرف يرغب في الشراء، فسيتعيّن على هذا المشتري أو على النادي اللجوء للحكومة وطلب تعديل البنود بما يسمح بعقد عملية البيع".

هذا وأقصت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، يوم السبت، الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش من إدارة نادي تشيلسي.

وقالت وكالة "أسوشيتد برس" إن قرار إقصاء أبراموفيتش جاء في أعقاب قرار الحكومة البريطانية بعقاب مالك النادي بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وأعلنت الرابطة أن قرار إقصاء أبراموفيتش لا يؤثر على قدرة النادي على مواصلة التدريبات والاستعدادات، على النحو المنصوص عليه في شروط الترخيص الصادر من الحكومة والذي ينتهي في 31 مايو 2022.
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