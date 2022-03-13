https://arabic.sputniknews.com/20220313/الحكومة-التونسية-تعطي-إشارة-انطلاق-الرالي-الدولي-فينيكس-1059835047.html
الحكومة التونسية تعطي إشارة انطلاق الرالي الدولي ''فينيكس''
الحكومة التونسية تعطي إشارة انطلاق الرالي الدولي ''فينيكس''
أعطى وزير السياحة التونسي محمد المعز بلحسين، برفقة وزير الشباب والرياضة كمال دقيش، إشارة انطلاق الرالي الدولي "فينيكس" في دورته الثانية، صباح اليوم الأحد،... 13.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-13T10:20+0000
2022-03-13T10:20+0000
2022-03-13T10:20+0000
العالم العربي
أخبار تونس اليوم
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ونقلت قناة نسمة، صباح اليوم الأحد، عن المعز بلحسين أن وزارة السياحة في بلاده دعمت هذا الرالي العالمي، موضحا أنها حريصة على تقديم كل الإحاطة اللازمة لنجاح الرالي.وذكر الوزير التونسي أن هذه التظاهرة تأتي في سياق تنويع المنتوج والعرض السياحي، وإيلاء أهمية كبيرة للسياحة الرياضية، التي تساعد على تنشيط الدورة الاقتصادية للبلاد، وإنعاش القطاع السياحي بمختلف المناطق التي يمر عبرها السباق أو الرالي.ويشار إلى أن الدورة الثانية من الرالي الدولي "فينيكس" ستكون من 13 - 19 من الشهر الجاري، حيث سيمر الرالي بعدد كبير ومهم من جهات الجمهورية التونسية، انطلاقا من تونس العاصمة، وصولا إلى جنوب البلاد، بمشاركة حوالي 600 شخص من متسابقين وفنيين وطاقم تنظيم وأطقم طبية يمثلون 22 جنسية مختلفة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار تونس اليوم
الحكومة التونسية تعطي إشارة انطلاق الرالي الدولي ''فينيكس''
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أعطى وزير السياحة التونسي محمد المعز بلحسين، برفقة وزير الشباب والرياضة كمال دقيش، إشارة انطلاق الرالي الدولي "فينيكس" في دورته الثانية، صباح اليوم الأحد، بتونس.
ونقلت قناة نسمة
، صباح اليوم الأحد، عن المعز بلحسين أن وزارة السياحة في بلاده دعمت هذا الرالي العالمي، موضحا أنها حريصة على تقديم كل الإحاطة اللازمة لنجاح الرالي.
وذكر الوزير التونسي أن هذه التظاهرة تأتي في سياق تنويع المنتوج والعرض السياحي
، وإيلاء أهمية كبيرة للسياحة الرياضية، التي تساعد على تنشيط الدورة الاقتصادية للبلاد، وإنعاش القطاع السياحي بمختلف المناطق التي يمر عبرها السباق أو الرالي.
ويشار إلى أن الدورة الثانية من الرالي الدولي "فينيكس" ستكون من 13 - 19 من الشهر الجاري، حيث سيمر الرالي بعدد كبير ومهم من جهات الجمهورية التونسية، انطلاقا من تونس العاصمة، وصولا إلى جنوب البلاد
، بمشاركة حوالي 600 شخص من متسابقين وفنيين وطاقم تنظيم وأطقم طبية يمثلون 22 جنسية مختلفة.