https://arabic.sputniknews.com/20220313/الخارجية-العراقية-اعتداء-أربيل-استهداف-لأمن-العراق-ويتطلب-موقفا-موحدا-لمواجهته-1059837230.html

الخارجية العراقية: اعتداء أربيل استهداف لأمن العراق ويتطلب موقفا موحدا لمواجهته

الخارجية العراقية: اعتداء أربيل استهداف لأمن العراق ويتطلب موقفا موحدا لمواجهته

دانت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأحد، القصفَ الصاروخيّ الذي طال مساكن المواطنين في محافظة ‏أربيل بإقليم كردستان العراق، قائلة إن "هذا الاعتداء يعد... 13.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-13T11:17+0000

2022-03-13T11:17+0000

2022-03-13T11:17+0000

العراق

أخبار العراق اليوم

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102045/39/1020453959_12:0:1000:556_1920x0_80_0_0_06437c39dccc89aaaa20c8118de88b42.jpg

وأعربت الوزارة في بيان رسمي لها، اليوم الأحد، عن إدانتها "القصفَ الصاروخي الذي طال مساكن المواطنين في محافظة أربيل بإقليم كردستان العراق (صباحا)، "لما يحمله من انتهاك صارخ للسيادة العراقية، وترهيب للآمنين ويتسبب بزعزعة الأمن والاستقرار في الإقليم وعموم العراق، في مرحلة بالغة الأهمية".ومن جانبه، تبنى الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، مسؤولية قصف عدد من مناطق عاصمة إقليم كردستان العراق، مشيرا إلى أن القصف استهدف تواجدا إسرائيليا هناك، في تطور يأتي بعد أيام من استهداف إسرائيل لعناصر إيرانية في سوريا.وقال بيان للحرس الثوري الإيراني نقلته وكالة "نور نيوز" المقربة من الحرس: "بعد الجرائم الأخيرة للكيان الصهيوني المزيف، والإعلان السابق عن أن جرائمه وشروره لن تمر دون رد، استهدف الحرس الثوري يوم الليلة الماضية مركز التآمر الاستراتيجي وشر الصهاينة في أربيل بصواريخ قوية ودقيقة".وتابع:"نحذر الكيان الصهيوني المجرم مرة أخرى من أن تكرار أي عدوان سيواجه بردود قاسية وحاسمة ومدمرة".وكان جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، قال اليوم الأحد، إن محافظة أربيل استهدفت بـ 12 صاروخا باليستيا تم من خارج العراق.

https://arabic.sputniknews.com/20220313/الحرس-الثوري-الإيراني-يعلن-مسؤوليته-عن-الهجوم-الصاروخي-على-أربيل-1059836059.html

العراق

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي