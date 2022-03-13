https://arabic.sputniknews.com/20220313/الخارجية-الفلسطينية-تطالب-بفرض-عقوبات-رادعة-على-إسرائيل-1059834215.html
الخارجية الفلسطينية تطالب بفرض عقوبات رادعة على إسرائيل
الخارجية الفلسطينية تطالب بفرض عقوبات رادعة على إسرائيل
طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي بفرض عقوبات رادعة على إسرائيل، لإجبارها على الانصياع للقانون الدولي. 13.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-13T10:03+0000
2022-03-13T10:03+0000
2022-03-13T10:03+0000
أخبار فلسطين اليوم
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وقالت الوزارة في بيان اليوم الأحد، إن: "المطلوب من المجتمع الدولي وأكثر من أي وقت مضى وقف سياسة الكيل بمكيالين، والخروج من دائرة التعامل التقليدي غير المؤثر فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وانتهاكات وجرائم الاحتلال والمستوطنين".ودعت المجتمع الدولي إلى التحلي بالشجاعة والجرأة "من خلال تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وفرض العقوبات على دولة الاحتلال"، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.واعتبر بيان الخارجية أن تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني "يضمن إنهاء الاحتلال والاستيطان".وناشد المجتمع الدولي تمكين الشعب الفلسطيني "من ممارسة حقه في تقرير المصير أسوة بشعوب العالم، وصولا إلى تجسيد دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية".وأشارت الوزارة إلى اعتداءات المستوطنين التي تزايدت مؤخرا بحق الشعب الفلسطيني بقولها إن "انفلات عناصر الإرهاب اليهودي من أي ضابط قانوني أو أخلاقي يتواصل ويتسع بإسناد ودعم مباشر من المستوى السياسي في دولة الاحتلال، وبرعاية وحماية مباشرة من جيشها، وبات يُهدد بتفجير ساحة الصراع".وشهدت الفترة الأخيرة تزايدا في اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.وتتنوع أشكال هذه الاعتداءات بين إطلاق نار تجاه المواطنين الفلسطينيين ومهاجمة منازلهم بالحجارة والاعتداء عليهم، أو قطع أشجارهم.
https://arabic.sputniknews.com/20220312/فلسطين-تدين-مصادقة-إسرائيل-على-مخطط-استيطاني-جديد-بالقدس-الشرقية-1059815840.html
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أخبار فلسطين اليوم
الخارجية الفلسطينية تطالب بفرض عقوبات رادعة على إسرائيل
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طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي بفرض عقوبات رادعة على إسرائيل، لإجبارها على الانصياع للقانون الدولي.
وقالت الوزارة في بيان اليوم الأحد، إن: "المطلوب من المجتمع الدولي وأكثر من أي وقت مضى وقف سياسة الكيل بمكيالين، والخروج من دائرة التعامل التقليدي غير المؤثر فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وانتهاكات وجرائم الاحتلال والمستوطنين
".
ودعت المجتمع الدولي إلى التحلي بالشجاعة والجرأة "من خلال تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وفرض العقوبات على دولة الاحتلال"، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية
.
واعتبر بيان الخارجية أن تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني "يضمن إنهاء الاحتلال والاستيطان".
وناشد المجتمع الدولي تمكين الشعب الفلسطيني "من ممارسة حقه في تقرير المصير أسوة بشعوب العالم، وصولا إلى تجسيد دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية".
وأشارت الوزارة إلى اعتداءات المستوطنين التي تزايدت مؤخرا بحق الشعب الفلسطيني بقولها إن "انفلات عناصر الإرهاب اليهودي من أي ضابط قانوني أو أخلاقي يتواصل ويتسع بإسناد ودعم مباشر من المستوى السياسي في دولة الاحتلال، وبرعاية وحماية مباشرة من جيشها، وبات يُهدد بتفجير ساحة الصراع".
وشهدت الفترة الأخيرة تزايدا في اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.
وتتنوع أشكال هذه الاعتداءات بين إطلاق نار تجاه المواطنين الفلسطينيين ومهاجمة منازلهم بالحجارة والاعتداء عليهم، أو قطع أشجارهم.