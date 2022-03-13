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https://arabic.sputniknews.com/20220313/الدستوري-الحر-التونسي-ينظم-وقفة-احتجاجية-للمطالبة-بإنهاء-الفترة-الاستثنائية-1059842567.html
"الدستوري الحر" التونسي ينظم وقفة احتجاجية للمطالبة بإنهاء الفترة الاستثنائية
"الدستوري الحر" التونسي ينظم وقفة احتجاجية للمطالبة بإنهاء الفترة الاستثنائية
نظم الحزب الدستوري الحر التونسي، اليوم الأحد، وقفة احتجاجية للمطالبة بإنهاء الفترة الاستثنائية التي فرضها الرئيس قيس سعيد. 13.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-13T13:10+0000
2022-03-13T13:10+0000
أخبار تونس اليوم
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وحسب ما نشرته عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر التونسي، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فإن الحزب يطالب بإجراءات محددة منها حل البرلمان وتنظيم انتخابات برلمانية مبكرة، مع ضمانة منع التزوير عبر تنقية الكشوف الانتخابية.وقد نشر الحزب عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بيانا في الأول من مارس/ آذار دعا فيه لتلك الوقفة، معللا دعوته بما وصفها بـ "خطورة التمطيط المتعمد في الفترة الاستثنائية وتواصل الحكم المطلق لغاية تحقيق الرغبات والمشاريع السياسية الشخصية لرئيس سلطة تصريف الأعمال مقابل استفحال الأزمة المالية والاقتصادية والاجتماعية".وحمل بيان الحزب "رئيس سلطة تصريف الأعمال مسؤولية إهمال الأولويات الإقتصادية والمالية وتجاهل انعكاسات المتغيرات العالمية على الوضع الداخلي مما قد يتسبب في انفجار اجتماعي يضرب الأمن القومي ويفتح الباب لتحرك قوى الظلام والفوضى والعنف".ولذلك أكد البيان على دعوته لتنظيم مسيرة مشفوعة بوقفة احتجاجية بشارع خير الدين باشا تونس يوم الأحد 13 مارس 2022 على الساعة العاشرة صباحا للمطالبة برزنامة دقيقة ورسمية لإنهاء الفترة الإستثنائية عبر حل البرلمان والدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة مع تنقية المناخ الإنتخابي لمنع تزوير إرادة الناخبين".
أخبار تونس اليوم
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أخبار تونس اليوم

"الدستوري الحر" التونسي ينظم وقفة احتجاجية للمطالبة بإنهاء الفترة الاستثنائية

13:10 GMT 13.03.2022
© Photo / Abeer Moussaعبير موسي رئيسة حزب الدستوري الحر في تونس
عبير موسي رئيسة حزب الدستوري الحر في تونس - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2022
© Photo / Abeer Moussa
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نظم الحزب الدستوري الحر التونسي، اليوم الأحد، وقفة احتجاجية للمطالبة بإنهاء الفترة الاستثنائية التي فرضها الرئيس قيس سعيد.
وحسب ما نشرته عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر التونسي، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فإن الحزب يطالب بإجراءات محددة منها حل البرلمان وتنظيم انتخابات برلمانية مبكرة، مع ضمانة منع التزوير عبر تنقية الكشوف الانتخابية.
وقد نشر الحزب عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بيانا في الأول من مارس/ آذار دعا فيه لتلك الوقفة، معللا دعوته بما وصفها بـ "خطورة التمطيط المتعمد في الفترة الاستثنائية وتواصل الحكم المطلق لغاية تحقيق الرغبات والمشاريع السياسية الشخصية لرئيس سلطة تصريف الأعمال مقابل استفحال الأزمة المالية والاقتصادية والاجتماعية".
وحمل بيان الحزب "رئيس سلطة تصريف الأعمال مسؤولية إهمال الأولويات الإقتصادية والمالية وتجاهل انعكاسات المتغيرات العالمية على الوضع الداخلي مما قد يتسبب في انفجار اجتماعي يضرب الأمن القومي ويفتح الباب لتحرك قوى الظلام والفوضى والعنف".
ولذلك أكد البيان على دعوته لتنظيم مسيرة مشفوعة بوقفة احتجاجية بشارع خير الدين باشا تونس يوم الأحد 13 مارس 2022 على الساعة العاشرة صباحا للمطالبة برزنامة دقيقة ورسمية لإنهاء الفترة الإستثنائية عبر حل البرلمان والدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة مع تنقية المناخ الإنتخابي لمنع تزوير إرادة الناخبين".
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