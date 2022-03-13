https://arabic.sputniknews.com/20220313/الدفاع-الروسية-تدمير-حوالي-3700-منشأة-عسكرية-أوكرانية-1059828547.html
الدفاع الروسية: تدمير حوالي 3700 منشأة عسكرية أوكرانية
الدفاع الروسية: تدمير حوالي 3700 منشأة عسكرية أوكرانية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير ما يقرب من 3700 منشأة عسكرية في أوكرانيا، منذ بدء العملية العسكرية الخاصة. 13.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-13T07:14+0000
2022-03-13T07:14+0000
2022-03-13T07:14+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
الجيش الروسي
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وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، للصحفيين اليوم الأحد، " منذ بدء العملية العسكرية تم إخراج 3687 منشأة عسكرية أوكرانية عن العمل".ووفقا له، فقد تم تدمير 99 طائرة و128 طائرة بدون طيار و1194 دبابة وعربة قتال مصفحة أخرى و121 نظام إطلاق صواريخ متعدد و443 مدفعية ميدانية ومدافع هاون و991 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الجيش الروسي
الدفاع الروسية: تدمير حوالي 3700 منشأة عسكرية أوكرانية
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير ما يقرب من 3700 منشأة عسكرية في أوكرانيا، منذ بدء العملية العسكرية الخاصة.
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، للصحفيين اليوم الأحد، " منذ بدء العملية العسكرية تم إخراج 3687 منشأة عسكرية أوكرانية عن العمل".
ووفقا له، فقد تم تدمير 99 طائرة و128 طائرة بدون طيار و1194 دبابة وعربة قتال مصفحة أخرى و121 نظام إطلاق صواريخ متعدد و443 مدفعية ميدانية ومدافع هاون و991 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.