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الدفاع الروسية: تدمير حوالي 3700 منشأة عسكرية أوكرانية
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220313/الدفاع-الروسية-تدمير-حوالي-3700-منشأة-عسكرية-أوكرانية-1059828547.html
الدفاع الروسية: تدمير حوالي 3700 منشأة عسكرية أوكرانية
الدفاع الروسية: تدمير حوالي 3700 منشأة عسكرية أوكرانية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير ما يقرب من 3700 منشأة عسكرية في أوكرانيا، منذ بدء العملية العسكرية الخاصة. 13.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-13T07:14+0000
2022-03-13T07:14+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
الجيش الروسي
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وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، للصحفيين اليوم الأحد، " منذ بدء العملية العسكرية تم إخراج 3687 منشأة عسكرية أوكرانية عن العمل".ووفقا له، فقد تم تدمير 99 طائرة و128 طائرة بدون طيار و1194 دبابة وعربة قتال مصفحة أخرى و121 نظام إطلاق صواريخ متعدد و443 مدفعية ميدانية ومدافع هاون و991 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.
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الجيش الروسي

الدفاع الروسية: تدمير حوالي 3700 منشأة عسكرية أوكرانية

07:14 GMT 13.03.2022
© REUTERS / RUSSIAN DEFENCE MINISTRYقوات الجيش الروسي على مشلرف كييف، أوكرانيا 3 مارس 2022.
قوات الجيش الروسي على مشلرف كييف، أوكرانيا 3 مارس 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2022
© REUTERS / RUSSIAN DEFENCE MINISTRY
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير ما يقرب من 3700 منشأة عسكرية في أوكرانيا، منذ بدء العملية العسكرية الخاصة.
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، للصحفيين اليوم الأحد، " منذ بدء العملية العسكرية تم إخراج 3687 منشأة عسكرية أوكرانية عن العمل".
ووفقا له، فقد تم تدمير 99 طائرة و128 طائرة بدون طيار و1194 دبابة وعربة قتال مصفحة أخرى و121 نظام إطلاق صواريخ متعدد و443 مدفعية ميدانية ومدافع هاون و991 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.
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