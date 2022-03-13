https://arabic.sputniknews.com/20220313/الشرطة-الأمريكية-تكشف-ملابسات-طعن-موظفتين-بسكين-في-متحف-الفن-الحديث-بنيويورك-1059828066.html

الشرطة الأمريكية تكشف ملابسات طعن موظفتين بسكين في متحف الفن الحديث بنيويورك

الشرطة الأمريكية تكشف ملابسات طعن موظفتين بسكين في متحف الفن الحديث بنيويورك

أفاد المسؤولون في شرطة نيويورك، اليوم الأحد، أن راعيا منتظما لمتحف الفن الحديث في مدينة نيويورك طعن اثنين ‏من الموظفين، أمس السبت، بعد أن رفضا دخوله بسبب إلغاء... 13.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-13T07:09+0000

2022-03-13T07:09+0000

2022-03-13T07:09+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

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وأضاف نائب مفوض المخابرات ومكافحة الإرهاب في شرطة نيويورك، جون ميلر، أن المشتبه به لاذ بالفرار على الفور من مكان الحادث، وكانت السلطات لا تزال تبحث عنه حتى مساء أمس.وتابع ميلر إن الرجل حاول دخول المتحف في حوالي الساعة 4:15 مساء أمس، لكن الموظفين أخبروه أن عضويته ألغيت بسبب حادثتين سابقتين تتعلق بسلوك غير منظم كان متورطا فيهما.وأردف: "لقد انزعج المشتبه به من عدم السماح له بالدخول، ثم قفز من فوق مكتب الاستقبال وشرع في مهاجمة وطعن اثنين من موظفي المتحف عدة مرات، لقد كان هذا حادثا عفويا يتكشف بسرعة".وتم نقل الموظفتين إلى المستشفى وحالتهما مستقرة، وتعرضتا لطعنات في الظهر وعظمة الترقوة ومؤخرة العنق، وفقا لجون ميلر.ولم تحدد الشرطة الأمريكية هوية المشتبه به علنا، لكنها وصفته بأنه رجل أبيض يرتدي سترة سوداء وقناعا طبيا أزرق وقميصا منقوشا بالألوان.وتسبب حادث الطعن في حدوث فوضى في جميع أنحاء المتحف، وأظهرت الصور ومقاطع الفيديو المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي رعاة يندفعون نحو مخارج المتحف للهروب.

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