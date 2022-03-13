https://arabic.sputniknews.com/20220313/الصحة-المصرية-تم-تحصين-51-من-المواطنين-ضد-كورونا-1059834965.html
الصحة المصرية: تم تحصين 51% من المواطنين ضد كورونا
الصحة المصرية: تم تحصين 51% من المواطنين ضد كورونا
أعلنت وزارة الصحة المصرية تحصين 51% من المواطنين باللقاح الواقي من فيروس كورونا المستجد. 13.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-13T10:21+0000
2022-03-13T10:21+0000
2022-03-13T10:21+0000
فيروس كورونا
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قال خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة، في تصريحات تليفزيونية: "حصنّا 51% من المواطنين المصريين"، بحسب صحيفة "الوطن".وأضاف الوزير المصري: "إذا استمرينا في معدلات التطعيم يمكننا القول إننا سنشهد انفراجة كبيرة بعد شهر رمضان الكريم".وأوضح عبد الغفار أنه جرى اكتشاف تراجع أعداد الإصابات بفيروس كورونا في إطار متابعة حالة الوباء في مصر خلال الأسابيع الثلاث الأخيرة.وأشار وزير الصحة إلى أن البلاد كان بها 17 مستشفى مخصصا للعزل، إلا أن العدد الحالي انخفض إلى 7 مستشفيات؛ نتيجة انخفاض أعداد التردد اليومي على المستشفيات مع تراجع أعداد الموجة الخامسة من الوباء.لكن الوزير دعا إلى توخي الحذر "لأننا لم نصل إلى المعدلات التي تجعلنا مطمئنين".
https://arabic.sputniknews.com/20220313/وزير-الصحة-الكويتي-نسعى-لنقل-التكنولوجيا-وتصنيع-اللقاحات-محليا-1059832073.html
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فيروس كورونا, أخبار مصر الآن
الصحة المصرية: تم تحصين 51% من المواطنين ضد كورونا
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أعلنت وزارة الصحة المصرية تحصين 51% من المواطنين باللقاح الواقي من فيروس كورونا المستجد.
قال خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة، في تصريحات تليفزيونية: "حصنّا 51% من المواطنين المصريين"، بحسب صحيفة "الوطن"
.
وأضاف الوزير المصري: "إذا استمرينا في معدلات التطعيم يمكننا القول إننا سنشهد انفراجة كبيرة بعد شهر رمضان الكريم".
وأوضح عبد الغفار أنه جرى اكتشاف تراجع أعداد الإصابات بفيروس كورونا في إطار متابعة حالة الوباء في مصر خلال الأسابيع الثلاث الأخيرة.
وأشار وزير الصحة
إلى أن البلاد كان بها 17 مستشفى مخصصا للعزل، إلا أن العدد الحالي انخفض إلى 7 مستشفيات؛ نتيجة انخفاض أعداد التردد اليومي على المستشفيات مع تراجع أعداد الموجة الخامسة من الوباء.
لكن الوزير دعا إلى توخي الحذر "لأننا لم نصل إلى المعدلات التي تجعلنا مطمئنين".