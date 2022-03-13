عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220313/الصحة-المصرية-تم-تحصين-51-من-المواطنين-ضد-كورونا-1059834965.html
الصحة المصرية: تم تحصين 51% من المواطنين ضد كورونا
الصحة المصرية: تم تحصين 51% من المواطنين ضد كورونا
أعلنت وزارة الصحة المصرية تحصين 51% من المواطنين باللقاح الواقي من فيروس كورونا المستجد. 13.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-13T10:21+0000
2022-03-13T10:21+0000
فيروس كورونا
أخبار مصر الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1a/1048473489_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_2fd6a5fc0f539fe2caefff51d8534af5.jpg
قال خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة، في تصريحات تليفزيونية: "حصنّا 51% من المواطنين المصريين"، بحسب صحيفة "الوطن".وأضاف الوزير المصري: "إذا استمرينا في معدلات التطعيم يمكننا القول إننا سنشهد انفراجة كبيرة بعد شهر رمضان الكريم".وأوضح عبد الغفار أنه جرى اكتشاف تراجع أعداد الإصابات بفيروس كورونا في إطار متابعة حالة الوباء في مصر خلال الأسابيع الثلاث الأخيرة.وأشار وزير الصحة إلى أن البلاد كان بها 17 مستشفى مخصصا للعزل، إلا أن العدد الحالي انخفض إلى 7 مستشفيات؛ نتيجة انخفاض أعداد التردد اليومي على المستشفيات مع تراجع أعداد الموجة الخامسة من الوباء.لكن الوزير دعا إلى توخي الحذر "لأننا لم نصل إلى المعدلات التي تجعلنا مطمئنين".
https://arabic.sputniknews.com/20220313/وزير-الصحة-الكويتي-نسعى-لنقل-التكنولوجيا-وتصنيع-اللقاحات-محليا-1059832073.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1a/1048473489_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_de24c4351bb8dcae870bcec57bcf12a2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
فيروس كورونا, أخبار مصر الآن

الصحة المصرية: تم تحصين 51% من المواطنين ضد كورونا

10:21 GMT 13.03.2022
© AFP 2022 / Khaled Desoukiرجل آلي يأخذ مسحة لاجراء فحص "كوفيد-19" في طنطا، في إطار الحد من انتشار فيروس كورونا في مصر، 20 مارس 2021
رجل آلي يأخذ مسحة لاجراء فحص كوفيد-19 في طنطا، في إطار الحد من انتشار فيروس كورونا في مصر، 20 مارس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2022
© AFP 2022 / Khaled Desouki
تابعنا عبرGoogle news
أعلنت وزارة الصحة المصرية تحصين 51% من المواطنين باللقاح الواقي من فيروس كورونا المستجد.
قال خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة، في تصريحات تليفزيونية: "حصنّا 51% من المواطنين المصريين"، بحسب صحيفة "الوطن".
رغم توفره ومجانيته... لماذا يتهيب السوريون تلقي لقاح كورونا؟ - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2022
وزير الصحة الكويتي: نسعى لنقل التكنولوجيا وتصنيع اللقاحات محليا
09:26 GMT
وأضاف الوزير المصري: "إذا استمرينا في معدلات التطعيم يمكننا القول إننا سنشهد انفراجة كبيرة بعد شهر رمضان الكريم".
وأوضح عبد الغفار أنه جرى اكتشاف تراجع أعداد الإصابات بفيروس كورونا في إطار متابعة حالة الوباء في مصر خلال الأسابيع الثلاث الأخيرة.
وأشار وزير الصحة إلى أن البلاد كان بها 17 مستشفى مخصصا للعزل، إلا أن العدد الحالي انخفض إلى 7 مستشفيات؛ نتيجة انخفاض أعداد التردد اليومي على المستشفيات مع تراجع أعداد الموجة الخامسة من الوباء.
لكن الوزير دعا إلى توخي الحذر "لأننا لم نصل إلى المعدلات التي تجعلنا مطمئنين".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Сотрудники полиции ДНР обеспечивают безопасность на дороге в селе Безыменное - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الثامن عشر للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس10:25 GMTРоссийская военная техника движется по дороге у границы с Украиной в Белгородской области, Россия - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم السادس عشر للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس11 مارس, 21:01 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала