https://arabic.sputniknews.com/20220313/الصين-تسجل-ما-يقرب-من-3400-حالة-إصابة-بكورونا-يوميا-في-أسوأ-انتشار-منذ-عامين-1059833893.html
الصين تسجل ما يقرب من 3400 حالة إصابة بكورونا يوميا في أسوأ انتشار منذ عامين
الصين تسجل ما يقرب من 3400 حالة إصابة بكورونا يوميا في أسوأ انتشار منذ عامين
أبلغت الصين عن 3393 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19)، اليوم الأحد، أي أكثر من ضعف اليوم السابق، حيث تواجه البلاد أخطر تفشي لفيروس "كورونا" المستجد منذ عامين. 13.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-13T10:11+0000
2022-03-13T10:11+0000
2022-03-13T10:11+0000
الصين
فيروس كورونا
العالم
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وشهدت زيادة الحالات على مستوى البلاد إغلاق السلطات للمدارس في شنغهاي، وإغلاق العديد من المدن الشمالية الشرقية، حيث تكافح ما يقرب من 19 مقاطعة تفشي محلي لمتغيرات "دلتا" و"أوميكرون"، وفقا لوكالة "فرانس برس".كما أعلن مسؤول صيني، اليوم الأحد أن مدينة جيلين أغلقت جزئيا، فضلا عن إغلاق مئات الأحياء.وظلت الصين تحافظ على سياسة صارمة هي "صفر كوفيد''، التي فرضتها عمليات الإغلاق السريع وقيود السفر والاختبارات الجماعية عند ظهور التجمعات، إلا أن أحدث زيادة في الإصابات اليوم، والمدفوعة بمتغير "أوميكرون" يمثل تحديا لهذا النهج.وأكد مسؤول الصحة في مقاطعة جيلين، تشانغ يان، في إفادة صحفية، اليوم، أن "تفشي المرض يعكس أن انتشار متغير "أوميكرون" مخفي ومعد للغاية وسريع ويصعب اكتشافه في المراحل المبكرة".وفي يوم الجمعة الماضي، أغلقت الصين مدينة تشانغتشون، وهي قاعدة صناعية يبلغ عدد سكانها 9 ملايين نسمة، بسبب ارتفاع الإصابات.
https://arabic.sputniknews.com/20220312/الصين-تغلق-أحد-مدنها-البالغ-عدد-سكانها-9-ملايين-نسمة-بعد-ارتفاع-إصابات-كورونا-1059800564.html
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الصين, فيروس كورونا, العالم
الصين تسجل ما يقرب من 3400 حالة إصابة بكورونا يوميا في أسوأ انتشار منذ عامين
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أبلغت الصين عن 3393 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19)، اليوم الأحد، أي أكثر من ضعف اليوم السابق، حيث تواجه البلاد أخطر تفشي لفيروس "كورونا" المستجد منذ عامين.
وشهدت زيادة الحالات على مستوى البلاد إغلاق السلطات للمدارس في شنغهاي، وإغلاق العديد من المدن الشمالية الشرقية، حيث تكافح ما يقرب من 19 مقاطعة تفشي محلي لمتغيرات "دلتا" و"أوميكرون"، وفقا لوكالة "فرانس برس".
كما أعلن مسؤول صيني، اليوم الأحد أن مدينة جيلين أغلقت جزئيا، فضلا عن إغلاق مئات الأحياء.
وظلت الصين تحافظ على سياسة صارمة هي "صفر كوفيد''، التي فرضتها عمليات الإغلاق السريع وقيود السفر والاختبارات الجماعية عند ظهور التجمعات، إلا أن أحدث زيادة في الإصابات اليوم، والمدفوعة بمتغير "أوميكرون" يمثل تحديا لهذا النهج.
وأكد مسؤول الصحة في مقاطعة جيلين، تشانغ يان، في إفادة صحفية، اليوم، أن "تفشي المرض يعكس أن انتشار متغير "أوميكرون" مخفي ومعد للغاية وسريع ويصعب اكتشافه في المراحل المبكرة".
وفي يوم الجمعة الماضي، أغلقت الصين مدينة تشانغتشون، وهي قاعدة صناعية يبلغ عدد سكانها 9 ملايين نسمة، بسبب ارتفاع الإصابات.