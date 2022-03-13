https://arabic.sputniknews.com/20220313/العبادي-استهداف-أربيل-غير-مبرر-أيا-كانت-الجهة-المستهدفة-1059840784.html
العبادي: استهداف أربيل غير مبرر أيا كانت الجهة المستهدفة
العبادي: استهداف أربيل غير مبرر أيا كانت الجهة المستهدفة
أكد رئيس الوزراء العراقي السابق، حيدر العبادي، اليوم الأحد، أن "استهداف أربيل العزيزة وإرعاب مواطنيها غير مبرر إطلاقا، أيا كانت الجهة المستهدفة". 13.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-13T12:29+0000
2022-03-13T12:29+0000
2022-03-13T12:29+0000
العراق
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وكتب عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي مشددا أن "العراق واحد، ومَنَعة وازدهار أربيل من مَنَعة وازدهار العراق".وأضاف العبادي أن "المرحلة خطرة، والمسؤولية جسيمة، نحتاج التضامن الوطني والحُكم الفعّال للحفاظ على المكاسب وتجاوز التحديات، وهي مهمة الجميع".وأعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، تبنيه مسؤولية قصف عدد من مناطق عاصمة إقليم كردستان العراق، مشيرا إلى أن القصف استهدف تواجدا إسرائيليا هناك، في تطور يأتي بعد أيام من استهداف إسرائيل لعناصر إيرانية في سوريا.وقال بيان للحرس الثوري الإيراني نقلته وكالة "نور نيوز" المقربة من الحرس: "بعد الجرائم الأخيرة للكيان الصهيوني المزيف، والإعلان السابق عن أن جرائمه وشروره لن تمر دون رد، استهدف الحرس الثوري يوم الليلة الماضية مركز التآمر الاستراتيجي وشر الصهاينة في أربيل بصواريخ قوية ودقيقة".وتابع:"نحذر الكيان الصهيوني المجرم مرة أخرى من أن تكرار أي عدوان سيواجه بردود قاسية وحاسمة ومدمرة".وكان جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، قال اليوم الأحد، إن محافظة أربيل استهدفت بـ 12 صاروخا باليستيا تم من خارج العراق.
https://arabic.sputniknews.com/20220313/مقتدى-الصدر-بعد-الهجوم-الصاروخي-على-أربيل-وكأن-الكرد-ليسوا-عراقيين-1059826834.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي
العبادي: استهداف أربيل غير مبرر أيا كانت الجهة المستهدفة
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أكد رئيس الوزراء العراقي السابق، حيدر العبادي، اليوم الأحد، أن "استهداف أربيل العزيزة وإرعاب مواطنيها غير مبرر إطلاقا، أيا كانت الجهة المستهدفة".
وكتب عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي مشددا أن "العراق واحد، ومَنَعة وازدهار أربيل من مَنَعة وازدهار العراق".
وأضاف العبادي أن "المرحلة خطرة، والمسؤولية جسيمة، نحتاج التضامن الوطني والحُكم الفعّال للحفاظ على المكاسب وتجاوز التحديات، وهي مهمة الجميع".
وأعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، تبنيه مسؤولية قصف عدد من مناطق عاصمة إقليم كردستان العراق، مشيرا إلى أن القصف استهدف تواجدا إسرائيليا هناك، في تطور يأتي بعد أيام من استهداف إسرائيل لعناصر إيرانية في سوريا.
وقال بيان للحرس الثوري الإيراني نقلته وكالة "نور نيوز" المقربة من الحرس: "بعد الجرائم الأخيرة للكيان الصهيوني المزيف، والإعلان السابق عن أن جرائمه وشروره لن تمر دون رد، استهدف الحرس الثوري يوم الليلة الماضية مركز التآمر الاستراتيجي وشر الصهاينة في أربيل بصواريخ قوية ودقيقة".
وتابع:"نحذر الكيان الصهيوني المجرم مرة أخرى من أن تكرار أي عدوان سيواجه بردود قاسية وحاسمة ومدمرة".
وكان جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، قال اليوم الأحد، إن محافظة أربيل
استهدفت بـ 12 صاروخا باليستيا تم من خارج العراق.