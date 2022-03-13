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https://arabic.sputniknews.com/20220313/العراق-يعلن-سعر-بيع-خام-البصرة-لدول-العالم-يصل-إلى-3-دولارات-ونصف-في-آسيا-1059854293.html
العراق يعلن سعر بيع خام البصرة لدول العالم... يصل إلى 3 دولارات ونصف في آسيا
العراق يعلن سعر بيع خام البصرة لدول العالم... يصل إلى 3 دولارات ونصف في آسيا
أعلنت شركة تسويق النفط العراقية، سومو، اليوم الثلاثاء عن سعر بيع خام البصرة المتوسط لآسيا في أبريل. 13.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-13T16:43+0000
2022-03-13T16:43+0000
أسعار النفط اليوم
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وحسب وكالة رويترز تم تحديد السعر عند 3.50 دولار للبرميل. كما تم تحديد سعر بيع البرميل إلى أوروبا في أبريل/ نيسان المقبل بـ3.05 دولار للبرميل. أما في أمريكا الشمالية والجنوبية، فقد تحدد سعر بيع البرميل عند دولارين.
https://arabic.sputniknews.com/20220309/ريستاد-سعر-برميل-النفط-قد-يقفز-إلى-240-دولارا-إذا-فرضت-أوروبا-حظرا-على-المواد-الخام-من-روسيا-1059678189.html
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أسعار النفط اليوم

العراق يعلن سعر بيع خام البصرة لدول العالم... يصل إلى 3 دولارات ونصف في آسيا

16:43 GMT 13.03.2022
© AP Photo / Nabil al-Jouraniالعراق يعرض مناطق جديدة للتنقيب عن النفط والغاز
العراق يعرض مناطق جديدة للتنقيب عن النفط والغاز - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2022
© AP Photo / Nabil al-Jourani
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أعلنت شركة تسويق النفط العراقية، سومو، اليوم الثلاثاء عن سعر بيع خام البصرة المتوسط لآسيا في أبريل.
وحسب وكالة رويترز تم تحديد السعر عند 3.50 دولار للبرميل.
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كما تم تحديد سعر بيع البرميل إلى أوروبا في أبريل/ نيسان المقبل بـ3.05 دولار للبرميل.
أما في أمريكا الشمالية والجنوبية، فقد تحدد سعر بيع البرميل عند دولارين.
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