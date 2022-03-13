https://arabic.sputniknews.com/20220313/العراق-يعلن-سعر-بيع-خام-البصرة-لدول-العالم-يصل-إلى-3-دولارات-ونصف-في-آسيا-1059854293.html

العراق يعلن سعر بيع خام البصرة لدول العالم... يصل إلى 3 دولارات ونصف في آسيا

العراق يعلن سعر بيع خام البصرة لدول العالم... يصل إلى 3 دولارات ونصف في آسيا

أعلنت شركة تسويق النفط العراقية، سومو، اليوم الثلاثاء عن سعر بيع خام البصرة المتوسط لآسيا في أبريل. 13.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-13T16:43+0000

2022-03-13T16:43+0000

2022-03-13T16:43+0000

أسعار النفط اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102786/13/1027861397_0:248:4752:2921_1920x0_80_0_0_0262dab40cfeaeed0543389be7d28f62.jpg

وحسب وكالة رويترز تم تحديد السعر عند 3.50 دولار للبرميل. كما تم تحديد سعر بيع البرميل إلى أوروبا في أبريل/ نيسان المقبل بـ3.05 دولار للبرميل. أما في أمريكا الشمالية والجنوبية، فقد تحدد سعر بيع البرميل عند دولارين.

https://arabic.sputniknews.com/20220309/ريستاد-سعر-برميل-النفط-قد-يقفز-إلى-240-دولارا-إذا-فرضت-أوروبا-حظرا-على-المواد-الخام-من-روسيا-1059678189.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أسعار النفط اليوم