https://arabic.sputniknews.com/20220313/العراق-يعلن-سعر-بيع-خام-البصرة-لدول-العالم-يصل-إلى-3-دولارات-ونصف-في-آسيا-1059854293.html
العراق يعلن سعر بيع خام البصرة لدول العالم... يصل إلى 3 دولارات ونصف في آسيا
العراق يعلن سعر بيع خام البصرة لدول العالم... يصل إلى 3 دولارات ونصف في آسيا
أعلنت شركة تسويق النفط العراقية، سومو، اليوم الثلاثاء عن سعر بيع خام البصرة المتوسط لآسيا في أبريل. 13.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-13T16:43+0000
2022-03-13T16:43+0000
2022-03-13T16:43+0000
أسعار النفط اليوم
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وحسب وكالة رويترز تم تحديد السعر عند 3.50 دولار للبرميل. كما تم تحديد سعر بيع البرميل إلى أوروبا في أبريل/ نيسان المقبل بـ3.05 دولار للبرميل. أما في أمريكا الشمالية والجنوبية، فقد تحدد سعر بيع البرميل عند دولارين.
https://arabic.sputniknews.com/20220309/ريستاد-سعر-برميل-النفط-قد-يقفز-إلى-240-دولارا-إذا-فرضت-أوروبا-حظرا-على-المواد-الخام-من-روسيا-1059678189.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أسعار النفط اليوم
العراق يعلن سعر بيع خام البصرة لدول العالم... يصل إلى 3 دولارات ونصف في آسيا
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أعلنت شركة تسويق النفط العراقية، سومو، اليوم الثلاثاء عن سعر بيع خام البصرة المتوسط لآسيا في أبريل.
وحسب وكالة رويترز تم تحديد السعر عند 3.50 دولار للبرميل.
كما تم تحديد سعر بيع البرميل إلى أوروبا في أبريل/ نيسان المقبل بـ3.05 دولار للبرميل.
أما في أمريكا الشمالية والجنوبية، فقد تحدد سعر بيع
البرميل عند دولارين.