https://arabic.sputniknews.com/20220313/العملية-العسكرية-الروسية-في-أوكرانيا-هل-تساهم-في-تغيير-العلاقات-بين-دول-الشرق-الأوسط؟-1059839219.html
العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا… هل تساهم في تغيير العلاقات بين دول الشرق الأوسط؟
العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا… هل تساهم في تغيير العلاقات بين دول الشرق الأوسط؟
أعلن وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، السبت 12 آذار 2022، استئناف الجولة الخامسة من المحادثات بين إيران والسعودية في العاصمة بغداد يوم الأربعاء المقبل. 13.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-13T12:02+0000
2022-03-13T12:02+0000
2022-03-13T12:02+0000
راديو
أين الحقيقة؟
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العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا… هل تساهم في تغيير العلاقات بين دول الشرق الأوسط
العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا… هل تساهم في تغيير العلاقات بين دول الشرق الأوسط
وكانت الجولة الأخيرة من المفاوضات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة العربية السعودية قد عقدت في 21 أيلول/ سبتمبر الماضي.فكيف ستنعكس الأحداث الجارية في أوكرانيا على العلاقة بين السعودية وإيران؟عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة" على أثير راديو "سبوتنيك" الكاتب والباحث السياسي عبد الأمير المجر:وأضاف المجر، "الأزمة الأوكرانية وضعت السعودية وإيران أمام استحقاقات جديدة، لا بد معها أن يقوم الطرفان بتقديم تنازلات، لكن لا تريد إيران حرق أوراقها الآن قبل أن تتأكد من أنها ستكون في مأمن من شكوكها في الولايات المتحدة ونيتها بتغيير النظام في إيران، فطهران تحاول الاحتفاظ بنقاط قوتها في دول الشرق الأوسط، كي لا تكون ضعيفة في مفاوضاتها مع السعودية أو في مواجهة الغرب، وهذا الموضوع هو ما يعرقل مفاوضات إيران سواء في فيينا أو مع السعودية."التفاصيل في الملف الصوتي المرفق
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ضياء حسون
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ضياء حسون
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/88/1024078836_591:92:1331:833_100x100_80_0_0_09304ead0243a10fd66f32b6587e8863.png
الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ضياء حسون
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/88/1024078836_591:92:1331:833_100x100_80_0_0_09304ead0243a10fd66f32b6587e8863.png
راديو, أين الحقيقة؟, аудио
العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا… هل تساهم في تغيير العلاقات بين دول الشرق الأوسط؟
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أعلن وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، السبت 12 آذار 2022، استئناف الجولة الخامسة من المحادثات بين إيران والسعودية في العاصمة بغداد يوم الأربعاء المقبل.
وكانت الجولة الأخيرة من المفاوضات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة العربية السعودية قد عقدت في 21 أيلول/ سبتمبر الماضي.
فكيف ستنعكس الأحداث الجارية في أوكرانيا على العلاقة بين السعودية وإيران؟
عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة" على أثير راديو "سبوتنيك" الكاتب والباحث السياسي عبد الأمير المجر:
"المباحثات بين المملكة السعودية وإيران ما هي إلا معطيات لواقع دولي وإقليمي جديد، فكل طرف منهما أدرك أن أهدافه التي اصطدم من أجلها مع الطرف الآخر لم تتحقق، إلا أن إيران لا تريد التخلي عن أوراقها المتمثلة باليمن ولبنان وسوريا والعراق، والسعودية تنظر لعلاقتها مع إيران على ضوء تغير الموقف الإيراني من هذه الأوراق، لذا لا أرى من تحقق نتائج إيجابية بين الطرفين على ضوء هذا الوضع الحالي، لأنهما ينتظران الواقع العالمي بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا."
وأضاف المجر، "الأزمة الأوكرانية وضعت السعودية وإيران أمام استحقاقات جديدة، لا بد معها أن يقوم الطرفان بتقديم تنازلات، لكن لا تريد إيران حرق أوراقها الآن قبل أن تتأكد من أنها ستكون في مأمن من شكوكها في الولايات المتحدة ونيتها بتغيير النظام في إيران، فطهران تحاول الاحتفاظ بنقاط قوتها في دول الشرق الأوسط، كي لا تكون ضعيفة في مفاوضاتها مع السعودية أو في مواجهة الغرب، وهذا الموضوع هو ما يعرقل مفاوضات إيران سواء في فيينا أو مع السعودية."
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق