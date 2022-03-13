https://arabic.sputniknews.com/20220313/العملية-العسكرية-الروسية-في-أوكرانيا-هل-تساهم-في-تغيير-العلاقات-بين-دول-الشرق-الأوسط؟-1059839219.html

العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا… هل تساهم في تغيير العلاقات بين دول الشرق الأوسط؟

العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا… هل تساهم في تغيير العلاقات بين دول الشرق الأوسط؟

أعلن وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، السبت 12 آذار 2022، استئناف الجولة الخامسة من المحادثات بين إيران والسعودية في العاصمة بغداد يوم الأربعاء المقبل. 13.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-13T12:02+0000

2022-03-13T12:02+0000

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راديو

أين الحقيقة؟

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العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا… هل تساهم في تغيير العلاقات بين دول الشرق الأوسط العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا… هل تساهم في تغيير العلاقات بين دول الشرق الأوسط

وكانت الجولة الأخيرة من المفاوضات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة العربية السعودية قد عقدت في 21 أيلول/ سبتمبر الماضي.فكيف ستنعكس الأحداث الجارية في أوكرانيا على العلاقة بين السعودية وإيران؟عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة" على أثير راديو "سبوتنيك" الكاتب والباحث السياسي عبد الأمير المجر:وأضاف المجر، "الأزمة الأوكرانية وضعت السعودية وإيران أمام استحقاقات جديدة، لا بد معها أن يقوم الطرفان بتقديم تنازلات، لكن لا تريد إيران حرق أوراقها الآن قبل أن تتأكد من أنها ستكون في مأمن من شكوكها في الولايات المتحدة ونيتها بتغيير النظام في إيران، فطهران تحاول الاحتفاظ بنقاط قوتها في دول الشرق الأوسط، كي لا تكون ضعيفة في مفاوضاتها مع السعودية أو في مواجهة الغرب، وهذا الموضوع هو ما يعرقل مفاوضات إيران سواء في فيينا أو مع السعودية."التفاصيل في الملف الصوتي المرفق

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2022

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