https://arabic.sputniknews.com/20220313/القضاء-العراقي-يستدعي-مسؤولين-بالنجف-وكربلاء-بسبب-مخالفات-مالية-1059828383.html
القضاء العراقي يستدعي مسؤولين بالنجف وكربلاء بسبب مخالفات مالية
القضاء العراقي يستدعي مسؤولين بالنجف وكربلاء بسبب مخالفات مالية
أعلنت هيئة النزاهة العراقية، استدعاء مسؤولين بمحافظتي النجف وكربلاء، بسبب ارتكابهما مخالفات في منح إجازة استثمارية، وإخفاء معلومات في استمارة كشف الذمة... 13.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-13T07:13+0000
2022-03-13T07:13+0000
2022-03-13T07:13+0000
أخبار العراق اليوم
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جاء ذلك في بيان صادر، اليوم الأحد، عن هيئة النزاهة، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وذكر البيان أن محكمة تحقيق النجف المتخصصة في قضايا النزاهة أصدرت أمر استدعاء بحق رئيس هيئة استثمار المحافظة، على خلفية منح إجازة استثمارية.وأوضح أن الإجازة الاستثمارية تم منحها بهدف إنشاء مول تجاري كلفته 6.915.126 ملايين دولار دون إبرام عقد استثماري مع الجهة مالـكة الأرض.كما أن رئيس هيئة استثمار المحافظة لم يسـحـب الإجازة الاستثـماريـة، بالـرغم من أن عدم إنجاز أي شيء في المشروع.وذكر البيان أن مـحكمة تحقيق كربـلاء المختصة في قضايا النزاهة أصدرت هي الأخرى أمر استقدام بحق المدير العام لهيئة استثمار كربلاء، بسبب عدم كشفه عن المعلومات الصحيحة لذمته المالية، والأموال التي يمتلكها حال ملء استمارة الكشف الذمة المالية.
https://arabic.sputniknews.com/20220313/مقتدى-الصدر-بعد-الهجوم-الصاروخي-على-أربيل-وكأن-الكرد-ليسوا-عراقيين-1059826834.html
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أخبار العراق اليوم
القضاء العراقي يستدعي مسؤولين بالنجف وكربلاء بسبب مخالفات مالية
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أعلنت هيئة النزاهة العراقية، استدعاء مسؤولين بمحافظتي النجف وكربلاء، بسبب ارتكابهما مخالفات في منح إجازة استثمارية، وإخفاء معلومات في استمارة كشف الذمة المالية.
جاء ذلك في بيان صادر، اليوم الأحد، عن هيئة النزاهة، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية
.
وذكر البيان أن محكمة تحقيق النجف المتخصصة في قضايا النزاهة
أصدرت أمر استدعاء بحق رئيس هيئة استثمار المحافظة، على خلفية منح إجازة استثمارية.
وأوضح أن الإجازة الاستثمارية تم منحها بهدف إنشاء مول تجاري كلفته 6.915.126 ملايين دولار دون إبرام عقد استثماري مع الجهة مالـكة الأرض.
كما أن رئيس هيئة استثمار المحافظة لم يسـحـب الإجازة الاستثـماريـة، بالـرغم من أن عدم إنجاز أي شيء في المشروع.
وذكر البيان أن مـحكمة تحقيق كربـلاء المختصة في قضايا النزاهة أصدرت هي الأخرى أمر استقدام بحق المدير العام لهيئة استثمار كربلاء، بسبب عدم كشفه عن المعلومات الصحيحة لذمته المالية، والأموال التي يمتلكها حال ملء استمارة الكشف الذمة المالية.