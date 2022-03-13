https://arabic.sputniknews.com/20220313/الكرملين-المحادثات-الروسية-الأوكرانية-تستأنف-يوم-غد-1059857780.html
الكرملين: المحادثات الروسية الأوكرانية تستأنف يوم غد
الكرملين: المحادثات الروسية الأوكرانية تستأنف يوم غد
قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن "المحادثات الروسية الأوكرانية لن تجري الآن، ومن المقرر إجراؤها يوم الاثنين". 13.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-13T17:59+0000
2022-03-13T17:59+0000
2022-03-13T17:59+0000
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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روسيا, الكرملين
الكرملين: المحادثات الروسية الأوكرانية تستأنف يوم غد
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قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن "المحادثات الروسية الأوكرانية لن تجري الآن، ومن المقرر إجراؤها يوم الاثنين".