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https://arabic.sputniknews.com/20220313/الكرملين-المحادثات-الروسية-الأوكرانية-تستأنف-يوم-غد-1059857780.html
الكرملين: المحادثات الروسية الأوكرانية تستأنف يوم غد
الكرملين: المحادثات الروسية الأوكرانية تستأنف يوم غد
قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن "المحادثات الروسية الأوكرانية لن تجري الآن، ومن المقرر إجراؤها يوم الاثنين". 13.03.2022, سبوتنيك عربي
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روسيا, الكرملين

الكرملين: المحادثات الروسية الأوكرانية تستأنف يوم غد

17:59 GMT 13.03.2022
© Sputnik . Sergei Guneyev / الذهاب إلى بنك الصورالمتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، روسيا
المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2022
© Sputnik . Sergei Guneyev
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قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن "المحادثات الروسية الأوكرانية لن تجري الآن، ومن المقرر إجراؤها يوم الاثنين".
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