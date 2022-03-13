https://arabic.sputniknews.com/20220313/الكشف-عن-حالة-الإعلامية-منى-عبد-الغني-بعد-تعرضها-لحادث-1059847939.html
الكشف عن حالة الإعلامية منى عبد الغني بعد تعرضها لحادث
الكشف عن حالة الإعلامية منى عبد الغني بعد تعرضها لحادث
كشف كريم سلامة، نجل الإعلامية المصرية منى عبد الغني، تفاصيل تطورات الحالة الصحية لوالدته، في أعقاب تعرضها لحادث سير. 13.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-13T14:41+0000
2022-03-13T14:41+0000
2022-03-13T14:41+0000
مجتمع
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ونقل موقع "مصراوي" عن سلامة قوله، إن والدته ستخرج من المستشفى اليوم الأحد، موضحا أنها تعاني من عدة كدمات وكسر أحد أضلاعها.يذكر أن الإعلامية المصرية، منى عبد الغني كانت قد تعرضت لحادث سير، مساء الجمعة الماضي، أثناء عودتها إلى منزلها، حيث اختلت عجلة القيادة من يدها مما تسبب في دخول السيارة في جدار خرساني، ما استدعى نقلها للمستشفى لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.وتم نقل الإعلامية منى عبد الغني إلى مستشفى دار الفؤاد بمدينة السادس من أكتوبر، يأتي ذلك بعدما كانت قد أعلنت مؤخرا تعافيها من متحور كورونا الجديد "أوميكرون".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع
الكشف عن حالة الإعلامية منى عبد الغني بعد تعرضها لحادث
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كشف كريم سلامة، نجل الإعلامية المصرية منى عبد الغني، تفاصيل تطورات الحالة الصحية لوالدته، في أعقاب تعرضها لحادث سير.
ونقل موقع "مصراوي
" عن سلامة قوله، إن والدته ستخرج من المستشفى اليوم الأحد، موضحا أنها تعاني من عدة كدمات وكسر أحد أضلاعها.
وأضاف نجل الإعلامية المصرية أنها "كانت في طريق عودتها إلى المنزل عندما وقع الحادث، ولا نعلم حتى الآن السبب الأساسي في الحادث، السيارة استدارت 180 درجة، ثم اصطدمت في كتلة خرسانية، لتنفتح الوسائد الهوائية، وهو ما قلل الإصابات بفضل الله".
يذكر أن الإعلامية المصرية، منى عبد الغني كانت قد تعرضت لحادث سير، مساء الجمعة الماضي، أثناء عودتها إلى منزلها، حيث اختلت عجلة القيادة من يدها مما تسبب في دخول السيارة في جدار خرساني، ما استدعى نقلها للمستشفى لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.
وتم نقل الإعلامية منى عبد الغني إلى مستشفى دار الفؤاد بمدينة السادس من أكتوبر، يأتي ذلك بعدما كانت قد أعلنت مؤخرا تعافيها من متحور كورونا الجديد "أوميكرون".