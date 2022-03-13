https://arabic.sputniknews.com/20220313/الكشف-عن-ميزات-التخفي-للصاروخ-الروسي-الأسرع-من-الصوت-تسيركون-1059831457.html
الكشف عن ميزات التخفي للصاروخ الروسي الأسرع من الصوت "تسيركون"
الكشف عن ميزات التخفي للصاروخ الروسي الأسرع من الصوت "تسيركون"
أكد قائد الفرقاطة أدميرال أسطول الاتحاد السوفييتي غورشكوف، إيغور كروخمال، أن سرعة صاروخ تسيركون الذي تفوق سرعته سرعة الصوت عالية لدرجة أنه لا يسمح لأنظمة... 13.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-13T09:06+0000
2022-03-13T09:06+0000
2022-03-13T09:11+0000
رصد عسكري
سلاح روسيا
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وأضاف في برنامج "الاستخدام العسكري" على قناة زفيزدا أنه في الواقع، سيتم اكتشاف إطلاقه بعد إصابة الهدف. يلعب مسار الصاروخ المتغير دورا أيضا في إخفاء الصاروخ عن الرادارات. وقال: "سرعته عالية لدرجة أنها لا تسمح للدفاع الجوي للعدو ومعدات الحرب الإلكترونية بصد هجومه تحت أي ظرف من الظروف. لن يرى أحد إطلاق الصاروخ أو تحليقه. سوف يرونه فقط عندما يصيب الهدف الأرضي، والهدف البحري".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, سلاح روسيا
الكشف عن ميزات التخفي للصاروخ الروسي الأسرع من الصوت "تسيركون"
09:06 GMT 13.03.2022 (تم التحديث: 09:11 GMT 13.03.2022) تابعنا عبر
أكد قائد الفرقاطة أدميرال أسطول الاتحاد السوفييتي غورشكوف، إيغور كروخمال، أن سرعة صاروخ تسيركون الذي تفوق سرعته سرعة الصوت عالية لدرجة أنه لا يسمح لأنظمة الدفاع الجوي للعدو الافتراضي باكتشاف اقترابه في الوقت المناسب.
وأضاف في برنامج "الاستخدام العسكري" على قناة زفيزدا أنه في الواقع، سيتم اكتشاف إطلاقه بعد إصابة الهدف
. يلعب مسار الصاروخ المتغير دورا أيضا في إخفاء الصاروخ عن الرادارات.
وقال: "سرعته عالية لدرجة أنها لا تسمح للدفاع الجوي للعدو ومعدات الحرب الإلكترونية بصد هجومه تحت أي ظرف من الظروف. لن يرى أحد إطلاق الصاروخ أو تحليقه. سوف يرونه فقط عندما يصيب الهدف الأرضي، والهدف البحري".