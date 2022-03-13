https://arabic.sputniknews.com/20220313/المتحدث-باسم-الخارجية-الأردنية-معظم-الأردنيين-المسجلين-على-منصتنا-غادروا-أوكرانيا-1059827494.html
المتحدث باسم الخارجية الأردنية: معظم الأردنيين المسجلين على منصتنا غادروا أوكرانيا
المتحدث باسم الخارجية الأردنية: معظم الأردنيين المسجلين على منصتنا غادروا أوكرانيا
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأردنية هيثم أبو الفول، أن معظم الأردنيين الذين قاموا بالتسجيل على منصة الوزارة قد غادروا أوكرانيا. 13.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-13T06:45+0000
2022-03-13T06:45+0000
2022-03-13T06:45+0000
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وحسب بيان لوزارة الخارجية الأردنية نشرته وكالة عمون، فإن عدد الأردنيين الذين غادروا أوكرانيا مع عائلاتهم بلغ 1277 مواطنا، وصل منهم إلى الأردن 452، والباقي مازال في دول مجاورة لأوكرانيا.وفيما أكد أبو الفول أن الذين توجهوا إلى دول مجاورة قاموا بذلك بالتنسيق مع الوزارة، لفت إلى أن "معظم الأردنيين المسجلين على المنصة التي أطلقتها وزارة الخارجية غادروا أوكرانيا".وتوقع المتحدث باسم الخارجية الأردنية أن يرتفع عدد العائدين إلى الأردن خلال الايام القادمة بشكل محدود.
https://arabic.sputniknews.com/20220308/الخارجية-الأردنية-تعلن-إجلاء-قسم-من-رعاياها-في-أوكرانيا-1059611040.html
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أخبار الأردن, أخبار أوكرانيا
المتحدث باسم الخارجية الأردنية: معظم الأردنيين المسجلين على منصتنا غادروا أوكرانيا
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أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأردنية هيثم أبو الفول، أن معظم الأردنيين الذين قاموا بالتسجيل على منصة الوزارة قد غادروا أوكرانيا.
وحسب بيان لوزارة الخارجية الأردنية نشرته وكالة عمون
، فإن عدد الأردنيين الذين غادروا أوكرانيا مع عائلاتهم بلغ 1277 مواطنا، وصل منهم إلى الأردن 452، والباقي مازال في دول مجاورة لأوكرانيا.
وفيما أكد أبو الفول أن الذين توجهوا إلى دول مجاورة قاموا بذلك بالتنسيق مع الوزارة، لفت إلى أن "معظم الأردنيين
المسجلين على المنصة التي أطلقتها وزارة الخارجية غادروا أوكرانيا".
وعن الدول التي توجه إليها الأردنيون قال أبو الفول إن من قرر البقاء في دول مجاورة لأوكرانيا وقع اختياره على واحدة من خمس دول هي رومانيا وسلوفاكيا وبولندا وهنغاريا ومولدوفا.
وتوقع المتحدث باسم الخارجية الأردنية أن يرتفع عدد العائدين
إلى الأردن خلال الايام القادمة بشكل محدود.