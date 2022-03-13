https://arabic.sputniknews.com/20220313/المتحدث-باسم-الخارجية-الإيرانية-لن-نوقع-اتفاقا-نوويا-جديدا-فالاتفاق-موجود-بالفعل-1059828252.html

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: لن نوقع اتفاقا نوويا جديدا فالاتفاق موجود بالفعل

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: لن نوقع اتفاقا نوويا جديدا فالاتفاق موجود بالفعل

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة أن بلاده لم تذهب إلى فيينا لتوقيع اتفاق نووي جديد، بل من أجل العودة إلى الاتفاق الموجود بالفعل. 13.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-13T07:12+0000

2022-03-13T07:12+0000

2022-03-13T07:12+0000

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وحسب تصريحات نقلتها وكالة إرنا الإيرانية قال زادة: "ليس من المقرر صياغة اتفاق نووي جديد، فالاتفاق كتب لمرة واحدة وتم توقيعه وختمه أيضا لمرة واحدة".وأكد زادة أن إيران ذهبت إلى فيينا من أجل التيقن من نية أمريكا في العودة إلى الاتفاق النووي الموجود بالفعل، لافتا إلى أن "عودتها يجب أن تكون ضمن مسار يسمح بانتفاع ايران مما نص عليه الاتفاق النووي أو الوعود المعطاة".وقال: "لو كان المفاوضون الإيرانيون قبلوا بتخطي الخطوط الحمراء المعتمدة من قبل البلاد لكنا قد توصلنا الى اتفاق منذ شهور"، مؤكدا أن "المفاوضات تشهد الآن توقفا للاستراحة بناء على طلب المنسق الأوروبي".وشدد زادة على أن "هناك ضمانة نريد الاحتفاظ بها وهي إمكانية الاستئناف السريع للأنشطة النووية".

https://arabic.sputniknews.com/20220310/البيت-الأبيض-اقتربنا-من-عقد-اتفاق-نووي-مع-إيران-لكن-المرحلة-الأخيرة-بالمفاوضات-هي-الأصعب-1059740192.html

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