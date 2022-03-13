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المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: لن نوقع اتفاقا نوويا جديدا فالاتفاق موجود بالفعل
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: لن نوقع اتفاقا نوويا جديدا فالاتفاق موجود بالفعل
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة أن بلاده لم تذهب إلى فيينا لتوقيع اتفاق نووي جديد، بل من أجل العودة إلى الاتفاق الموجود بالفعل. 13.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-13T07:12+0000
2022-03-13T07:12+0000
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وحسب تصريحات نقلتها وكالة إرنا الإيرانية قال زادة: "ليس من المقرر صياغة اتفاق نووي جديد، فالاتفاق كتب لمرة واحدة وتم توقيعه وختمه أيضا لمرة واحدة".وأكد زادة أن إيران ذهبت إلى فيينا من أجل التيقن من نية أمريكا في العودة إلى الاتفاق النووي الموجود بالفعل، لافتا إلى أن "عودتها يجب أن تكون ضمن مسار يسمح بانتفاع ايران مما نص عليه الاتفاق النووي أو الوعود المعطاة".وقال: "لو كان المفاوضون الإيرانيون قبلوا بتخطي الخطوط الحمراء المعتمدة من قبل البلاد لكنا قد توصلنا الى اتفاق منذ شهور"، مؤكدا أن "المفاوضات تشهد الآن توقفا للاستراحة بناء على طلب المنسق الأوروبي".وشدد زادة على أن "هناك ضمانة نريد الاحتفاظ بها وهي إمكانية الاستئناف السريع للأنشطة النووية".
https://arabic.sputniknews.com/20220310/البيت-الأبيض-اقتربنا-من-عقد-اتفاق-نووي-مع-إيران-لكن-المرحلة-الأخيرة-بالمفاوضات-هي-الأصعب-1059740192.html
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أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: لن نوقع اتفاقا نوويا جديدا فالاتفاق موجود بالفعل

07:12 GMT 13.03.2022
© AFP 2022 / Joe Klamarمفاوضات فيينا حول البرنامج النووي الإيراني
مفاوضات فيينا حول البرنامج النووي الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2022
© AFP 2022 / Joe Klamar
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أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة أن بلاده لم تذهب إلى فيينا لتوقيع اتفاق نووي جديد، بل من أجل العودة إلى الاتفاق الموجود بالفعل.
وحسب تصريحات نقلتها وكالة إرنا الإيرانية قال زادة: "ليس من المقرر صياغة اتفاق نووي جديد، فالاتفاق كتب لمرة واحدة وتم توقيعه وختمه أيضا لمرة واحدة".
المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، الولايات المتحدة 9 فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2022
البيت الأبيض: اقتربنا من عقد اتفاق نووي مع إيران لكن المرحلة الأخيرة بالمفاوضات هي الأصعب
10 مارس, 18:46 GMT
وأكد زادة أن إيران ذهبت إلى فيينا من أجل التيقن من نية أمريكا في العودة إلى الاتفاق النووي الموجود بالفعل، لافتا إلى أن "عودتها يجب أن تكون ضمن مسار يسمح بانتفاع ايران مما نص عليه الاتفاق النووي أو الوعود المعطاة".
وقال: "لو كان المفاوضون الإيرانيون قبلوا بتخطي الخطوط الحمراء المعتمدة من قبل البلاد لكنا قد توصلنا الى اتفاق منذ شهور"، مؤكدا أن "المفاوضات تشهد الآن توقفا للاستراحة بناء على طلب المنسق الأوروبي".

وشدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية على رفض بلاده "أي نقاش أو تفاوض حول موضوع القدرة الصاروخية وأوضاع المنطقة وموضوع حقوق الإنسان أو ما شابه".

وشدد زادة على أن "هناك ضمانة نريد الاحتفاظ بها وهي إمكانية الاستئناف السريع للأنشطة النووية".
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