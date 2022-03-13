https://arabic.sputniknews.com/20220313/المجلس-الأعلى-للإدارة-الأهلية-بالسودان-يعقد-اجتماعه-الأول-1059830107.html
المجلس الأعلى للإدارة الأهلية بالسودان يعقد اجتماعه الأول
المجلس الأعلى للإدارة الأهلية بالسودان يعقد اجتماعه الأول
عقد المجلس الأعلى للإدارة الأهلية بالسودان اجتماعه الأول برئاسة السلطان صديق آدم. 13.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-13T08:14+0000
2022-03-13T08:14+0000
2022-03-13T08:14+0000
أخبار السودان اليوم
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وحسب وكالة الأنباء السودانية صرح آدم بأن هذا الاجتماع "يمثل بداية لعمل المجلس الأعلى للإدارة الأهلية في السودان في دورته الأولى الذي تم تأسيسها بإجماع كافة قيادات الإدارة الأهلية بهدف لم شملهم وتوحيد كلمتهم وحماية مصالحهم".من جهته دعا محمد إبراهيم وكيل ناظر عموم قبائل الجعليين إلى "الجلوس مع جميع الفئات الفعالة في المجتمع السوداني وممثليه، حول مائدة مستديرة لإدارة حوار ومشروع وطني يؤسس عليه قيام دولة للعبور بالسودان إلى بر الأمان"، حسب تعبيره.يشار إلى أن المجلس الأعلى للإدارة الأهلية بالسودان يتكون من 40 عضواً بواقع ممثلين اثنين لكل ولاية من الولايات الثماني عشر، بالإضافة إلى ثلاثة مرشحين يقوم رئيس المجلس بضمهم، وقد يزداد عدد الأعضاء إلى 50 عضواً إذا رأى المجلس ضرورة ذلك.
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أخبار السودان اليوم
المجلس الأعلى للإدارة الأهلية بالسودان يعقد اجتماعه الأول
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عقد المجلس الأعلى للإدارة الأهلية بالسودان اجتماعه الأول برئاسة السلطان صديق آدم.
وحسب وكالة الأنباء السودانية
صرح آدم بأن هذا الاجتماع "يمثل بداية لعمل المجلس الأعلى للإدارة الأهلية في السودان في دورته الأولى الذي تم تأسيسها بإجماع كافة قيادات الإدارة الأهلية بهدف لم شملهم وتوحيد كلمتهم وحماية مصالحهم".
من جهته دعا محمد إبراهيم وكيل ناظر عموم قبائل الجعليين إلى "الجلوس مع جميع الفئات
الفعالة في المجتمع السوداني وممثليه، حول مائدة مستديرة لإدارة حوار ومشروع وطني يؤسس عليه قيام دولة للعبور بالسودان إلى بر الأمان"، حسب تعبيره.
وأوضح الأمير محمد علي يعقوب رئيس لجنة الإعلام والبرامج، أن "تكوين المجلس يأتي بالتزامن مع الاضطرابات التي يعيشها السودان، والتي دعت إلى مد يد التصالح والتوافق القومي لرتق النسيج الاجتماعي وحلحلة إشكالات السودان ومنع الانزلاق في هذه المرحلة الخطرة".
يشار إلى أن المجلس الأعلى للإدارة الأهلية بالسودان
يتكون من 40 عضواً بواقع ممثلين اثنين لكل ولاية من الولايات الثماني عشر، بالإضافة إلى ثلاثة مرشحين يقوم رئيس المجلس بضمهم، وقد يزداد عدد الأعضاء إلى 50 عضواً إذا رأى المجلس ضرورة ذلك.