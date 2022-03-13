المملكة المغربية تدشن أول خط جوي مباشر مع إسرائيل.. الدار البيضاء ـ تل أبيب
© AFP 2022 / PASCAL PAVANIالخطوط الملكية المغربية
© AFP 2022 / PASCAL PAVANI
دشنت الخطوط الملكية المغربية، اليوم الأحد، خط رحلات الدار البيضاء - تل أبيب، وهي أول رحلة جوية في هذا الخط، منذ عودة العلاقات بين المملكة وإسرائيل.
وذكرت صفحة "إسرائيل بالعربية"، الناطقة بلسان وزارة الخارجية الإسرائيلية، أنه سيتم تشغيل هذا الخط بمعدل 4 رحلات، أسبوعيا، ليرتفع إلى 5 رحلات أسبوعية، على أن تتم برمجة الرحلات المنطلقة من الدار البيضاء إلى تل أبيب، أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس والأحد.
عاجل! في هذه الأثناء في مطار بن غوريون الدولي نسطر حدثا حافلا بتوثيق العلاقات بين المغرب وإسرائيل مع تدشين خط الدار البيضاء تل ابيب ورحلات اسبوعية ذهابا وايابا pic.twitter.com/r5sGQGOT1u— إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) March 13, 2022
وكان على متن أول رحلة من الدار البيضاء لتل أبيب حوالي 80 من رجال الأعمال المغاربة، وهو الوفد الذي استقبله مسؤولون من وزارة الخارجية الإسرائيلية، في مطار بن غوريون الدولي بمدينة تل أبيب.
مدير قسم شمال أفريقيا ومصر @BendorLior في الخارجية الإسرائيلية لدى استقباله ٨٠ من زجال الأعمال المغاربة الذين دشنوا خط دار البيضاء تل ابيب يقول انه يتوقع ان يزور #المغرب مئات الالاف من الإسرائيليين، 🇲🇦🇮🇱 pic.twitter.com/jgRjgMNmgK— إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) March 13, 2022
وتوقعت الخارجية الإسرائيلية أن يتيح خط الطيران بين الدار البيضاء تل أبيب، زيارة مئات الآلاف من الإسرائيليين للمملكة المغربية، كما أنه "يأتي استجابة لتطلعات الجالية المغربية المقيمة في إسرائيل، والتي تربطها علاقات قوية ومتينة مع بلدها الأصلي".