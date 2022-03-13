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https://arabic.sputniknews.com/20220313/المملكة-المغربية-تدشن-أول-خط-جوي-مباشر-مع-إسرائيل-الدار-البيضاء-ـ-تل-أبيب-1059854972.html
المملكة المغربية تدشن أول خط جوي مباشر مع إسرائيل.. الدار البيضاء ـ تل أبيب
المملكة المغربية تدشن أول خط جوي مباشر مع إسرائيل.. الدار البيضاء ـ تل أبيب
دشنت الخطوط الملكية المغربية، اليوم الأحد، خط رحلات الدار البيضاء - تل أبيب، وهي أول رحلة جوية في هذا الخط، منذ عودة العلاقات بين المملكة وإسرائيل. 13.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-13T16:51+0000
2022-03-13T16:51+0000
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وذكرت صفحة "إسرائيل بالعربية"، الناطقة بلسان وزارة الخارجية الإسرائيلية، أنه سيتم تشغيل هذا الخط بمعدل 4 رحلات، أسبوعيا، ليرتفع إلى 5 رحلات أسبوعية، على أن تتم برمجة الرحلات المنطلقة من الدار البيضاء إلى تل أبيب، أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس والأحد.وكان على متن أول رحلة من الدار البيضاء لتل أبيب حوالي 80 من رجال الأعمال المغاربة، وهو الوفد الذي استقبله مسؤولون من وزارة الخارجية الإسرائيلية، في مطار بن غوريون الدولي بمدينة تل أبيب.وتوقعت الخارجية الإسرائيلية أن يتيح خط الطيران بين الدار البيضاء تل أبيب، زيارة مئات الآلاف من الإسرائيليين للمملكة المغربية، كما أنه "يأتي استجابة لتطلعات الجالية المغربية المقيمة في إسرائيل، والتي تربطها علاقات قوية ومتينة مع بلدها الأصلي".
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أخبار المغرب اليوم, إسرائيل, العالم العربي

المملكة المغربية تدشن أول خط جوي مباشر مع إسرائيل.. الدار البيضاء ـ تل أبيب

16:51 GMT 13.03.2022
© AFP 2022 / PASCAL PAVANIالخطوط الملكية المغربية
الخطوط الملكية المغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2022
© AFP 2022 / PASCAL PAVANI
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دشنت الخطوط الملكية المغربية، اليوم الأحد، خط رحلات الدار البيضاء - تل أبيب، وهي أول رحلة جوية في هذا الخط، منذ عودة العلاقات بين المملكة وإسرائيل.
وذكرت صفحة "إسرائيل بالعربية"، الناطقة بلسان وزارة الخارجية الإسرائيلية، أنه سيتم تشغيل هذا الخط بمعدل 4 رحلات، أسبوعيا، ليرتفع إلى 5 رحلات أسبوعية، على أن تتم برمجة الرحلات المنطلقة من الدار البيضاء إلى تل أبيب، أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس والأحد.
وكان على متن أول رحلة من الدار البيضاء لتل أبيب حوالي 80 من رجال الأعمال المغاربة، وهو الوفد الذي استقبله مسؤولون من وزارة الخارجية الإسرائيلية، في مطار بن غوريون الدولي بمدينة تل أبيب.
وتوقعت الخارجية الإسرائيلية أن يتيح خط الطيران بين الدار البيضاء تل أبيب، زيارة مئات الآلاف من الإسرائيليين للمملكة المغربية، كما أنه "يأتي استجابة لتطلعات الجالية المغربية المقيمة في إسرائيل، والتي تربطها علاقات قوية ومتينة مع بلدها الأصلي".
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