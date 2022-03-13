https://arabic.sputniknews.com/20220313/النيابة-العامة-المصرية-تحقق-في-وفاة-حارس-مرمي-النادي-الأهلي-للناشئين-1059864017.html
النيابة العامة المصرية تحقق في وفاة حارس مرمي النادي الأهلي للناشئين
النيابة العامة المصرية تحقق في وفاة حارس مرمي النادي الأهلي للناشئين
أعلنت النيابة العامة المصرية أنها تحقق في وفاة حارس مرمى النادي الأهلي للناشئين. 13.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-13T21:12+0000
2022-03-13T21:12+0000
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وجاء في بيان النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك"، أنه ورد إليها "بلاغ اليوم بدخول المتوفى إلى المستشفى نتيجة سقوطه من علو، فباشرت النيابة العامة التحقيقات".ولفت البيان إلى أن النيابة "ناظرت جثمانه (اللاعب) وتبينت ما به من إصابات ظاهرية، وعاينت محل الواقعة، وطالعت ما سجلته آلات المراقبة المطلة عليه".وأضاف البيان: "سألت النيابة العامة والدي المتوفى وشاهدين على الواقعة فتوصلت التحقيقات حتى تاريخه إلى مرور المتوفى بضائقة نفسية لرفض والده طلبه للزواج من إحدى الفتيات".وتابع البيان أن النيابة "قررت نقل جثمان المتوفى إلى المشرحة وتكليف أحد الأطباء الشرعيين بإجراء الصفة التشريحية عليه لبيان ما به من إصابات، وكيفية حدوثها، وسبب الوفاة ومدة إمكانية حدوثها وفقا للتصور الذي توصلت إليه التحقيقات".وكذلك كلفت النيابة العامة الشرطة بالتحري حول الواقعة وصولا لحقيقتها، وجار استكمال التحقيقات".ونعى النادي الأهلي اليوم الأحد، زياد إيهاب حارس مرمى فريق 2003، وجاء في النعي أن "الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي وأعضاء مجلس الإدارة والقطاعات الرياضية ينعون ببالغ الحزن والأسى أحد أبناء النادي، الشاب زياد إيهاب حارس مرمى فريق الأهلي لكرة القدم مواليد 2003 الذي وافته المنية اليوم".
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مصر, أخبار مصر الآن, نادي الأهلي
النيابة العامة المصرية تحقق في وفاة حارس مرمي النادي الأهلي للناشئين
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أعلنت النيابة العامة المصرية أنها تحقق في وفاة حارس مرمى النادي الأهلي للناشئين.
وجاء في بيان النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك"، أنه ورد إليها "بلاغ اليوم بدخول المتوفى إلى المستشفى نتيجة سقوطه من علو، فباشرت النيابة العامة التحقيقات".
ولفت البيان إلى أن النيابة "ناظرت جثمانه (اللاعب) وتبينت ما به من إصابات ظاهرية، وعاينت محل الواقعة، وطالعت ما سجلته آلات المراقبة المطلة عليه".
وأضاف البيان: "سألت النيابة العامة والدي المتوفى وشاهدين على الواقعة فتوصلت التحقيقات حتى تاريخه إلى مرور المتوفى بضائقة نفسية لرفض والده طلبه للزواج من إحدى الفتيات".
وأشار البيان إلى أنه "في وقت مبكر من صباح اليوم فاجأ أهله بإلقائه نفسه من أعلى العقار الذي يقيمون به ففارق الحياة".
وتابع البيان أن النيابة "قررت نقل جثمان المتوفى إلى المشرحة وتكليف أحد الأطباء الشرعيين بإجراء الصفة التشريحية عليه لبيان ما به من إصابات، وكيفية حدوثها، وسبب الوفاة ومدة إمكانية حدوثها وفقا للتصور الذي توصلت إليه التحقيقات".
وكذلك كلفت النيابة العامة الشرطة بالتحري حول الواقعة وصولا لحقيقتها، وجار استكمال التحقيقات".
ونعى النادي الأهلي اليوم الأحد، زياد إيهاب حارس مرمى فريق 2003، وجاء في النعي أن "الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي وأعضاء مجلس الإدارة والقطاعات الرياضية ينعون ببالغ الحزن والأسى أحد أبناء النادي، الشاب زياد إيهاب حارس مرمى فريق الأهلي لكرة القدم مواليد 2003 الذي وافته المنية اليوم".