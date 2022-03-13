https://arabic.sputniknews.com/20220313/الولايات-المتحدة-تحذر-الصين-من-عواقب-مساعدة-روسيا-1059851459.html

الولايات المتحدة تحذر الصين من "عواقب مساعدة روسيا"

الولايات المتحدة تحذر الصين من "عواقب مساعدة روسيا"

أبلغت السلطات الأمريكية جمهورية الصين الشعبية أنه "إذا حاولت الصين مساعدة روسيا في تعويض الخسائر الناجمة عن العقوبات الغربية، فإن عواقب معينة في انتظارها". 13.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-13T15:35+0000

2022-03-13T15:35+0000

2022-03-13T15:35+0000

الصين

الولايات المتحدة الأمريكية

روسيا

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وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، اليوم الأحد: "نحن نراقب عن كثب إلى أي مدى تقدم الصين فعليًا الدعم المادي والاقتصادي لروسيا".وأضاف سوليفان لشبكة سي إن إن: "قلنا لبكين إننا لن نتسامح أو نسمح لأي دولة بمحاولة تعويض روسيا عن خسائرها الاقتصادية (من العقوبات الغربية)".ورفض سوليفان الإجابة على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة مستعدة لفرض عقوبات على الصين في هذه الحالة.وقال البيت الأبيض، اليوم الأحد، في 13 مارس/آذار إن الوفد الأمريكي برئاسة مستشار الأمن القومي جيك سوليفان سيلتقي مع الوفد الصيني في روما، غدا الاثنين 14 مارس/آذار لمناقشة العلاقات الثنائية والوضع في أوكرانيا.وأوضح بيان البيت الأبيض إن سوليفان سيلتقي مع عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني ومدير مكتب لجنة الشؤون الخارجية يانغ جيتشي.وأضاف البيان: "سيناقش الجانبان الجهود الجارية لإدارة المنافسة بين بلدينا ومناقشة تأثير العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا على الأمن الإقليمي والعالمي".

https://arabic.sputniknews.com/20220313/خبراء-يحذرون-من-مجاعة-قد-تضرب-أفريقيا-بسبب-الوضع-في-أوكرانيا-1059850562.html

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