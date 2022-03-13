https://arabic.sputniknews.com/20220313/الولايات-المتحدة-تمنح-أوكرانيا-مساعدة-عسكرية-إضافية-بقيمة-200-مليون-دولار-1059825688.html
الولايات المتحدة تمنح أوكرانيا مساعدة عسكرية إضافية بقيمة 200 مليون دولار
الولايات المتحدة تمنح أوكرانيا مساعدة عسكرية إضافية بقيمة 200 مليون دولار
أعلنت الولايات المتحدة، أمس السبت، عن مساعدة جديدة بقيمة 200 مليون دولار لأوكرانيا في أعقاب العملية العسكرية الروسية في دونباس. 13.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-13T02:55+0000
2022-03-13T02:55+0000
2022-03-13T02:55+0000
أخبار أوكرانيا
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وطلب بايدن، في مذكرة إلى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، تخصيص "ما يصل إلى 200 مليون دولار من المواد والخدمات الدفاعية من وزارة الدفاع لتقديم المساعدة لأوكرانيا".وسبق أن أعطى بايدن توجيهات لإدارته في 26 فبراير/شباط الماضي بمنح أوكرانيا مساعدات عسكرية بقيمة 350 مليون دولار بموجب قانون المساعدات الأجنبية.وأقر الكونغرس الأمريكي ميزانية فيدرالية جديدة، يوم الخميس، تتضمن حوالي 14 مليار دولار لتمويل الأزمة الأوكرانية.
https://arabic.sputniknews.com/20220312/الجيش-الروسي-يدمر-مجموعة-طائرات-و79-منشأة-أوكرانية--1059814681.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة تمنح أوكرانيا مساعدة عسكرية إضافية بقيمة 200 مليون دولار
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أعلنت الولايات المتحدة، أمس السبت، عن مساعدة جديدة بقيمة 200 مليون دولار لأوكرانيا في أعقاب العملية العسكرية الروسية في دونباس.
وطلب بايدن، في مذكرة إلى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، تخصيص "ما يصل إلى 200 مليون دولار من المواد والخدمات الدفاعية من وزارة الدفاع لتقديم المساعدة لأوكرانيا".
وسبق أن أعطى بايدن توجيهات لإدارته في 26 فبراير/شباط الماضي بمنح أوكرانيا مساعدات عسكرية
بقيمة 350 مليون دولار بموجب قانون المساعدات الأجنبية.
وأقر الكونغرس الأمريكي ميزانية فيدرالية جديدة، يوم الخميس، تتضمن حوالي 14 مليار دولار لتمويل الأزمة الأوكرانية.