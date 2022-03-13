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https://arabic.sputniknews.com/20220313/الولايات-المتحدة-تمنح-أوكرانيا-مساعدة-عسكرية-إضافية-بقيمة-200-مليون-دولار-1059825688.html
الولايات المتحدة تمنح أوكرانيا مساعدة عسكرية إضافية بقيمة 200 مليون دولار
الولايات المتحدة تمنح أوكرانيا مساعدة عسكرية إضافية بقيمة 200 مليون دولار
أعلنت الولايات المتحدة، أمس السبت، عن مساعدة جديدة بقيمة 200 مليون دولار لأوكرانيا في أعقاب العملية العسكرية الروسية في دونباس. 13.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-13T02:55+0000
2022-03-13T02:55+0000
أخبار أوكرانيا
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وطلب بايدن، في مذكرة إلى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، تخصيص "ما يصل إلى 200 مليون دولار من المواد والخدمات الدفاعية من وزارة الدفاع لتقديم المساعدة لأوكرانيا".وسبق أن أعطى بايدن توجيهات لإدارته في 26 فبراير/شباط الماضي بمنح أوكرانيا مساعدات عسكرية بقيمة 350 مليون دولار بموجب قانون المساعدات الأجنبية.وأقر الكونغرس الأمريكي ميزانية فيدرالية جديدة، يوم الخميس، تتضمن حوالي 14 مليار دولار لتمويل الأزمة الأوكرانية.
https://arabic.sputniknews.com/20220312/الجيش-الروسي-يدمر-مجموعة-طائرات-و79-منشأة-أوكرانية--1059814681.html
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أخبار أوكرانيا

الولايات المتحدة تمنح أوكرانيا مساعدة عسكرية إضافية بقيمة 200 مليون دولار

02:55 GMT 13.03.2022
© REUTERS / WHITE HOUSEالرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال حديث هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، 12 فبراير 2022
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال حديث هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، 12 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2022
© REUTERS / WHITE HOUSE
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أعلنت الولايات المتحدة، أمس السبت، عن مساعدة جديدة بقيمة 200 مليون دولار لأوكرانيا في أعقاب العملية العسكرية الروسية في دونباس.
وطلب بايدن، في مذكرة إلى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، تخصيص "ما يصل إلى 200 مليون دولار من المواد والخدمات الدفاعية من وزارة الدفاع لتقديم المساعدة لأوكرانيا".
وسبق أن أعطى بايدن توجيهات لإدارته في 26 فبراير/شباط الماضي بمنح أوكرانيا مساعدات عسكرية بقيمة 350 مليون دولار بموجب قانون المساعدات الأجنبية.
المقاتلة الروسية ميغ 31 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
الجيش الروسي يدمر مجموعة طائرات و79 منشأة أوكرانية
أمس, 18:07 GMT
وأقر الكونغرس الأمريكي ميزانية فيدرالية جديدة، يوم الخميس، تتضمن حوالي 14 مليار دولار لتمويل الأزمة الأوكرانية.
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Российская военная техника движется по дороге у границы с Украиной в Белгородской области, Россия - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم السادس عشر للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس11 مارس, 21:01 GMT
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