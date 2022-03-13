https://arabic.sputniknews.com/20220313/الولايات-المتحدة-والصين-تبحثان-الأزمة-الأوكرانية-والعلاقات-الثنائية-في-روما--1059849116.html
الولايات المتحدة والصين تبحثان الأزمة الأوكرانية والعلاقات الثنائية في روما
الولايات المتحدة والصين تبحثان الأزمة الأوكرانية والعلاقات الثنائية في روما
قال البيت الأبيض، اليوم الأحد، إن الوفد الأمريكي برئاسة مستشار الأمن القومي جيك سوليفان سيلتقي مع الوفد الصيني في روما، غدا الاثنين 14 مارس/آذار لمناقشة... 13.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-13T14:49+0000
2022-03-13T14:49+0000
2022-03-13T14:49+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
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سبوتنيك. وأوضح بيان البيت الأبيض إن سوليفان سيلتقي مع عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني ومدير مكتب لجنة الشؤون الخارجية يانغ جيتشي.ومن المقرر أيضا أن يناقش سوليفان مع لويجي ماتيولو، المستشار الدبلوماسي لرئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي الرد على ما وصفته واشنطن بأنه "حرب من اختيار الرئيس الروسي بوتين".في سياق متصل، قال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف إن "الدول الغربية جمدت ما يقرب من 300 مليار دولار من احتياطيات روسيا من الذهب والنقد الأجنبي".وقال سيلوانوف في مقابلة على قناة "روسيا 1": "هذا هو حوالي نصف الاحتياطيات التي نملكها، لدينا إجمالي احتياطيات تبلغ حوالي 640 مليار دولار، ونحو 300 مليار من الاحتياطيات الآن في حالة لا يمكننا استخدامها فيها".وأضاف سيلوانوف: "إن روسيا لديها أموال كافية لضمان إنتاج السلع الضرورية والمدفوعات، مشيرا إلى أن "الغرب يضغط على الصين للحد من وصول روسيا إلى احتياطياتها من اليوان".
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أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة والصين تبحثان الأزمة الأوكرانية والعلاقات الثنائية في روما
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قال البيت الأبيض، اليوم الأحد، إن الوفد الأمريكي برئاسة مستشار الأمن القومي جيك سوليفان سيلتقي مع الوفد الصيني في روما، غدا الاثنين 14 مارس/آذار لمناقشة العلاقات الثنائية والوضع في أوكرانيا.
سبوتنيك
. وأوضح بيان البيت الأبيض إن سوليفان سيلتقي مع عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني ومدير مكتب لجنة الشؤون الخارجية يانغ جيتشي.
وأضاف البيان: "سيناقش الجانبان الجهود الجارية لإدارة المنافسة بين بلدينا ومناقشة تأثير العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا على الأمن الإقليمي والعالمي".
ومن المقرر أيضا أن يناقش سوليفان مع لويجي ماتيولو، المستشار الدبلوماسي لرئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي الرد على ما وصفته واشنطن بأنه "حرب من اختيار الرئيس الروسي بوتين".
في سياق متصل، قال وزير المالية الروسي
أنطون سيلوانوف إن "الدول الغربية جمدت ما يقرب من 300 مليار دولار من احتياطيات روسيا من الذهب والنقد الأجنبي".
وقال سيلوانوف في مقابلة على قناة "روسيا 1": "هذا هو حوالي نصف الاحتياطيات التي نملكها، لدينا إجمالي احتياطيات تبلغ حوالي 640 مليار دولار، ونحو 300 مليار من الاحتياطيات الآن في حالة لا يمكننا استخدامها فيها".
وأضاف سيلوانوف: "إن روسيا لديها أموال كافية لضمان إنتاج السلع الضرورية والمدفوعات، مشيرا إلى أن "الغرب يضغط على الصين للحد من وصول روسيا إلى احتياطياتها من اليوان".