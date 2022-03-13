عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220313/الولايات-المتحدة-والصين-تبحثان-الأزمة-الأوكرانية-والعلاقات-الثنائية-في-روما--1059849116.html
الولايات المتحدة والصين تبحثان الأزمة الأوكرانية والعلاقات الثنائية في روما
الولايات المتحدة والصين تبحثان الأزمة الأوكرانية والعلاقات الثنائية في روما
قال البيت الأبيض، اليوم الأحد، إن الوفد الأمريكي برئاسة مستشار الأمن القومي جيك سوليفان سيلتقي مع الوفد الصيني في روما، غدا الاثنين 14 مارس/آذار لمناقشة... 13.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-13T14:49+0000
2022-03-13T14:49+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/09/1059658640_0:118:3221:1930_1920x0_80_0_0_8934452e7b0bfc886e10c52f73205746.jpg
سبوتنيك. وأوضح بيان البيت الأبيض إن سوليفان سيلتقي مع عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني ومدير مكتب لجنة الشؤون الخارجية يانغ جيتشي.ومن المقرر أيضا أن يناقش سوليفان مع لويجي ماتيولو، المستشار الدبلوماسي لرئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي الرد على ما وصفته واشنطن بأنه "حرب من اختيار الرئيس الروسي بوتين".في سياق متصل، قال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف إن "الدول الغربية جمدت ما يقرب من 300 مليار دولار من احتياطيات روسيا من الذهب والنقد الأجنبي".وقال سيلوانوف في مقابلة على قناة "روسيا 1": "هذا هو حوالي نصف الاحتياطيات التي نملكها، لدينا إجمالي احتياطيات تبلغ حوالي 640 مليار دولار، ونحو 300 مليار من الاحتياطيات الآن في حالة لا يمكننا استخدامها فيها".وأضاف سيلوانوف: "إن روسيا لديها أموال كافية لضمان إنتاج السلع الضرورية والمدفوعات، مشيرا إلى أن "الغرب يضغط على الصين للحد من وصول روسيا إلى احتياطياتها من اليوان".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/09/1059658640_246:0:2975:2047_1920x0_80_0_0_6f3de2fa838a3482ad02787152ac2518.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار العالم الآن

الولايات المتحدة والصين تبحثان الأزمة الأوكرانية والعلاقات الثنائية في روما

14:49 GMT 13.03.2022
© Sputnik . Ilia Pitalev / الذهاب إلى بنك الصورممر إنساني في ماريوبول، أوكرانيا 6 مارس 2022
ممر إنساني في ماريوبول، أوكرانيا 6 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2022
© Sputnik . Ilia Pitalev
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرGoogle news
قال البيت الأبيض، اليوم الأحد، إن الوفد الأمريكي برئاسة مستشار الأمن القومي جيك سوليفان سيلتقي مع الوفد الصيني في روما، غدا الاثنين 14 مارس/آذار لمناقشة العلاقات الثنائية والوضع في أوكرانيا.
سبوتنيك. وأوضح بيان البيت الأبيض إن سوليفان سيلتقي مع عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني ومدير مكتب لجنة الشؤون الخارجية يانغ جيتشي.

وأضاف البيان: "سيناقش الجانبان الجهود الجارية لإدارة المنافسة بين بلدينا ومناقشة تأثير العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا على الأمن الإقليمي والعالمي".

ومن المقرر أيضا أن يناقش سوليفان مع لويجي ماتيولو، المستشار الدبلوماسي لرئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي الرد على ما وصفته واشنطن بأنه "حرب من اختيار الرئيس الروسي بوتين".
في سياق متصل، قال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف إن "الدول الغربية جمدت ما يقرب من 300 مليار دولار من احتياطيات روسيا من الذهب والنقد الأجنبي".
وقال سيلوانوف في مقابلة على قناة "روسيا 1": "هذا هو حوالي نصف الاحتياطيات التي نملكها، لدينا إجمالي احتياطيات تبلغ حوالي 640 مليار دولار، ونحو 300 مليار من الاحتياطيات الآن في حالة لا يمكننا استخدامها فيها".
وأضاف سيلوانوف: "إن روسيا لديها أموال كافية لضمان إنتاج السلع الضرورية والمدفوعات، مشيرا إلى أن "الغرب يضغط على الصين للحد من وصول روسيا إلى احتياطياتها من اليوان".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Сотрудники полиции ДНР обеспечивают безопасность на дороге в селе Безыменное - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الثامن عشر للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس14:42 GMTРоссийская военная техника движется по дороге у границы с Украиной в Белгородской области, Россия - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم السادس عشر للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس11 مارس, 21:01 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала