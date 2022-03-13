https://arabic.sputniknews.com/20220313/انقلاب-حافلة-تقل-لاجئين-أوكران-في-إيطاليا-وسقوط-ضحية-1059834771.html
انقلاب حافلة تقل لاجئين أوكران في إيطاليا وسقوط ضحية
انقلاب حافلة تقل لاجئين أوكران في إيطاليا وسقوط ضحية
تعرضت حافلة تنقل أكثر من 20 مواطنًا من أوكرانيا إلى مركز استقبال مؤقت للاجئين، اليوم الأحد، وكان هناك 21 شخصًا في السيارة التي جنحت إلى جانب الطريق وانقلبت... 13.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-13T10:16+0000
2022-03-13T10:16+0000
2022-03-13T10:16+0000
أخبار أوكرانيا
إيطاليا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104060/97/1040609712_0:193:3690:2269_1920x0_80_0_0_7216543caa7b3a2d23d769fcb4bbf40c.jpg
ولقيت امرأة حتفها وأصيب خمسة ركاب آخرين، حسبما أوضحت صحيفة "ميساغيرو"، ووقع الحادث، الذي يجري التحقيق في أسبابه، في وقت مبكر من الصباح على جانب الطريق السريع في مقاطعة فورلي تشيزينا (منطقة إميليا رومانيا) وسط البلاد، حيث كانت الحافلة متجهة إلى مدينة بيسكارا.وتستمر جهود الإنقاذ في مكان الحادث.وأكدت وزارة الدفاع الروسية، في 11 آذار/مارس، أن "كييف تحظر على رؤساء بلديات المدن من أي اتصالات إنسانية مع روسيا ويتم إطلاق النار على المخالفين".وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "مسلحو وحدات الدفاع الأوكرانية فجرت في خاركوف مبنى معهد الفيزياء والتكنولوجيا وقرابة 50 موظفا تحت الأنقاض".وأضاف البيان: "أوكرانيا وافقت على ممرين فقط من أصل 10 ممرات إنسانية اقترحتها روسيا ولم توافق على أي ممر باتجاه روسيا".
إيطاليا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104060/97/1040609712_205:0:3485:2460_1920x0_80_0_0_6a9eb1a090e3ba6308eb440040ca3496.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, إيطاليا
انقلاب حافلة تقل لاجئين أوكران في إيطاليا وسقوط ضحية
تابعنا عبر
تعرضت حافلة تنقل أكثر من 20 مواطنًا من أوكرانيا إلى مركز استقبال مؤقت للاجئين، اليوم الأحد، وكان هناك 21 شخصًا في السيارة التي جنحت إلى جانب الطريق وانقلبت رأسا على عقب.
ولقيت امرأة حتفها وأصيب خمسة ركاب آخرين، حسبما أوضحت صحيفة "ميساغيرو"، ووقع الحادث، الذي يجري التحقيق في أسبابه، في وقت مبكر من الصباح على جانب الطريق السريع في مقاطعة فورلي تشيزينا (منطقة إميليا رومانيا) وسط البلاد، حيث كانت الحافلة متجهة إلى مدينة بيسكارا.
وتستمر جهود الإنقاذ في مكان الحادث.
وأكدت وزارة الدفاع الروسية
، في 11 آذار/مارس، أن "كييف تحظر على رؤساء بلديات المدن من أي اتصالات إنسانية مع روسيا ويتم إطلاق النار على المخالفين".
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "مسلحو وحدات الدفاع الأوكرانية فجرت في خاركوف مبنى معهد الفيزياء والتكنولوجيا وقرابة 50 موظفا تحت الأنقاض".
وأضاف البيان: "أوكرانيا وافقت على ممرين فقط من أصل 10 ممرات إنسانية اقترحتها روسيا ولم توافق على أي ممر باتجاه روسيا".