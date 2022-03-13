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انقلاب حافلة تقل لاجئين أوكران في إيطاليا وسقوط ضحية
انقلاب حافلة تقل لاجئين أوكران في إيطاليا وسقوط ضحية
تعرضت حافلة تنقل أكثر من 20 مواطنًا من أوكرانيا إلى مركز استقبال مؤقت للاجئين، اليوم الأحد، وكان هناك 21 شخصًا في السيارة التي جنحت إلى جانب الطريق وانقلبت... 13.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-13T10:16+0000
2022-03-13T10:16+0000
أخبار أوكرانيا
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ولقيت امرأة حتفها وأصيب خمسة ركاب آخرين، حسبما أوضحت صحيفة "ميساغيرو"، ووقع الحادث، الذي يجري التحقيق في أسبابه، في وقت مبكر من الصباح على جانب الطريق السريع في مقاطعة فورلي تشيزينا (منطقة إميليا رومانيا) وسط البلاد، حيث كانت الحافلة متجهة إلى مدينة بيسكارا.وتستمر جهود الإنقاذ في مكان الحادث.وأكدت وزارة الدفاع الروسية، في 11 آذار/مارس، أن "كييف تحظر على رؤساء بلديات المدن من أي اتصالات إنسانية مع روسيا ويتم إطلاق النار على المخالفين".وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "مسلحو وحدات الدفاع الأوكرانية فجرت في خاركوف مبنى معهد الفيزياء والتكنولوجيا وقرابة 50 موظفا تحت الأنقاض".وأضاف البيان: "أوكرانيا وافقت على ممرين فقط من أصل 10 ممرات إنسانية اقترحتها روسيا ولم توافق على أي ممر باتجاه روسيا".
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أخبار أوكرانيا, إيطاليا

انقلاب حافلة تقل لاجئين أوكران في إيطاليا وسقوط ضحية

10:16 GMT 13.03.2022
© AP Photo / Rui Silvaانقلاب حافلة في جزيرة ماديرا البرتغالية
انقلاب حافلة في جزيرة ماديرا البرتغالية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2022
© AP Photo / Rui Silva
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تعرضت حافلة تنقل أكثر من 20 مواطنًا من أوكرانيا إلى مركز استقبال مؤقت للاجئين، اليوم الأحد، وكان هناك 21 شخصًا في السيارة التي جنحت إلى جانب الطريق وانقلبت رأسا على عقب.
ولقيت امرأة حتفها وأصيب خمسة ركاب آخرين، حسبما أوضحت صحيفة "ميساغيرو"، ووقع الحادث، الذي يجري التحقيق في أسبابه، في وقت مبكر من الصباح على جانب الطريق السريع في مقاطعة فورلي تشيزينا (منطقة إميليا رومانيا) وسط البلاد، حيث كانت الحافلة متجهة إلى مدينة بيسكارا.
وتستمر جهود الإنقاذ في مكان الحادث.
وأكدت وزارة الدفاع الروسية، في 11 آذار/مارس، أن "كييف تحظر على رؤساء بلديات المدن من أي اتصالات إنسانية مع روسيا ويتم إطلاق النار على المخالفين".
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "مسلحو وحدات الدفاع الأوكرانية فجرت في خاركوف مبنى معهد الفيزياء والتكنولوجيا وقرابة 50 موظفا تحت الأنقاض".
وأضاف البيان: "أوكرانيا وافقت على ممرين فقط من أصل 10 ممرات إنسانية اقترحتها روسيا ولم توافق على أي ممر باتجاه روسيا".
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