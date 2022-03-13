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بطريرك الموارنة اللبنانيين: نطالب بعودة النازحين السوريين إلى أرضهم
بطريرك الموارنة اللبنانيين: نطالب بعودة النازحين السوريين إلى أرضهم
طالب البطريرك الماروني اللبناني مار بشارة بطرس الراعي بعودة النازحين السوريين إلى بلادهم. 13.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-13T09:26+0000
2022-03-13T09:26+0000
أخبار لبنان
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وحسب موقع النشرة اللبناني، فقد أكد الراعي على ضرورة عودة النازحين السوريين إلى بلادهم "ليحافظوا على ثروتهم"، حسب تعبيره.وقال: "باسم ​الحياد​ نطالب بعودة النازحين السوريين إلى أرضهم ليحافظوا على ثروتهم وثقافتهم وكرامتهم ويواصلوا كتابة تاريخهم".وعرج الراعي على قضايا الداخل اللبناني مؤكدا أن "المطلوب من المصارف ومن مصرف ​لبنان​ اعتبار الأقساط المدرسية أولوية مطلقة لكونها تؤثر على المجتمع ومستقبل وطننا والتعليم".كما طالب البطريرك الماروني بضرورة إبعاد من وصفهم بـ"أصحاب الأطماع السياسية" عن التربية، مؤكدا على أهمية "ترك المجال لأهل الاختصاص وأصحاب الشأن لصناعة مناهج ملائمة للتطور الحاصل في العالم".
https://arabic.sputniknews.com/20220121/لماذا-تعرقل-عدة-دول-غربية-عودة-النازحين-السوريين-إلى-ديارهم؟-1056805833.html
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أخبار لبنان

بطريرك الموارنة اللبنانيين: نطالب بعودة النازحين السوريين إلى أرضهم

09:26 GMT 13.03.2022
© AFP 2022 / FAYEZ NURELDINEالبطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي
البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2022
© AFP 2022 / FAYEZ NURELDINE
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طالب البطريرك الماروني اللبناني مار بشارة بطرس الراعي بعودة النازحين السوريين إلى بلادهم.
وحسب موقع النشرة اللبناني، فقد أكد الراعي على ضرورة عودة النازحين السوريين إلى بلادهم "ليحافظوا على ثروتهم"، حسب تعبيره.
لماذا تعرقل عدة دول غربية عودة النازحين السوريين إلى ديارهم ؟ - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2022
لماذا تعرقل عدة دول غربية عودة النازحين السوريين إلى ديارهم؟
21 يناير, 13:53 GMT
وقال: "باسم ​الحياد​ نطالب بعودة النازحين السوريين إلى أرضهم ليحافظوا على ثروتهم وثقافتهم وكرامتهم ويواصلوا كتابة تاريخهم".
تصريحات البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي جاءت خلال عظته التي ألقاها اليوم الأحد.
وعرج الراعي على قضايا الداخل اللبناني مؤكدا أن "المطلوب من المصارف ومن مصرف ​لبنان​ اعتبار الأقساط المدرسية أولوية مطلقة لكونها تؤثر على المجتمع ومستقبل وطننا والتعليم".

واعتبر أن "الحكومة لا تستطيع معالجة هذا الوضع العشوائي إلا بإحياء الحد الأدنى من النظام المالي وضبط مداخيل المطار وضبط التهريب".

كما طالب البطريرك الماروني بضرورة إبعاد من وصفهم بـ"أصحاب الأطماع السياسية" عن التربية، مؤكدا على أهمية "ترك المجال لأهل الاختصاص وأصحاب الشأن لصناعة مناهج ملائمة للتطور الحاصل في العالم".
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