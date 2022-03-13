https://arabic.sputniknews.com/20220313/بطل-العالم-في-الإسكواش-الفلسطينيون-يعانون-منذ-74-عاما-ولا-أحد-يتكلم-1059861493.html
بطل العالم في الإسكواش: الفلسطينيون يعانون منذ 74 عاما ولا أحد يتكلم
بطل العالم في الإسكواش: الفلسطينيون يعانون منذ 74 عاما ولا أحد يتكلم
قال على فرج، بطل العالم في الإسكواش، إن الفلسطينيين يعانون منذ 74 عاما ولا أحد يتكلم. 13.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-13T19:36+0000
2022-03-13T19:36+0000
2022-03-13T19:36+0000
أخبار فلسطين اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/05/1059471913_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a6d5f3662e8f5163b0b72bb7e027916e.jpg
وحينما طلبت كلمة من على فرج، عقب حصوله على بطولة أوبتاسيا، أمس السبت، تعليقا على ما يحدث بين روسيا وأوكرانيا. أوضح فرج:"أعلم أن ما سأقوله سيسبب لي المشاكل، فجأة أصبح ممكن خلط الرياضة بالسياسة". وتابع المصنف الثاني عالميا، أنه إذا كان هناك "تعاطف" مع أوكرانيا فيجب أن نذكر فلسطين أيضا.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/05/1059471913_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_77203455457a731036c33175e7e426b0.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فلسطين اليوم
بطل العالم في الإسكواش: الفلسطينيون يعانون منذ 74 عاما ولا أحد يتكلم
تابعنا عبر
قال على فرج، بطل العالم في الإسكواش، إن الفلسطينيين يعانون منذ 74 عاما ولا أحد يتكلم.
وحينما طلبت كلمة من على فرج، عقب حصوله على بطولة أوبتاسيا، أمس السبت، تعليقا على ما يحدث بين روسيا وأوكرانيا.
أوضح فرج
:"أعلم أن ما سأقوله سيسبب لي المشاكل، فجأة أصبح ممكن خلط الرياضة بالسياسة".
وتابع المصنف الثاني عالميا، أنه إذا كان هناك "تعاطف" مع أوكرانيا فيجب أن نذكر فلسطين أيضا.