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https://arabic.sputniknews.com/20220313/بطل-العالم-في-الإسكواش-الفلسطينيون-يعانون-منذ-74-عاما-ولا-أحد-يتكلم-1059861493.html
بطل العالم في الإسكواش: الفلسطينيون يعانون منذ 74 عاما ولا أحد يتكلم
بطل العالم في الإسكواش: الفلسطينيون يعانون منذ 74 عاما ولا أحد يتكلم
قال على فرج، بطل العالم في الإسكواش، إن الفلسطينيين يعانون منذ 74 عاما ولا أحد يتكلم. 13.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-13T19:36+0000
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أخبار فلسطين اليوم
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وحينما طلبت كلمة من على فرج، عقب حصوله على بطولة أوبتاسيا، أمس السبت، تعليقا على ما يحدث بين روسيا وأوكرانيا. أوضح فرج:"أعلم أن ما سأقوله سيسبب لي المشاكل، فجأة أصبح ممكن خلط الرياضة بالسياسة". وتابع المصنف الثاني عالميا، أنه إذا كان هناك "تعاطف" مع أوكرانيا فيجب أن نذكر فلسطين أيضا.
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أخبار فلسطين اليوم

بطل العالم في الإسكواش: الفلسطينيون يعانون منذ 74 عاما ولا أحد يتكلم

19:36 GMT 13.03.2022
© Sputnik . Ajwad Jradatعشرات الإصابات برصاص الجيش الإسرائيلي في مواجهات بالضفة الغربية
عشرات الإصابات برصاص الجيش الإسرائيلي في مواجهات بالضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2022
© Sputnik . Ajwad Jradat
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قال على فرج، بطل العالم في الإسكواش، إن الفلسطينيين يعانون منذ 74 عاما ولا أحد يتكلم.
وحينما طلبت كلمة من على فرج، عقب حصوله على بطولة أوبتاسيا، أمس السبت، تعليقا على ما يحدث بين روسيا وأوكرانيا.
أوضح فرج:"أعلم أن ما سأقوله سيسبب لي المشاكل، فجأة أصبح ممكن خلط الرياضة بالسياسة".
وتابع المصنف الثاني عالميا، أنه إذا كان هناك "تعاطف" مع أوكرانيا فيجب أن نذكر فلسطين أيضا.
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