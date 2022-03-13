https://arabic.sputniknews.com/20220313/بعد-تحذير-موسكو-ما-مصير-الخطط-الغربية-لإرسال-الأسلحة-لأوكرانيا-1059844908.html

بعد تحذير موسكو... ما مصير الخطط الغربية لإرسال الأسلحة لأوكرانيا

بعد تحذير موسكو... ما مصير الخطط الغربية لإرسال الأسلحة لأوكرانيا

حذرت روسيا من أن قواتها قد تتخذ إجراءات عسكرية بغية منع دول أجنبية من تصدير أسلحة إلى الحكومة الأوكرانية. 13.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-13T13:55+0000

2022-03-13T13:55+0000

2022-03-13T13:55+0000

راديو

بوضوح

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0d/1059843688_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_f6b9fe5f1b0b5d0681c4d24cf93710de.png

بعد تحذير موسكو... ما مصير الخطط الغربية لإرسال الأسلحة لأوكرانيا؟ بعد تحذير موسكو... ما مصير الخطط الغربية لإرسال الأسلحة لأوكرانيا؟

وأكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، في حوار مع القناة الأولى الروسية غياب أي مشاورات أو محادثات بين موسكو وواشنطن بشأن الوضع في أوكرانيا حيث تجري روسيا عملية عسكرية حاليا.وأشار إلى أنه تم تحذير الولايات المتحدة من أن تنظيمها لعمليات ضخ أسلحة من عدد من الدول (إلى أوكرانيا) لا يشكل خطوة خطيرة فحسب، بل وخطوة تجعل من قوافل الأسلحة تلك أهدافا عسكرية مشروعة (للجيش الروسي)".وأضاف: "أن التحذيرات الروسية لن تردع الغرب في المضي قدماً في تنفيذ هذه الخطط وإرسال أسلحة إلى أوكرانيا، لأن الغرب يحارب روسيا من خلال الأوكرانيين والمرتزقة".وأضاف أنه "من المحتمل أن يكون هناك مزيداً من التصعيد في الفترة القادمة خصوصاً مع وصول عناصر من فيلق الأجانب إلى أوكرانيا".وعلل ذلك بقوله: "لأن البحر الأسود عليه ما لا يقل عن ثماني أو سبع دول، وبالتالي فإن الحدود البولندية ستكون مفتوحة حتى لو استطاعت روسيا التحكم في جميع أنحاء أوكرانيا، لذلك سيكون هناك تحول نوعي وتكتيكي في المعارك في الداخل الأوكراني في المرحلة المقبلة".وأكد الصباغ "أن الولايات المتحدة الأمريكية وكل أعضاء حلف الناتو في رعبٍ حقيقيٍ أمام تقدم القوات الروسية وتحذيرات القوات الروسية، فأوروبا خائفة بالفعل ولن تتجرأ واشنطن وأوروبا على الوقوف أمام القوات الروسية حتى لو وقفت على الحدود البولندية".للمزيد تابعوا برنامج بوضوحإعداد وتقديم: نوران عطاالله

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

راديو, بوضوح, аудио