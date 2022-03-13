https://arabic.sputniknews.com/20220313/بعد-تحذير-موسكو-ما-مصير-الخطط-الغربية-لإرسال-الأسلحة-لأوكرانيا-1059844908.html
بعد تحذير موسكو... ما مصير الخطط الغربية لإرسال الأسلحة لأوكرانيا
بعد تحذير موسكو... ما مصير الخطط الغربية لإرسال الأسلحة لأوكرانيا
حذرت روسيا من أن قواتها قد تتخذ إجراءات عسكرية بغية منع دول أجنبية من تصدير أسلحة إلى الحكومة الأوكرانية. 13.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-13T13:55+0000
2022-03-13T13:55+0000
2022-03-13T13:55+0000
راديو
بوضوح
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0d/1059843688_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_f6b9fe5f1b0b5d0681c4d24cf93710de.png
بعد تحذير موسكو... ما مصير الخطط الغربية لإرسال الأسلحة لأوكرانيا؟
بعد تحذير موسكو... ما مصير الخطط الغربية لإرسال الأسلحة لأوكرانيا؟
وأكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، في حوار مع القناة الأولى الروسية غياب أي مشاورات أو محادثات بين موسكو وواشنطن بشأن الوضع في أوكرانيا حيث تجري روسيا عملية عسكرية حاليا.وأشار إلى أنه تم تحذير الولايات المتحدة من أن تنظيمها لعمليات ضخ أسلحة من عدد من الدول (إلى أوكرانيا) لا يشكل خطوة خطيرة فحسب، بل وخطوة تجعل من قوافل الأسلحة تلك أهدافا عسكرية مشروعة (للجيش الروسي)".وأضاف: "أن التحذيرات الروسية لن تردع الغرب في المضي قدماً في تنفيذ هذه الخطط وإرسال أسلحة إلى أوكرانيا، لأن الغرب يحارب روسيا من خلال الأوكرانيين والمرتزقة".وأضاف أنه "من المحتمل أن يكون هناك مزيداً من التصعيد في الفترة القادمة خصوصاً مع وصول عناصر من فيلق الأجانب إلى أوكرانيا".وعلل ذلك بقوله: "لأن البحر الأسود عليه ما لا يقل عن ثماني أو سبع دول، وبالتالي فإن الحدود البولندية ستكون مفتوحة حتى لو استطاعت روسيا التحكم في جميع أنحاء أوكرانيا، لذلك سيكون هناك تحول نوعي وتكتيكي في المعارك في الداخل الأوكراني في المرحلة المقبلة".وأكد الصباغ "أن الولايات المتحدة الأمريكية وكل أعضاء حلف الناتو في رعبٍ حقيقيٍ أمام تقدم القوات الروسية وتحذيرات القوات الروسية، فأوروبا خائفة بالفعل ولن تتجرأ واشنطن وأوروبا على الوقوف أمام القوات الروسية حتى لو وقفت على الحدود البولندية".للمزيد تابعوا برنامج بوضوحإعداد وتقديم: نوران عطاالله
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0d/1059843688_184:0:1117:700_1920x0_80_0_0_4e0e58eb16f7692410e909526b214324.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
راديو, بوضوح, аудио
بعد تحذير موسكو... ما مصير الخطط الغربية لإرسال الأسلحة لأوكرانيا
تابعنا عبر
حذرت روسيا من أن قواتها قد تتخذ إجراءات عسكرية بغية منع دول أجنبية من تصدير أسلحة إلى الحكومة الأوكرانية.
وأكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، في حوار مع القناة الأولى الروسية غياب أي مشاورات أو محادثات بين موسكو وواشنطن بشأن الوضع في أوكرانيا
حيث تجري روسيا عملية عسكرية حاليا.
وأشار إلى أنه تم تحذير الولايات المتحدة من أن تنظيمها لعمليات ضخ أسلحة من عدد من الدول (إلى أوكرانيا) لا يشكل خطوة خطيرة فحسب، بل وخطوة تجعل من قوافل الأسلحة تلك أهدافا عسكرية مشروعة (للجيش الروسي)".
في هذا الصدد، قال الخبير العسكري والاستراتيجي العميد هشام جابر، إن "هذه القوافل العسكرية من المحتمل أن تصل من الغرب عن طريق بولونيا، مؤكدا أن روسيا ترصد جميع التحركات التي تؤشر لإرسال أسلحة إلى أوكرانيا جواً وبراً وسيتم قصف هذه الأسلحة عند وصولها إلى الأراضي الأوكرانية، وليس من خارج الأراضي الأوكرانية".
وأضاف: "أن التحذيرات الروسية لن تردع الغرب في المضي قدماً في تنفيذ هذه الخطط وإرسال أسلحة إلى أوكرانيا، لأن الغرب يحارب روسيا من خلال الأوكرانيين والمرتزقة".
وأضاف أنه "من المحتمل أن يكون هناك مزيداً من التصعيد في الفترة القادمة خصوصاً مع وصول عناصر من فيلق الأجانب إلى أوكرانيا".
على جانبٍ أخر، قال الكاتب والباحث في الشأن الروسي، د.أشرف الصباغ، "إن الولايات المتحدة الأمريكية ستحاول أن تجد طرقا أخرى لنقل السلاح إلى أوكرانيا، ولكن الأمور ستدخل مرحلة أعلى في الصراع في الداخل الأوكراني ومن الممكن أن تحصل الكتائب الأوكرانية على الأسلحة بطرقٍ مختلفة وعبر دول متعددة".
وعلل ذلك بقوله: "لأن البحر الأسود عليه ما لا يقل عن ثماني أو سبع دول، وبالتالي فإن الحدود البولندية ستكون مفتوحة حتى لو استطاعت روسيا التحكم في جميع أنحاء أوكرانيا، لذلك سيكون هناك تحول نوعي وتكتيكي في المعارك في الداخل الأوكراني في المرحلة المقبلة".
وأكد الصباغ "أن الولايات المتحدة الأمريكية وكل أعضاء حلف الناتو في رعبٍ حقيقيٍ
أمام تقدم القوات الروسية وتحذيرات القوات الروسية، فأوروبا خائفة بالفعل ولن تتجرأ واشنطن وأوروبا على الوقوف أمام القوات الروسية حتى لو وقفت على الحدود البولندية".
للمزيد تابعوا برنامج بوضوح
إعداد وتقديم: نوران عطاالله