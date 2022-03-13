عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220313/بعد-رفع-دعوى-قضائية-السفارة-الأوكرانية-في-تل-أبيب-توجه-تحذيرا-إلى-وزيرة-الداخلية-الإسرائيلية-1059840583.html
بعد رفع دعوى قضائية.. السفارة الأوكرانية في تل أبيب توجه تحذيرا إلى وزيرة الداخلية الإسرائيلية
بعد رفع دعوى قضائية.. السفارة الأوكرانية في تل أبيب توجه تحذيرا إلى وزيرة الداخلية الإسرائيلية
وجهت السفارة الأوكرانية في تل أبيب، اليوم الأحد، تحذيرا إلى وزيرة الداخلية الإسرائيلية، إيليت شاكيد، بسبب سياسة بلادها تجاه استيعاب اللاجئين الأوكران. 13.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-13T12:28+0000
2022-03-13T12:28+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
إسرائيل
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103848/81/1038488167_0:281:3143:2048_1920x0_80_0_0_9708a630079b9ab83d8bae63c90120c3.jpg
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، ظهر اليوم الأحد، عن أساف ويتسان، أحد المحاميين المقدمين للدعوى أو الالتماس الأوكراني إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، ضد وزيرة الداخلية، أن ما تقوم به إيليت شاكيد، غير قانوني.ونادى المحامي الوزيرة الإسرائيلية بعدم تجاهل قرارات الأمم المتحدة الخاصة بحماية المواطنين واللاجئين الأوكرانيين، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي فتح حدوده أمام اللاجئين الأوكرانيين، وأن سبب قدوم مواطنيه إلى إسرائيل هو أن لديهم أقارب يمكنهم دعمهم في البلاد.وكان السفير الأوكراني لدى إسرائيل، يفغيني كورنيتشوك، قد قدم التماسا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، أمس السبت، ضد وزيرة الداخلية، مؤكدا أن مخططا نشرته الأخيرة بشأن دخول اللاجئين الأوكران "غير قانوني"، وبأن الحديث يدور عن "تطور سيئ في العلاقات بين أوكرانيا وإسرائيل".للمزيد: عضو كنيست يعارض هجرة لاجئي أوكرانيا إلى إسرائيلوقال المحامي تومر وارسو الذي يمثل السفارة الأوكرانية في الإجراء القانوني، إن استخدام وزيرة الداخلية شاكيد في المخطط الجديد لاستيعاب اللاجئين الأوكران لكلمة "حصص" يخلق "ستارا من الدخان يخفي انتهاكا للاتفاقيات الدولية والقانون الدولي".وأضاف: "في ضوء استنفاد جميع الخيارات الدبلوماسية، ليس أمام السفارة خيار سوى مطالبة مكتب المحامي بتقديم التماس إلى المحكمة العليا ضد المخطط الجديد من أجل حماية حقوق المواطنين الأوكرانيين".وكانت وزارة الداخلية الإسرائيلية أعلنت في وقت سابق، أن إسرائيل ستستضيف 25 ألف مواطن أوكراني غير يهود "بشكل مؤقت"، موضحة أن 20 ألف من هؤلاء اللاجئين متواجدون في إسرائيل بشكل غير قانوني قبل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103848/81/1038488167_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_4df113256ab457da94ed12ccbbc6ba3e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, أخبار أوكرانيا

بعد رفع دعوى قضائية.. السفارة الأوكرانية في تل أبيب توجه تحذيرا إلى وزيرة الداخلية الإسرائيلية

12:28 GMT 13.03.2022
© AP Photo / Ariel Schalitمطار بن غوريون الدولي في تل أبيب، إسرائيل 21 أبريل/ نيسان 2013
مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب، إسرائيل 21 أبريل/ نيسان 2013 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2022
© AP Photo / Ariel Schalit
تابعنا عبرGoogle news
وجهت السفارة الأوكرانية في تل أبيب، اليوم الأحد، تحذيرا إلى وزيرة الداخلية الإسرائيلية، إيليت شاكيد، بسبب سياسة بلادها تجاه استيعاب اللاجئين الأوكران.
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، ظهر اليوم الأحد، عن أساف ويتسان، أحد المحاميين المقدمين للدعوى أو الالتماس الأوكراني إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، ضد وزيرة الداخلية، أن ما تقوم به إيليت شاكيد، غير قانوني.
ونادى المحامي الوزيرة الإسرائيلية بعدم تجاهل قرارات الأمم المتحدة الخاصة بحماية المواطنين واللاجئين الأوكرانيين، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي فتح حدوده أمام اللاجئين الأوكرانيين، وأن سبب قدوم مواطنيه إلى إسرائيل هو أن لديهم أقارب يمكنهم دعمهم في البلاد.
وكان السفير الأوكراني لدى إسرائيل، يفغيني كورنيتشوك، قد قدم التماسا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، أمس السبت، ضد وزيرة الداخلية، مؤكدا أن مخططا نشرته الأخيرة بشأن دخول اللاجئين الأوكران "غير قانوني"، وبأن الحديث يدور عن "تطور سيئ في العلاقات بين أوكرانيا وإسرائيل".
للمزيد: عضو كنيست يعارض هجرة لاجئي أوكرانيا إلى إسرائيل
وقال المحامي تومر وارسو الذي يمثل السفارة الأوكرانية في الإجراء القانوني، إن استخدام وزيرة الداخلية شاكيد في المخطط الجديد لاستيعاب اللاجئين الأوكران لكلمة "حصص" يخلق "ستارا من الدخان يخفي انتهاكا للاتفاقيات الدولية والقانون الدولي".
وأضاف: "في ضوء استنفاد جميع الخيارات الدبلوماسية، ليس أمام السفارة خيار سوى مطالبة مكتب المحامي بتقديم التماس إلى المحكمة العليا ضد المخطط الجديد من أجل حماية حقوق المواطنين الأوكرانيين".
وكانت وزارة الداخلية الإسرائيلية أعلنت في وقت سابق، أن إسرائيل ستستضيف 25 ألف مواطن أوكراني غير يهود "بشكل مؤقت"، موضحة أن 20 ألف من هؤلاء اللاجئين متواجدون في إسرائيل بشكل غير قانوني قبل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Сотрудники полиции ДНР обеспечивают безопасность на дороге в селе Безыменное - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الثامن عشر للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس12:40 GMTРоссийская военная техника движется по дороге у границы с Украиной в Белгородской области, Россия - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم السادس عشر للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس11 مارس, 21:01 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала