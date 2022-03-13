https://arabic.sputniknews.com/20220313/بعد-رفع-دعوى-قضائية-السفارة-الأوكرانية-في-تل-أبيب-توجه-تحذيرا-إلى-وزيرة-الداخلية-الإسرائيلية-1059840583.html

بعد رفع دعوى قضائية.. السفارة الأوكرانية في تل أبيب توجه تحذيرا إلى وزيرة الداخلية الإسرائيلية

بعد رفع دعوى قضائية.. السفارة الأوكرانية في تل أبيب توجه تحذيرا إلى وزيرة الداخلية الإسرائيلية

وجهت السفارة الأوكرانية في تل أبيب، اليوم الأحد، تحذيرا إلى وزيرة الداخلية الإسرائيلية، إيليت شاكيد، بسبب سياسة بلادها تجاه استيعاب اللاجئين الأوكران. 13.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-13T12:28+0000

2022-03-13T12:28+0000

2022-03-13T12:28+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

إسرائيل

أخبار أوكرانيا

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ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، ظهر اليوم الأحد، عن أساف ويتسان، أحد المحاميين المقدمين للدعوى أو الالتماس الأوكراني إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، ضد وزيرة الداخلية، أن ما تقوم به إيليت شاكيد، غير قانوني.ونادى المحامي الوزيرة الإسرائيلية بعدم تجاهل قرارات الأمم المتحدة الخاصة بحماية المواطنين واللاجئين الأوكرانيين، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي فتح حدوده أمام اللاجئين الأوكرانيين، وأن سبب قدوم مواطنيه إلى إسرائيل هو أن لديهم أقارب يمكنهم دعمهم في البلاد.وكان السفير الأوكراني لدى إسرائيل، يفغيني كورنيتشوك، قد قدم التماسا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، أمس السبت، ضد وزيرة الداخلية، مؤكدا أن مخططا نشرته الأخيرة بشأن دخول اللاجئين الأوكران "غير قانوني"، وبأن الحديث يدور عن "تطور سيئ في العلاقات بين أوكرانيا وإسرائيل".للمزيد: عضو كنيست يعارض هجرة لاجئي أوكرانيا إلى إسرائيلوقال المحامي تومر وارسو الذي يمثل السفارة الأوكرانية في الإجراء القانوني، إن استخدام وزيرة الداخلية شاكيد في المخطط الجديد لاستيعاب اللاجئين الأوكران لكلمة "حصص" يخلق "ستارا من الدخان يخفي انتهاكا للاتفاقيات الدولية والقانون الدولي".وأضاف: "في ضوء استنفاد جميع الخيارات الدبلوماسية، ليس أمام السفارة خيار سوى مطالبة مكتب المحامي بتقديم التماس إلى المحكمة العليا ضد المخطط الجديد من أجل حماية حقوق المواطنين الأوكرانيين".وكانت وزارة الداخلية الإسرائيلية أعلنت في وقت سابق، أن إسرائيل ستستضيف 25 ألف مواطن أوكراني غير يهود "بشكل مؤقت"، موضحة أن 20 ألف من هؤلاء اللاجئين متواجدون في إسرائيل بشكل غير قانوني قبل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

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