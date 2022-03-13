https://arabic.sputniknews.com/20220313/بعد-فئران-المطابخ-الجيش-الإسرائيلي-يجري-حركة-صيانة-شاملة-لقواعده-العسكرية-صور-1059839540.html

بعد "فئران" المطابخ.. الجيش الإسرائيلي يجري حركة صيانة شاملة لقواعده العسكرية.. صور

بعد "فئران" المطابخ.. الجيش الإسرائيلي يجري حركة صيانة شاملة لقواعده العسكرية.. صور

ذكرت وزارة الدفاع الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن الجيش يقوم بحركة صيانة شاملة لقواعده العسكرية، بقيمة تقدر بنصف مليار شيكل. 13.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-13T12:05+0000

2022-03-13T12:05+0000

2022-03-13T12:05+0000

إسرائيل

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وأكدت الوزارة أن قسم الهندسة والبناء التابع لها قد أعلن عن مناقصة كبيرة لبناء وصيانة قواعد الجيش الإسرائيلي بقيمة تزيد عن نصف مليار شيكل، داعية المقاولين من جميع أنحاء البلاد إلى الإسراع في تقديم طلبات.وأوضحت الوزارة في بيان لها أن عملية الصيانة الشاملة تتضمن تجديد المطابخ وغرف الطعام، وتجديد البنية التحتية السكنية، فضلا عن تدشين مجمعات عمل مشتركة للجنود والموظفين الدائمين.وكانت وسائل إعلام عبرية قد في الثامن والعشرين من شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أن بعض قواعد الجيش الإسرائيلي تعاني كثيرًا من الظروف البيئية غير الصحية، خاصة المطابخ وغرف الطعام التي تعاني ظروفا غير صحية، أهمها انتشار الفئران بين جدرانها.وأوضح الموقع العبري واللا، أن الكثير من الجنود الذين يخدمون في إحدى القواعد عسكرية بمدن الضفة الغربية، اكتشفوا امتلاء غرف الطعام بالفئران، حيث نشر الموقع شريط فيديو يوثق انتشار الفئران بين أروقة تلك الغرف وغيرها داخل القواعد العسكرية.وأشار إلى أن تلك القواعد العسكرية تعاني من ظروف صحية قاسية، تجبر الجنود على شراء الطعام على حسابهم الخاص من خارج تلك القواعد العسكرية، لافتا إلى أن البعض من هؤلاء الجنود يشترون، فعليا، الطعام من الخارج، متسائلا عن غيرهم من الجنود الذين لا يملكون النقود لشراء طعامهم، فماذا يفعلون.وأشار الموقع الإلكتروني إلى أن بعض هؤلاء الجنود ينفق راتبه كله على شراء الطعام من خارج القاعدة العسكرية التي يخدم فيها، وسبق لهم تقديم شكاوى في الشأن نفسه، دون جدوى، حيث أوضح أحدهم أنه لا يقترب من غرف الطعام خوفا من وجود الفئران داخل الوجبات الغذائية.

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