عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220313/بعد-فئران-المطابخ-الجيش-الإسرائيلي-يجري-حركة-صيانة-شاملة-لقواعده-العسكرية-صور-1059839540.html
بعد "فئران" المطابخ.. الجيش الإسرائيلي يجري حركة صيانة شاملة لقواعده العسكرية.. صور
بعد "فئران" المطابخ.. الجيش الإسرائيلي يجري حركة صيانة شاملة لقواعده العسكرية.. صور
ذكرت وزارة الدفاع الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن الجيش يقوم بحركة صيانة شاملة لقواعده العسكرية، بقيمة تقدر بنصف مليار شيكل. 13.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-13T12:05+0000
2022-03-13T12:05+0000
إسرائيل
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104277/20/1042772013_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_8e63480fa10c9d2b4b4a1e42f2cf7c76.jpg
وأكدت الوزارة أن قسم الهندسة والبناء التابع لها قد أعلن عن مناقصة كبيرة لبناء وصيانة قواعد الجيش الإسرائيلي بقيمة تزيد عن نصف مليار شيكل، داعية المقاولين من جميع أنحاء البلاد إلى الإسراع في تقديم طلبات.وأوضحت الوزارة في بيان لها أن عملية الصيانة الشاملة تتضمن تجديد المطابخ وغرف الطعام، وتجديد البنية التحتية السكنية، فضلا عن تدشين مجمعات عمل مشتركة للجنود والموظفين الدائمين.وكانت وسائل إعلام عبرية قد في الثامن والعشرين من شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أن بعض قواعد الجيش الإسرائيلي تعاني كثيرًا من الظروف البيئية غير الصحية، خاصة المطابخ وغرف الطعام التي تعاني ظروفا غير صحية، أهمها انتشار الفئران بين جدرانها.وأوضح الموقع العبري واللا، أن الكثير من الجنود الذين يخدمون في إحدى القواعد عسكرية بمدن الضفة الغربية، اكتشفوا امتلاء غرف الطعام بالفئران، حيث نشر الموقع شريط فيديو يوثق انتشار الفئران بين أروقة تلك الغرف وغيرها داخل القواعد العسكرية.وأشار إلى أن تلك القواعد العسكرية تعاني من ظروف صحية قاسية، تجبر الجنود على شراء الطعام على حسابهم الخاص من خارج تلك القواعد العسكرية، لافتا إلى أن البعض من هؤلاء الجنود يشترون، فعليا، الطعام من الخارج، متسائلا عن غيرهم من الجنود الذين لا يملكون النقود لشراء طعامهم، فماذا يفعلون.وأشار الموقع الإلكتروني إلى أن بعض هؤلاء الجنود ينفق راتبه كله على شراء الطعام من خارج القاعدة العسكرية التي يخدم فيها، وسبق لهم تقديم شكاوى في الشأن نفسه، دون جدوى، حيث أوضح أحدهم أنه لا يقترب من غرف الطعام خوفا من وجود الفئران داخل الوجبات الغذائية.
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104277/20/1042772013_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_73375c9faa2ee1fa3d0a1c687d877521.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, أخبار العالم الآن

بعد "فئران" المطابخ.. الجيش الإسرائيلي يجري حركة صيانة شاملة لقواعده العسكرية.. صور

12:05 GMT 13.03.2022
© REUTERS / RONEN ZVULUNالجيش الإسرائيلي على الحدود اللبنانية
الجيش الإسرائيلي على الحدود اللبنانية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2022
© REUTERS / RONEN ZVULUN
تابعنا عبرGoogle news
ذكرت وزارة الدفاع الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن الجيش يقوم بحركة صيانة شاملة لقواعده العسكرية، بقيمة تقدر بنصف مليار شيكل.
وأكدت الوزارة أن قسم الهندسة والبناء التابع لها قد أعلن عن مناقصة كبيرة لبناء وصيانة قواعد الجيش الإسرائيلي بقيمة تزيد عن نصف مليار شيكل، داعية المقاولين من جميع أنحاء البلاد إلى الإسراع في تقديم طلبات.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أن عملية الصيانة الشاملة تتضمن تجديد المطابخ وغرف الطعام، وتجديد البنية التحتية السكنية، فضلا عن تدشين مجمعات عمل مشتركة للجنود والموظفين الدائمين.
وكانت وسائل إعلام عبرية قد في الثامن والعشرين من شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أن بعض قواعد الجيش الإسرائيلي تعاني كثيرًا من الظروف البيئية غير الصحية، خاصة المطابخ وغرف الطعام التي تعاني ظروفا غير صحية، أهمها انتشار الفئران بين جدرانها.
وأوضح الموقع العبري واللا، أن الكثير من الجنود الذين يخدمون في إحدى القواعد عسكرية بمدن الضفة الغربية، اكتشفوا امتلاء غرف الطعام بالفئران، حيث نشر الموقع شريط فيديو يوثق انتشار الفئران بين أروقة تلك الغرف وغيرها داخل القواعد العسكرية.
وأشار إلى أن تلك القواعد العسكرية تعاني من ظروف صحية قاسية، تجبر الجنود على شراء الطعام على حسابهم الخاص من خارج تلك القواعد العسكرية، لافتا إلى أن البعض من هؤلاء الجنود يشترون، فعليا، الطعام من الخارج، متسائلا عن غيرهم من الجنود الذين لا يملكون النقود لشراء طعامهم، فماذا يفعلون.
وأشار الموقع الإلكتروني إلى أن بعض هؤلاء الجنود ينفق راتبه كله على شراء الطعام من خارج القاعدة العسكرية التي يخدم فيها، وسبق لهم تقديم شكاوى في الشأن نفسه، دون جدوى، حيث أوضح أحدهم أنه لا يقترب من غرف الطعام خوفا من وجود الفئران داخل الوجبات الغذائية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Сотрудники полиции ДНР обеспечивают безопасность на дороге в селе Безыменное - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الثامن عشر للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس12:40 GMTРоссийская военная техника движется по дороге у границы с Украиной в Белгородской области, Россия - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم السادس عشر للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس11 مارس, 21:01 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала