بعد "فئران" المطابخ.. الجيش الإسرائيلي يجري حركة صيانة شاملة لقواعده العسكرية.. صور
ذكرت وزارة الدفاع الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن الجيش يقوم بحركة صيانة شاملة لقواعده العسكرية، بقيمة تقدر بنصف مليار شيكل.
وأكدت الوزارة أن قسم الهندسة والبناء التابع لها قد أعلن عن مناقصة كبيرة لبناء وصيانة قواعد الجيش الإسرائيلي بقيمة تزيد عن نصف مليار شيكل، داعية المقاولين من جميع أنحاء البلاد إلى الإسراع في تقديم طلبات.
אגף ההנדסה והבינוי במשהב״ט מפרסם מכרז רחב היקף לבינוי ואחזקה בבסיסי צה"ל, ביותר מחצי מיליארד ש"ח, וקורא לקבלנים מכל הארץ להגיש מועמדות. מדובר במגוון רחב של פרוייקטים, בהם שיפוץ מטבחים וחדרי אוכל, חידוש תשתיות במוצבים פלוגתיים והקמת מתחמי עבודה משותפים לחיילים ואנשי קבע. pic.twitter.com/oetTTcpnV9— משרד הביטחון (@MoDIsrael) March 13, 2022
وأوضحت الوزارة في بيان لها أن عملية الصيانة الشاملة تتضمن تجديد المطابخ وغرف الطعام، وتجديد البنية التحتية السكنية، فضلا عن تدشين مجمعات عمل مشتركة للجنود والموظفين الدائمين.
وكانت وسائل إعلام عبرية قد في الثامن والعشرين من شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أن بعض قواعد الجيش الإسرائيلي تعاني كثيرًا من الظروف البيئية غير الصحية، خاصة المطابخ وغرف الطعام التي تعاني ظروفا غير صحية، أهمها انتشار الفئران بين جدرانها.
وأوضح الموقع العبري واللا، أن الكثير من الجنود الذين يخدمون في إحدى القواعد عسكرية بمدن الضفة الغربية، اكتشفوا امتلاء غرف الطعام بالفئران، حيث نشر الموقع شريط فيديو يوثق انتشار الفئران بين أروقة تلك الغرف وغيرها داخل القواعد العسكرية.
מתחת לאף של מפקד אוגדת יו"ש אבי בלוט:— Amir Bohbot אמיר בוחבוט (@amirbohbot) October 27, 2021
צפו במטבח וחדרי אוכל במפקדת אוגדת יהודה ושומרון. בלי לספר סיפורים לחיילים ובלי תירוצים: זו אחריות של קצין לוגיסטיקה אוגדתי וראש מדור מזון באוגדה. לפני מבצעים לפני סיכול טרור. אוכל לחיילים. https://t.co/NRGh64BLId
وأشار إلى أن تلك القواعد العسكرية تعاني من ظروف صحية قاسية، تجبر الجنود على شراء الطعام على حسابهم الخاص من خارج تلك القواعد العسكرية، لافتا إلى أن البعض من هؤلاء الجنود يشترون، فعليا، الطعام من الخارج، متسائلا عن غيرهم من الجنود الذين لا يملكون النقود لشراء طعامهم، فماذا يفعلون.
وأشار الموقع الإلكتروني إلى أن بعض هؤلاء الجنود ينفق راتبه كله على شراء الطعام من خارج القاعدة العسكرية التي يخدم فيها، وسبق لهم تقديم شكاوى في الشأن نفسه، دون جدوى، حيث أوضح أحدهم أنه لا يقترب من غرف الطعام خوفا من وجود الفئران داخل الوجبات الغذائية.