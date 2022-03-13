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بمشاركة خليجية ..انطلاق مناورات "عزم النسر 22" في قاعدة عسكرية أمريكية
بمشاركة خليجية ..انطلاق مناورات "عزم النسر 22" في قاعدة عسكرية أمريكية
أعلنت المملكة العربية السعودية عن انطلاق مناورة في إحدى القواعد العسكرية الأمريكية بمشاركة خليجية. 13.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-13T07:50+0000
2022-03-13T07:50+0000
أخبار السعودية اليوم
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وذكرت وكالة الأنباء الرسمية السعودية "واس"، أن التمرين المشترك "عزم النسر 22" انطلق في قاعدة فورت كارسون الأمريكية في 6 مارس/ آذار الجاري ويستمر حتى 17 من ذات الشهر.ويهدف التمرين إلى تعزيز وتطوير مستوى التنسيق والتعاون المشترك بين القوات المسلحة في دول الخليج، والقوات الأمريكية لضمان أمن واستقرار المنطقة.وتشارك القوات المسلحة السعودية في المناورة بفريق يترأسه مدير مركز عمليات الدرعية المشترك اللواء الركن تركي العنزي.كما تشارك في التمرين فرق من الكويت والبحرين وسلطنة عمان".يأتي هذا في الوقت الذي تشهد فيه المنطقة توترات، حيث تتهم الولايات المتحدة ودول خليجية، إيران وما تعتبره أذرعا لها باستهداف سفن ومنشآت نفطية خليجية وتهديد الملاحة البحرية، وهو ما تنفيه طهران.
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أخبار السعودية اليوم

بمشاركة خليجية ..انطلاق مناورات "عزم النسر 22" في قاعدة عسكرية أمريكية

07:50 GMT 13.03.2022
© AFP 2022 / ABDULLAH AL-QADRYالجيش السعودي
الجيش السعودي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2022
© AFP 2022 / ABDULLAH AL-QADRY
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أعلنت المملكة العربية السعودية عن انطلاق مناورة في إحدى القواعد العسكرية الأمريكية بمشاركة خليجية.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية السعودية "واس"، أن التمرين المشترك "عزم النسر 22" انطلق في قاعدة فورت كارسون الأمريكية في 6 مارس/ آذار الجاري ويستمر حتى 17 من ذات الشهر.
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ويهدف التمرين إلى تعزيز وتطوير مستوى التنسيق والتعاون المشترك بين القوات المسلحة في دول الخليج، والقوات الأمريكية لضمان أمن واستقرار المنطقة.
وتشارك القوات المسلحة السعودية في المناورة بفريق يترأسه مدير مركز عمليات الدرعية المشترك اللواء الركن تركي العنزي.
كما تشارك في التمرين فرق من الكويت والبحرين وسلطنة عمان".
يأتي هذا في الوقت الذي تشهد فيه المنطقة توترات، حيث تتهم الولايات المتحدة ودول خليجية، إيران وما تعتبره أذرعا لها باستهداف سفن ومنشآت نفطية خليجية وتهديد الملاحة البحرية، وهو ما تنفيه طهران.
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