https://arabic.sputniknews.com/20220313/بوتين-يدعو-ماكرون-للضغط-على-كييف-لإيقاف-جرائم-القوميين--وقصف-إيراني-يستهدف-مواقع-بشمال-العراق--1059846940.html

بوتين يدعو ماكرون للضغط على كييف لإيقاف جرائم القوميين.. وقصف إيراني يستهدف مواقع بشمال العراق

بوتين يدعو ماكرون للضغط على كييف لإيقاف جرائم القوميين.. وقصف إيراني يستهدف مواقع بشمال العراق

بوتين يدعو ماكرون وشولتز للضغط على كييف من أجل إيقاف جرائم القوميين الأوكرانيين، وقصف صاروخي يستهدف القنصلية الأمريكية في أربيل بشمال العراق دون إصابات،... 13.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-13T14:29+0000

2022-03-13T14:29+0000

2022-03-13T14:29+0000

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عالم سبوتنيك

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بوتين يدعو ماكرون وشولتز للضغط على كييف لإيقاف جرائم القوميين ... قصف إيراني يستهدف مواقع في أربيل شمال العراق بوتين يدعو ماكرون وشولتز للضغط على كييف لإيقاف جرائم القوميين ... قصف إيراني يستهدف مواقع في أربيل شمال العراق

بوتين يدعو ماكرون وشولتز للضغط على كييف من أجل إيقاف جرائم القوميين الأوكرانيينقدم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني أولاف شولتز، دلائل وحقائق لقيام سلطات كييف بتنفيذ انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني.ودعا بوتين، الرئيس الفرنسي والمستشار الألماني إلى التأثير على سلطات كييف لوقف الأعمال الإجرامية للكتائب القومية الأوكرانية.وأطلع الرئيس الروسي ماكرون وشولتز بالتفصيل على سلسلة المحادثات بين ممثلين عن روسيا وأوكرانيا، والتي جرت في شكل فيديو في الأيام الأخيرة.وأشار نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، إلى أن المقترحات بشأن الضمانات الأمنية التي أرسلتها روسيا إلى الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي قبل دخول القوات الروسية إلى أوكرانيا الشهر الماضي، لم تعد سارية لأن الوضع تغير الآن تماما.وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، أنه تم تدمير ما يقرب من 3700 منشأة عسكرية في أوكرانيا، منذ بدء العملية العسكرية الخاصة التي دخلت يومها الثامن عشر.ولفت إلى أن "القوات المسلحة الروسية تقدمت لمسافة تصل إلى 14 كيلومترا في يوم واحد"، لافتا إلى أنه "تمت السيطرة على المناطق الجنوبية من مناطق بلاجوداتنوي وفلاديميروفكا وبافلوفكا ونيكولسكوي، السكنية".وأضاف أن "فرنسا وألمانيا بغض النظر عن الأوروبيين الجدد، هما دولتان رئيسيتان في أوروبا ومن مصلحتهما وقف ما يجري في أوكرانيا، وإنهاء الخلاف وإعادة العلاقات الدبلوماسية والتجارية لما قبل الخلاف".قصف صاروخي يستهدف القنصلية الأمريكية في أربيل بشمال العراق دون إصاباتأعلن جهاز مكافحة الإرهاب بإقليم كردستان العراق، أن محافظة أربيل تعرضت لهجوم بنحو 12 صاروخا باليستيا، أطلقت من خارج العراق، ما أسفر عن خسائر مادية فقط.ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن الجهاز قوله إن "الصواريخ كانت متجهة إلى القنصلية الأمريكية في أربيل"، مؤكدا أن "الصواريخ أطلقت من خارج حدود العراق وإقليم كردستان وتحديدا من جهة الشرق".ونفى المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، محمود عباس زاده مشكيني، أن يكون القصف الصاروخي الذي استهدف مدينة أربيل قد انطلق من إيران.ولفت إلى أن ذلك يأتي في إطار ردود فعل إيرانية على أكثر من تطور في المرحلة الأخيرة منها فشل بارزاني في الذهاب لحكومة الأغلبية الوطنية، ومنها وسائل ضغط مع قرب التوصل لاتفاق نووي.وأشار الشمري إلى أن الرد جاء على جبهة أربيل وليس على جبهات أخرى كجبهة لبنان من خلال حليفها حزب الله، لأن إيران تري في أربيل دائمًا منصة إسرائيلية وهو ما يفسر التوتر الدائم بين إيران وأربيل.الدبيبة يؤكد على ضرورة إجراء الانتخابات الليبية كسبيل وحيد لإنهاء المؤسسات القائمةأكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، على أن إجراء الانتخابات هو السبيل الوحيد لإنهاء المؤسسات القائمة ومنها حكومته.وقال الدبيبة في تغريدة على "تويتر"، إنه "لا هم له اليوم إلا العمل الجاد للانتخابات، والتي بها تنتهي كل الأجسام الموجودة، وعلى رأسها حكومة الوحدة".واعتبر رئيس حكومة الوحدة الوطنية أن "أي حل غير ذلك هو تمديد للأزمة ولن يقبله الشعب الليبي".وانتقد ما وصفه بمحاولات "التشويش وبث أخبار مزيفة"، عقب أنباء عن لقاء مزمع بينه وبين رئيس الحكومة المكلف، فتحي باشاغا، في تركيا لبحث تسليم السلطة.وأشار إلى أن طرح الدبيبة يتمثل في إجراء انتخابات برلمانية مما أعطى بارقة أمل لليبيين الذين رحبوا بها.يمكنكم متابعة المزيد عبر برنامج عالم سبوتنيك

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