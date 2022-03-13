https://arabic.sputniknews.com/20220313/بيتر-تشيك-يقول-إنه-غير-متأكد-من-إمكانية-إنهاء-تشيلسي-للموسم-الكروي-فيديو-1059860850.html
بيتر تشيك يقول إنه غير متأكد من إمكانية إنهاء تشيلسي للموسم الكروي... فيديو
بيتر تشيك يقول إنه غير متأكد من إمكانية إنهاء تشيلسي للموسم الكروي... فيديو
قال التشيكي بيتر تشيك المستشار الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي، مساء اليوم الأحد، إن "النادي اللندني غير متأكد من قدرته على إنهاء الموسم الكروي". 13.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-13T19:25+0000
2022-03-13T19:25+0000
2022-03-13T19:25+0000
أخبار الدوري الإنجليزي
نادي تشيلسي
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وأوضح تشيك، على هامش المباراة التي تغلب فيها فريقه على نيوكاسل بهدف نظيف في الدوري الإنجليزي: "علينا أن نعترف بأننا نسير يوما تلو الآخر لأن الأمور ليست بأيدينا"، مشيرا إلى أن "المناقشات مستمرة حتى نتمكن من العمل بطريقة تسمح لنا بإنهاء الموسم".وأضاف، اللاعب السابق لنادي تشيلسي: "أعتقد أنه بالنسبة لنا، لكي نكون قادرين على ذلك، فإن الاستمرار في إنهاء الموسم سيساعد بالتأكيد كل من يشارك في الدوري الممتاز".ويأتي تصريحات بيتر تشيك، بعد القيود التي فرضتها الحكومة البريطانية على نادي تشيلسي الخميس الماضي كجزء من العقوبات ضد مالكه الروسي رومان أبراموفيتش، بسبب دعمه لحكومة بلاده في عمليتها العسكرية في أوكرانيا، حسب وصف الحكومة.وقررت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، أمس السبت، إقصاء الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش من إدارة نادي تشيلسي. وقالت إن قرار إقصاء أبراموفيتش جاء في أعقاب قرار بريطانيا بعقاب مالك النادي بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
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سبوتنيك عربي
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أخبار الدوري الإنجليزي, نادي تشيلسي
بيتر تشيك يقول إنه غير متأكد من إمكانية إنهاء تشيلسي للموسم الكروي... فيديو
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قال التشيكي بيتر تشيك المستشار الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي، مساء اليوم الأحد، إن "النادي اللندني غير متأكد من قدرته على إنهاء الموسم الكروي".
وأوضح تشيك، على هامش المباراة التي تغلب فيها فريقه على نيوكاسل بهدف نظيف
في الدوري الإنجليزي: "علينا أن نعترف بأننا نسير يوما تلو الآخر لأن الأمور ليست بأيدينا"، مشيرا إلى أن "المناقشات مستمرة حتى نتمكن من العمل بطريقة تسمح لنا بإنهاء الموسم".
وأضاف، اللاعب السابق لنادي تشيلسي: "أعتقد أنه بالنسبة لنا، لكي نكون قادرين على ذلك، فإن الاستمرار في إنهاء الموسم سيساعد بالتأكيد كل من يشارك في الدوري الممتاز".
ويأتي تصريحات بيتر تشيك، بعد القيود التي فرضتها الحكومة البريطانية على نادي تشيلسي الخميس الماضي كجزء من العقوبات ضد مالكه الروسي رومان أبراموفيتش، بسبب دعمه لحكومة بلاده في عمليتها العسكرية في أوكرانيا، حسب وصف الحكومة.
وقررت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، أمس السبت، إقصاء الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش
من إدارة نادي تشيلسي. وقالت إن قرار إقصاء أبراموفيتش جاء في أعقاب قرار بريطانيا بعقاب مالك النادي بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.