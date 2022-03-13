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https://arabic.sputniknews.com/20220313/تتعلق-بالسلاح-الكيماوي-الكشف-عن-ثغرات-وعيوب-خطيرة-في-الجيش-الإسرائيلي-ما-علاقته-بسوريا-1059852096.html
"تتعلق بالسلاح الكيماوي"... الكشف عن ثغرات وعيوب خطيرة في الجيش الإسرائيلي.. ما علاقته بسوريا
"تتعلق بالسلاح الكيماوي"... الكشف عن ثغرات وعيوب خطيرة في الجيش الإسرائيلي.. ما علاقته بسوريا
كشف موقع إلكتروني عبري النقاب عن عيوب خطير وثغرات في الجيش الإسرائيلي بشأن مدى استعداده لأي هجمات بالسلاح الكيماوي. 13.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-13T15:50+0000
2022-03-13T15:50+0000
إسرائيل
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ونقل الموقع الإلكتروني العبري واللا، مساء اليوم الأحد، عن مسؤولين عسكريين إسرائيليين أن هناك تهديد مباشر وخطير على الجبهة الداخلية للبلاد، جراء عدم استعداد إسرائيل لأي هجمات كيماوية على الداخل.وبعث المسؤولون الإسرائيليون برسالة تحذير لرئيس هيئة الأركان، الجنرال أفيف كوخافي، تتعلق بتخوفهم من تراجع استعدادات الجيش لمواجهة أي هجوم بأسلحة كيميائية، رغم زعهمه بأن هناك استعدادات سورية ولبنانية من قبل حزب الله بالهجوم على إسرائيل عبر استخدامهم أسلحة كيميائية.وأوضح المسؤولون العسكريون أن مجموعة من إخفاقات وقعت تحت أنظار الجنرال كوخافي، وغض الطرف عنها، أو لم يضع لها حلولا، حتى الآن، وهو ما يعني وجود مخاطر حقيقية على أمن إسرائيل.ولم يكتف الموقع الإلكتروني العبري بذلك، بل نقل على لسان المسؤولين الإسرائيليين العسكريين أن هناك نقصا في البيانات وتحليل المخاطر والتخطيط لسيناريوهات الدفاع الإسرائيلي، خاصة سيناريوهات اعتراض الصواريخ التي تحمل ذخائر كيميائية فوق منطقة مأهولة بالسكان.
https://arabic.sputniknews.com/20220313/بعد-فئران-المطابخ-الجيش-الإسرائيلي-يجري-حركة-صيانة-شاملة-لقواعده-العسكرية-صور-1059839540.html
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إسرائيل, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي

"تتعلق بالسلاح الكيماوي"... الكشف عن ثغرات وعيوب خطيرة في الجيش الإسرائيلي.. ما علاقته بسوريا

15:50 GMT 13.03.2022
© REUTERS / AMIR COHENجنود الجيش الإسرائيلي على حدود قطاع غزة، فلسطين، إسرائيل 15 مايو 2021
جنود الجيش الإسرائيلي على حدود قطاع غزة، فلسطين، إسرائيل 15 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2022
© REUTERS / AMIR COHEN
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كشف موقع إلكتروني عبري النقاب عن عيوب خطير وثغرات في الجيش الإسرائيلي بشأن مدى استعداده لأي هجمات بالسلاح الكيماوي.
ونقل الموقع الإلكتروني العبري واللا، مساء اليوم الأحد، عن مسؤولين عسكريين إسرائيليين أن هناك تهديد مباشر وخطير على الجبهة الداخلية للبلاد، جراء عدم استعداد إسرائيل لأي هجمات كيماوية على الداخل.
الجيش الإسرائيلي على الحدود اللبنانية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2022
بعد "فئران" المطابخ.. الجيش الإسرائيلي يجري حركة صيانة شاملة لقواعده العسكرية.. صور
12:05 GMT
وبعث المسؤولون الإسرائيليون برسالة تحذير لرئيس هيئة الأركان، الجنرال أفيف كوخافي، تتعلق بتخوفهم من تراجع استعدادات الجيش لمواجهة أي هجوم بأسلحة كيميائية، رغم زعهمه بأن هناك استعدادات سورية ولبنانية من قبل حزب الله بالهجوم على إسرائيل عبر استخدامهم أسلحة كيميائية.
وأوضح المسؤولون العسكريون أن مجموعة من إخفاقات وقعت تحت أنظار الجنرال كوخافي، وغض الطرف عنها، أو لم يضع لها حلولا، حتى الآن، وهو ما يعني وجود مخاطر حقيقية على أمن إسرائيل.
ولم يكتف الموقع الإلكتروني العبري بذلك، بل نقل على لسان المسؤولين الإسرائيليين العسكريين أن هناك نقصا في البيانات وتحليل المخاطر والتخطيط لسيناريوهات الدفاع الإسرائيلي، خاصة سيناريوهات اعتراض الصواريخ التي تحمل ذخائر كيميائية فوق منطقة مأهولة بالسكان.
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