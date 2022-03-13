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جامعة الدول العربية: ندين الهجوم الإرهابي الذي استهدف أربيل
جامعة الدول العربية: ندين الهجوم الإرهابي الذي استهدف أربيل
أدانت جامعة الدول العربية، اليوم الأحد، الهجوم الصاروخي الذي استهدف مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان بشمال العراق. 13.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-13T11:42+0000
2022-03-13T11:42+0000
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وقالت الجامعة في بيان إن "الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أدان الهجوم الإرهابي الذي استهدف أربيل ليلة 13 مارس الجاري، بعدد من الصواريخ، بالقرب من مناطق مأهولة بالسكان، مما ألحق أضرارا مادية بعدد من المنازل والمباني".وأكد البيان على "دعم الجامعة الكامل للجهود العراقية في التصدي لمثل هذه الأعمال الإجرامية التي تستهدف استقرار العراق وأمنه".كما دعا البيان لسرعة الكشف عن "حقيقة من يقف وراء هذه الأفعال الإرهابية الخبيثة التي ترمي إلى زعزعة السلم الأهلي في هذا التوقيت الدقيق الذي يسعى فيه العراق إلى تشكيل الحكومة الجديدة".وكان جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، قال اليوم الأحد، إن محافظة أربيل استهدفت بـ 12 صاروخا باليستيا تم من خارج العراق.أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، مسؤوليته عن الهجوم الصاروخي الذي استهدف أربيل.وحسب قناة "فيلق القدس" التابعة للحرس الثوري على "تلغرام"، قال الحرس الثوري في بيان، إنه استهدف مواقع إسرائيلية في أربيل بصواريخ قوية ودقيقة.وأضاف البيان أن "أي تكرار لاعتداءات إسرائيل سيقابل برد قاس وحاسم ومدمر".يذكر أن الهجوم يأتي بعد عدة أيام من غارة إسرائيلية قرب دمشق في سوريا، أسفرت عن مقتل اثنين من أفراد الحرس الثوري الإيراني.وكانت وزارة الخارجية الإيرانية أدانت الهجوم بشدة، الأربعاء، وتعهدت بالانتقام.
https://arabic.sputniknews.com/20220313/الحرس-الثوري-الإيراني-يعلن-مسؤوليته-عن-الهجوم-الصاروخي-على-أربيل-1059836059.html
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جامعة الدول العربية, العراق, العالم العربي

جامعة الدول العربية: ندين الهجوم الإرهابي الذي استهدف أربيل

11:42 GMT 13.03.2022
© Sputnik . Eduard Pesov / الذهاب إلى بنك الصورالأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط
الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2022
© Sputnik . Eduard Pesov
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أدانت جامعة الدول العربية، اليوم الأحد، الهجوم الصاروخي الذي استهدف مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان بشمال العراق.
وقالت الجامعة في بيان إن "الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أدان الهجوم الإرهابي الذي استهدف أربيل ليلة 13 مارس الجاري، بعدد من الصواريخ، بالقرب من مناطق مأهولة بالسكان، مما ألحق أضرارا مادية بعدد من المنازل والمباني".
وأكد البيان على "دعم الجامعة الكامل للجهود العراقية في التصدي لمثل هذه الأعمال الإجرامية التي تستهدف استقرار العراق وأمنه".
كما دعا البيان لسرعة الكشف عن "حقيقة من يقف وراء هذه الأفعال الإرهابية الخبيثة التي ترمي إلى زعزعة السلم الأهلي في هذا التوقيت الدقيق الذي يسعى فيه العراق إلى تشكيل الحكومة الجديدة".
مناورات عسكرية مشتركة بين قوات الجيش الإيراني وفيلق الحرس الثوري الإسلامي، 12 أكتوبر2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2022
الحرس الثوري الإيراني يعلن مسؤوليته عن الهجوم الصاروخي على أربيل
10:50 GMT
وكان جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، قال اليوم الأحد، إن محافظة أربيل استهدفت بـ 12 صاروخا باليستيا تم من خارج العراق.
أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، مسؤوليته عن الهجوم الصاروخي الذي استهدف أربيل.
وحسب قناة "فيلق القدس" التابعة للحرس الثوري على "تلغرام"، قال الحرس الثوري في بيان، إنه استهدف مواقع إسرائيلية في أربيل بصواريخ قوية ودقيقة.

وأضاف البيان أن "أي تكرار لاعتداءات إسرائيل سيقابل برد قاس وحاسم ومدمر".
يذكر أن الهجوم يأتي بعد عدة أيام من غارة إسرائيلية قرب دمشق في سوريا، أسفرت عن مقتل اثنين من أفراد الحرس الثوري الإيراني.
وكانت وزارة الخارجية الإيرانية أدانت الهجوم بشدة، الأربعاء، وتعهدت بالانتقام.
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