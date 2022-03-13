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https://arabic.sputniknews.com/20220313/جزر-الباهاما-توقف-تعاملاتها-المالية-مع-الكيانات-الروسية-1059856188.html
جزر الباهاما توقف تعاملاتها المالية مع الكيانات الروسية
جزر الباهاما توقف تعاملاتها المالية مع الكيانات الروسية
أعلنت هيئة التنظيم المالي في جزر الباهاما، أنها أوقفت جميع التعاملات المالية مع الكيانات الروسية. 13.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-13T17:31+0000
2022-03-13T17:31+0000
العقوبات الأمريكية ضد روسيا
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وحسب وكالة "رويترز" تقرر وقف جميع تعاملات مؤسسات المال في جزر الباهاما مع الكيانات الروسية. وقالت الوكالة إن ناقلات النفط المملوكة لشركة "سوفكومفلوت" الروسية غيرت وجهتها قاصدة جزر الباهاما بعد أن حالت العقوبات دون توصيل شحناتها. ولم يتضح إلى الآن مقدار الأموال المرتبطة بروسيا المحتجزة في المؤسسات المالية في جزر الباهاما.
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العقوبات الأمريكية ضد روسيا

جزر الباهاما توقف تعاملاتها المالية مع الكيانات الروسية

17:31 GMT 13.03.2022
© REUTERS / Hamad I Mohammedناقلة نفط تمر عبر مضيق هرمز
ناقلة نفط تمر عبر مضيق هرمز - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2022
© REUTERS / Hamad I Mohammed
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أعلنت هيئة التنظيم المالي في جزر الباهاما، أنها أوقفت جميع التعاملات المالية مع الكيانات الروسية.
وحسب وكالة "رويترز" تقرر وقف جميع تعاملات مؤسسات المال في جزر الباهاما مع الكيانات الروسية.
وقالت الوكالة إن ناقلات النفط المملوكة لشركة "سوفكومفلوت" الروسية غيرت وجهتها قاصدة جزر الباهاما بعد أن حالت العقوبات دون توصيل شحناتها. ولم يتضح إلى الآن مقدار الأموال المرتبطة بروسيا المحتجزة في المؤسسات المالية في جزر الباهاما.
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