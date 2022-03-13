https://arabic.sputniknews.com/20220313/جزر-الباهاما-توقف-تعاملاتها-المالية-مع-الكيانات-الروسية-1059856188.html
جزر الباهاما توقف تعاملاتها المالية مع الكيانات الروسية
جزر الباهاما توقف تعاملاتها المالية مع الكيانات الروسية
أعلنت هيئة التنظيم المالي في جزر الباهاما، أنها أوقفت جميع التعاملات المالية مع الكيانات الروسية. 13.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-13T17:31+0000
2022-03-13T17:31+0000
2022-03-13T17:31+0000
العقوبات الأمريكية ضد روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/16/1049628652_0:0:2971:1671_1920x0_80_0_0_b204c71486ec8ccef46a98dbdf04a972.jpg
وحسب وكالة "رويترز" تقرر وقف جميع تعاملات مؤسسات المال في جزر الباهاما مع الكيانات الروسية. وقالت الوكالة إن ناقلات النفط المملوكة لشركة "سوفكومفلوت" الروسية غيرت وجهتها قاصدة جزر الباهاما بعد أن حالت العقوبات دون توصيل شحناتها. ولم يتضح إلى الآن مقدار الأموال المرتبطة بروسيا المحتجزة في المؤسسات المالية في جزر الباهاما.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/16/1049628652_507:0:2971:1848_1920x0_80_0_0_261f34f30c638d6d0fe816f402a501fb.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العقوبات الأمريكية ضد روسيا
جزر الباهاما توقف تعاملاتها المالية مع الكيانات الروسية
تابعنا عبر
أعلنت هيئة التنظيم المالي في جزر الباهاما، أنها أوقفت جميع التعاملات المالية مع الكيانات الروسية.
وحسب وكالة "رويترز" تقرر وقف جميع تعاملات مؤسسات المال في جزر الباهاما مع الكيانات الروسية.
وقالت الوكالة إن ناقلات النفط
المملوكة لشركة "سوفكومفلوت" الروسية غيرت وجهتها قاصدة جزر الباهاما بعد أن حالت العقوبات دون توصيل شحناتها. ولم يتضح إلى الآن مقدار الأموال المرتبطة بروسيا المحتجزة في المؤسسات المالية في جزر الباهاما.