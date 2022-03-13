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حريق غامض يلتهم سيارة شرقي القاهرة... فيديو
حريق غامض يلتهم سيارة شرقي القاهرة... فيديو
شب حريق داخل سيارة ملاكي وسط أحد الطرق بمدينة نصر شرقي العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الأحد، دون أن يعرف سببه بعد. 13.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-13T17:05+0000
2022-03-13T17:05+0000
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ووقع الحريق الذي أتى على السيارة بشكل كامل بالحي العاشر بمدينة نصر، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء للسيطرة عليه، بحسب "بوابة أخبار اليوم" المصرية.ولم يعرف بعد سبب الحريق الغامض، إلا أن أشخاصا كانوا في محيط الحادث أرجعوا ذلك إلى خلل في منظومة الغاز بالسيارة، دون أن يتضح مصير سائقها وما إن كان متواجدا داخلها لحظة وقوع الحريق من عدمه.
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حريق غامض يلتهم سيارة شرقي القاهرة... فيديو

17:05 GMT 13.03.2022
© REUTERS / GONZALO FUENTESحريق سيارة في فرنسا
حريق سيارة في فرنسا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2022
© REUTERS / GONZALO FUENTES
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شب حريق داخل سيارة ملاكي وسط أحد الطرق بمدينة نصر شرقي العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الأحد، دون أن يعرف سببه بعد.
ووقع الحريق الذي أتى على السيارة بشكل كامل بالحي العاشر بمدينة نصر، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء للسيطرة عليه، بحسب "بوابة أخبار اليوم" المصرية.
ولم يعرف بعد سبب الحريق الغامض، إلا أن أشخاصا كانوا في محيط الحادث أرجعوا ذلك إلى خلل في منظومة الغاز بالسيارة، دون أن يتضح مصير سائقها وما إن كان متواجدا داخلها لحظة وقوع الحريق من عدمه.
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