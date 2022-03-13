https://arabic.sputniknews.com/20220313/حزب-الله-يصدر-بيانا-بشأن-الإعدامات-الجديدة-في--السعودية-ويصفها-بـالمجزرة-المروعة-1059852898.html

"حزب الله" يصدر بيانا بشأن الإعدامات الجديدة في السعودية ويصفها بـ"المجزرة المروعة"

"حزب الله" يصدر بيانا بشأن الإعدامات الجديدة في السعودية ويصفها بـ"المجزرة المروعة"

أدان "​حزب الله​" اللبناني، اليوم الأحد، الإعدامات الجديدة الي أعلنت عنها السعودية، مؤكدا أن ""النظام السعودي ارتكب مجزرة مروعة بحق العشرات من أبناء الجزيرة... 13.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-13T16:07+0000

2022-03-13T16:07+0000

2022-03-13T16:19+0000

أخبار السعودية اليوم

أخبار حزب الله

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وقال حزب الله، في بيان له، إن "جريمة النظام الإرهابي تضاف إلى سجله الإجرامي الحافل بالقتل وسفك الدماء"، مشيرا أنه "سجل الإجرام السعودي ممتد من اليمن إلى العراق وسوريا ولبنان وسائر البلاد العربية والإسلامية"، على حد قوله.ولفت حزب الله إلى أن "إقدام هذا النظام المجرم على قتل واعدام هذه الثلة المؤمنة من شباب شبه الجزيرة ‏العربية واليمن وبعض الدول الأخرى من دون محاكمات أو بمحاكمات ‏صورية هي بمثابة عملية إعدام ميدانية جماعية تكشف حقيقة النظام الذي يمارس أبشع ‏أنواع التمييز الطائفي والمذهبي البغيض بحق أبناء شعبه المطالبين بأبسط حقوق العيش ‏الكريم"، على حد وصفه.واتهم الحزب، في بيانه السعودية "بالعمل على ‏خدمة العدو الصهيوني والتطبيع معه"، مؤكدا أن "جميع الخطوات الخيانية التي قامت بها ‏إمارات الخليج ما كانت لتتم لولا دعم السعودية لها وموافقتها عليها".وطالب البيان "المرجعيات الدينية وعلماء الدين ‏والمنظمات الإنسانية والدولية والهيئات الثقافية والفكرية والأحزاب والقوى النقابية والشعبية ‏والأحرار والشرفاء وما تبقى من ضمير في هذا المجتمع الدولي المنحاز إلى جانب المجرم أن ‏تقوم بإدانة هذا النظام الإرهابي القاتل وإدانة جريمته الوحشية"، داعيا "وسائل الإعلام في ‏كل أنحاء العالم إلى عدم الصمت عن هذه المجزرة المهولة وفضح مرتكبيها أمام الرأي العام".وأعلنت وزارة الداخلية السعودية، أمس السبت، "تنفيذ حكم القتل بعدد ممّن اعتنقوا الفكر الضال والمناهج والمعتقدات المنحرفة الأخرى".وقالت الداخلية السعودية، في بيان لها، إنه تم "تنفيذ الإعدام بشقيقين قتلا والدتهما وانتهجا المنهج التكفيري، ويمنيين شكلوا مجموعة إرهابية تابعة للحوثي، بالإضافة إلى منتمين لتنظيمي داعش والقاعدة"، مضيفا أن "تنفيذ أحكام الإعدام تم بعد صدور أحكام بثبوت الإدانة".وتابعت: "أحكام الإعدام طالت أيضا مواطنين أطلقوا النار في قرية الدالوة بالأحساء، ومواطنين وأجانب تخابروا مع جهة أجنبية معادية للمملكة"، بالإضافة إلى أن "تنفيذ الإعدام بحق مواطنين شكلوا خلايا إرهابية بأوامر من الخارج".وأشار البيان إلى أن "سلطات الأمن تمكنت من القبض على تلك العناصر الإجرامية التي تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء، وتلوثت أفكارهم وأفعالهم بالخيانة لهذا الوطن، فكفروا بنعمة الله، واستبدلوها بالضلال والإجرام".وأسفر التحقيق، معهم عن توجيه الاتهام إليهم بارتكاب تلك الجرائم، وبإحالتهم إلى المحكمة المختصة وتمكينهم من الضمانات والحقوق كافة التي كفلتها لهم الأنظمة في المملكة، صدر بحقهم صكوك تقضي بثبوت إدانتهم بما نسب إليهم.وختم البيان بالقول إن "الأحكام تم تأييدها من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه، وقد تم إنفاذ ما تقرر شرعا بحقهم هذا اليوم".

https://arabic.sputniknews.com/20220312/الداخلية-السعودية-تنفذ-حكم-الإعدام-على-بعض-الأشخاص-عقب-صدور-أحكام-بثبوت-الإدانة-1059802617.html

https://arabic.sputniknews.com/20220313/البرلمان-الإيراني-يعلق-على-إعدام-السعودية-81-شخصا-ويصفها-بـالعملية-اللاإنسانية-1059848208.html

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أخبار السعودية اليوم, أخبار حزب الله