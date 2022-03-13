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https://arabic.sputniknews.com/20220313/حكومة-كردستان-إيران-قصفت-موقعا-مدنيا-وليس-إسرائيليا-كما-تزعم-لإخفاء-جريمتها-1059840067.html
حكومة كردستان: إيران قصفت موقعا مدنيا وليس إسرائيليا كما تزعم لإخفاء جريمتها
حكومة كردستان: إيران قصفت موقعا مدنيا وليس إسرائيليا كما تزعم لإخفاء جريمتها
أعلنت حكومة إقليم كردستان العراق، اليوم الأحد، أن زعم إيران أنها قصفت موقعا إسرائيليا داخل الإقليم غير صحيح والموقع المستهدف كان مدنيا. 13.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-13T12:15+0000
2022-03-13T12:15+0000
العراق
إيران
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وحسب موقع "السومرية نيوز"، قالت حكومة كردستان في بيان إنه "فيما يتعلق بالهجوم الجبان على أربيل في 13 آذار/ مارس 2022، بذريعة ضرب قاعدة إسرائيلية بالقرب من القنصلية الأمريكية، نعلن أن الموقع المستهدف كان مدنيا".وأضاف البيان أن "هذا التبرير كان فقط لإخفاء هذه الجريمة البغيضة وأن دعاية مرتكبي الهجوم كانت بعيدة كل البعد عن الحقيقة".وأوضح البيان أن "إيران كررت هذه الهجمات مرات عديدة"، لافتا إلى أن صمت المجتمع الدولي أمام هذه الهجمات الجبانة سيمهد الطريق لاستمرار مثل هذه الجرائم.كما دعا البيان الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية والحكومة والبرلمان العراقي والحكومة الإيرانية إلى التحقيق العاجل في هذه الهجمات والاتهامات التي لا أساس لها من الصحة، وزيارة الموقع المستهدف، والكشف عن الحقائق واتخاذ موقف قوي من هذه الهجمات.وكان جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، قال اليوم الأحد، إن محافظة أربيل استهدفت بـ 12 صاروخا باليستيا تم من خارج العراق.أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، مسؤوليته عن الهجوم الصاروخي الذي استهدف أربيل.وحسب قناة "فيلق القدس" التابعة للحرس الثوري على "تلغرام"، قال الحرس الثوري في بيان، إنه استهدف مواقع إسرائيلية في أربيل بصواريخ قوية ودقيقة.وأضاف البيان أن "أي تكرار لاعتداءات إسرائيل سيقابل برد قاس وحاسم ومدمر".يذكر أن الهجوم يأتي بعد عدة أيام من غارة إسرائيلية قرب دمشق في سوريا، أسفرت عن مقتل اثنين من أفراد الحرس الثوري الإيراني.وكانت وزارة الخارجية الإيرانية أدانت الهجوم بشدة، الأربعاء، وتعهدت بالانتقام.
https://arabic.sputniknews.com/20220313/الحرس-الثوري-الإيراني-يعلن-مسؤوليته-عن-الهجوم-الصاروخي-على-أربيل-1059836059.html
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العراق, إيران

حكومة كردستان: إيران قصفت موقعا مدنيا وليس إسرائيليا كما تزعم لإخفاء جريمتها

12:15 GMT 13.03.2022
© REUTERS / THAIER AL-SUDANIدخان يتصاعد فوق أربيل بعد أنباء عن سقوط قذائف هاون بالقرب من مطار أربيل بالعراق في 15 فبراير / شباط 2021
دخان يتصاعد فوق أربيل بعد أنباء عن سقوط قذائف هاون بالقرب من مطار أربيل بالعراق في 15 فبراير / شباط 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2022
© REUTERS / THAIER AL-SUDANI
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أعلنت حكومة إقليم كردستان العراق، اليوم الأحد، أن زعم إيران أنها قصفت موقعا إسرائيليا داخل الإقليم غير صحيح والموقع المستهدف كان مدنيا.
وحسب موقع "السومرية نيوز"، قالت حكومة كردستان في بيان إنه "فيما يتعلق بالهجوم الجبان على أربيل في 13 آذار/ مارس 2022، بذريعة ضرب قاعدة إسرائيلية بالقرب من القنصلية الأمريكية، نعلن أن الموقع المستهدف كان مدنيا".
وأضاف البيان أن "هذا التبرير كان فقط لإخفاء هذه الجريمة البغيضة وأن دعاية مرتكبي الهجوم كانت بعيدة كل البعد عن الحقيقة".
وأوضح البيان أن "إيران كررت هذه الهجمات مرات عديدة"، لافتا إلى أن صمت المجتمع الدولي أمام هذه الهجمات الجبانة سيمهد الطريق لاستمرار مثل هذه الجرائم.

كما دعا البيان الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية والحكومة والبرلمان العراقي والحكومة الإيرانية إلى التحقيق العاجل في هذه الهجمات والاتهامات التي لا أساس لها من الصحة، وزيارة الموقع المستهدف، والكشف عن الحقائق واتخاذ موقف قوي من هذه الهجمات.
مناورات عسكرية مشتركة بين قوات الجيش الإيراني وفيلق الحرس الثوري الإسلامي، 12 أكتوبر2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2022
الحرس الثوري الإيراني يعلن مسؤوليته عن الهجوم الصاروخي على أربيل
10:50 GMT
وكان جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، قال اليوم الأحد، إن محافظة أربيل استهدفت بـ 12 صاروخا باليستيا تم من خارج العراق.
أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، مسؤوليته عن الهجوم الصاروخي الذي استهدف أربيل.
وحسب قناة "فيلق القدس" التابعة للحرس الثوري على "تلغرام"، قال الحرس الثوري في بيان، إنه استهدف مواقع إسرائيلية في أربيل بصواريخ قوية ودقيقة.

وأضاف البيان أن "أي تكرار لاعتداءات إسرائيل سيقابل برد قاس وحاسم ومدمر".
يذكر أن الهجوم يأتي بعد عدة أيام من غارة إسرائيلية قرب دمشق في سوريا، أسفرت عن مقتل اثنين من أفراد الحرس الثوري الإيراني.
وكانت وزارة الخارجية الإيرانية أدانت الهجوم بشدة، الأربعاء، وتعهدت بالانتقام.
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